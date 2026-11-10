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Saúde

Lipoaspiração pode compor tratamento contra o lipedema, mostra pesquisa

Ensaio clínico identificou redução da dor em 68% das pacientes operadas. Mas a cirurgia tem riscos e não representa cura da doença.

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein 10 nov 2026, 14h00
Mãos com luvas brancas aplicam uma injeção com seringa em uma perna com veias visíveis, enquanto um algodão pressiona a pele
 (Alexander Mass/Pexels)
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AGÊNCIA EINSTEIN | A lipoaspiração pode aliviar a dor em mulheres com lipedema, uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de tecido adiposo, principalmente nas pernas e, mais raramente, nos braços. A conclusão é de uma pesquisa publicada em setembro na revista científica The Lancet.

A análise acompanhou 410 mulheres com a doença durante 12 meses. Após esse período, 68% das participantes submetidas à cirurgia apresentaram redução de pelo menos dois pontos na intensidade da dor, em uma escala de zero a dez. Entre aquelas que continuaram apenas com o tratamento clínico conservador, a proporção foi de 8%.

Para chegar aos resultados, pesquisadores realizaram um ensaio clínico em 11 centros na Alemanha. Das 410 participantes, 278 foram submetidas à lipoaspiração associada ao tratamento clínico, enquanto 132 continuaram apenas com o tratamento conservador. Mas ainda não é possível dizer que o procedimento cirúrgico deve fazer parte do tratamento.

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“O estudo representa um avanço importante ao demonstrar que a lipoaspiração pode reduzir substancialmente a dor e melhorar a qualidade de vida de mulheres com lipedema. Entretanto, os resultados precisam ser interpretados considerando os riscos, a falta de dados de longo prazo e as limitações da pesquisa”, pondera a cirurgiã vascular Andressa Cristina Sposato Louzada, do Einstein Hospital Israelita.

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A melhora da dor observada no estudo pode envolver diferentes mecanismos, alguns dos quais ainda não são totalmente conhecidos. “O tecido adiposo acometido apresenta alterações estruturais que podem estar associadas a inflamação, fibrose e modificações da microcirculação. A retirada de parte desse tecido pode diminuir a tensão sobre estruturas adjacentes e a sobrecarga mecânica dos membros, além de facilitar a movimentação”, explica Louzada.

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O que é lipedema?

O lipedema é uma doença crônica que acomete predominantemente mulheres e pode surgir ou se agravar em períodos de alterações hormonais, como puberdade, gestação e menopausa. Além do aumento do volume dos membros, os sintomas incluem dor, hipersensibilidade ao toque, sensação de peso e facilidade para desenvolver hematomas. “Diferentemente da obesidade, na qual existe um aumento mais generalizado da gordura corporal, o lipedema apresenta uma distribuição característica, frequentemente desproporcional ao tronco”, explica a cirurgiã vascular.

Embora algumas estimativas apontem que o lipedema possa atingir cerca de 10% das mulheres, ainda não há uma estimativa populacional oficial para determinar a prevalência real da doença. O diagnóstico é baseado na história clínica da paciente e no exame físico. “Exames de imagem podem ajudar a investigar outras doenças ou condições associadas, mas não existe um exame isolado capaz de confirmar o lipedema com precisão”, diz Andressa Louzada.

O tratamento inicial recomendado é conservador e deve ser individualizado. Inclui atividade física regular, acompanhamento nutricional, controle do peso quando necessário, uso de meias de compressão e fisioterapia para melhorar a mobilidade e controlar o edema associado. “A drenagem linfática pode auxiliar no controle do inchaço, mas não elimina o tecido adiposo característico da doença”, observa a médica.

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A lipoaspiração não é a primeira opção de tratamento e costuma ser considerada quando a paciente apresenta dor persistente que não melhora adequadamente com o tratamento clínico ou limitações funcionais que comprometem a mobilidade. “Não existe um período obrigatório de tratamento que se aplique a todos os casos. A decisão deve ser sempre individualizada, considerando os sintomas, as condições clínicas e os riscos envolvidos”, ressalta Louzada.

A cirurgia não deve ser encarada como uma cura para o lipedema. Como a doença é crônica e seus mecanismos ainda não são completamente compreendidos, não dá para afirmar que a retirada de parte do tecido adiposo por meio da cirurgia interrompa definitivamente sua progressão ou impeça o surgimento de novos sintomas.

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Assim como qualquer outro procedimento cirúrgico, não é isento de riscos. No estudo, 47% das pacientes submetidas à lipoaspiração tiveram algum evento adverso. Entre as possíveis complicações da cirurgia estão hematomas, acúmulo de líquido, infecção, alterações de sensibilidade, anemia e irregularidades no contorno corporal. Entre as complicações mais graves estão trombose venosa profunda, embolia pulmonar, sangramento e lesões linfáticas.

Outro ponto é a duração dos benefícios. Como o estudo acompanhou as participantes por 12 meses, não é possível determinar se a redução da dor se mantém por períodos mais longos. “Ainda precisamos compreender melhor os resultados em longo prazo, identificar quais pacientes apresentam maior benefício e determinar se a cirurgia modifica efetivamente a evolução da doença”, avalia a cirurgiã vascular. “Portanto, o principal avanço é reconhecer que a lipoaspiração pode ser uma opção terapêutica eficaz para pacientes adequadamente selecionadas, e não apenas um procedimento de finalidade estética.”

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Fonte: Agência Einstein

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