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Saúde

Maior estudo sobre depressão já feito encontra fatores genéticos de risco para a doença

A pesquisa usou dados de mais de 5 milhões de pessoas de 26 países diferentes – e encontrou 697 variações genéticas relacionadas à doença.

Por Eduardo Lima 15 jan 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Foto de Jovem com depressão deitada no sofá em casa.
 (Maria Korneeva/Getty Images)
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Uma equipe internacional de cientistas analisou os dados de saúde de mais de 5 milhões de pessoas provenientes de 29 países diferentes – incluindo o Brasil. Eles procuravam fatores genéticos de risco para a depressão, uma doença que afeta 3,8% da população mundial, incluindo 5% dos adultos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Esse é o maior, mais abrangente e global de todos os estudos já realizados sobre o transtorno e sua relação com a genética. Os pesquisadores encontraram 308 genes associados a um maior risco de depressão e 697 variações genéticas relacionadas ao transtorno – quase 300 delas inéditas.

A pesquisa foi liderada por cientistas da Universidade de Edimburgo e do King’s College de Londres, mas contou com dados de mais de 300 pesquisadores, incluindo brasileiros. O estudo foi publicado na revista Cell, e pode representar o primeiro passo para o desenvolvimento de novas terapias para tratar a depressão.

O transtorno mental tem causas diversas, e comumente mistura predisposições genéticas com acontecimentos estressantes ou traumáticos na vida do paciente. A depressão tende a ser um transtorno crônico, e nem sempre as terapias disponíveis funcionam para todos os casos.

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Genética determina depressão?

Antes desse estudo, a maioria das pesquisas envolvendo genética e depressão tratavam de pessoas brancas e de países mais ricos, sem considerar as características genéticas de grande parte da população mundial. Os pesquisadores tentaram minimizar o viés desigual trabalhando com amostras mais diversas.

Um em cada quatro participantes do estudo vinham de famílias não-europeias. Um terço das variações genéticas inéditas só foi identificado porque a pesquisa incluiu pessoas com ascendência da África, do Leste Asiático, da América Latina e do Sul da Ásia.

No Brasil, de acordo com a Folha de S.Paulo, foram usados dados de 2.500 jovens das cidades de São Paulo e Porto Alegre, que são acompanhados desde 2009.

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As pequenas variações genéticas encontradas pelos pesquisadores são associadas a neurônios em diversas áreas do cérebro, incluindo em regiões que controlam emoções.

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Ter uma ou duas dessas variações genéticas não significa que você vai ter depressão. Há um impacto cumulativo em pessoas com muitas dessas características no DNA, que pode aumentar o risco da doença. Outras pesquisas, que estudam gêmeos e famílias de sangue, mostram que a genética pode ter uma contribuição de cerca de 37% no desenvolvimento da doença.

Porém, de acordo com o que a ciência conhece, os genes não são o fator determinante do aparecimento da depressão. Outras causas ambientais são mais importantes. Essa pesquisa diminuiu o viés eurocêntrico na ciência, mas as desigualdades do dia a dia, como pobreza e racismo, continuam sendo causas fortes para problemas de saúde mental.

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A descoberta dessas variações genéticas pode ajudar a prever o risco de depressão com mais facilidade. Tratamento preventivo, no caso da depressão, não significa começar a tomar antidepressivo antes de apresentar sintomas, mas sim buscar resolver fatores ambientais que podem agir como gatilhos para o transtorno. A pesquisa genética também pode possibilitar a criação de tratamentos mais personalizados e eficazes.

Os pesquisadores analisaram mais de 1.600 medicamentos, verificando se eles tinham efeito em um dos 308 genes associados com o transtorno. Além dos antidepressivos clássicos, eles verificaram que o analgésico pregabalina e o neurotrópico modafinil, usado para distúrbios do sono, têm impacto nesses genes, e poderiam ser testados para o tratamento de depressão – algo que precisa ser comprovado em estudos futuros.

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