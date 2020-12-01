Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Medicamento contra HIV adaptado para crianças ficará 10 vezes mais barato

Novo acordo vai fornecer versão de antirretroviral solúvel para países de baixa renda – a começar pelo continente africano – já em 2021.

Por Bruno Carbinatto 1 dez 2020, 19h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h30
Pesquisadores desenvolvem nova formulação de medicamento de HIV para crianças
 (Pixabay/Pexels)
Continua após publicidade
Medicamento contra HIV adaptado para crianças ficará 10 vezes mais barato Priorizar nos meus resultados Google

A Unitaid, organização internacional de combate a doenças em países de baixa renda, anunciou a disponibilização de uma nova versão de um importante remédio contra a Aids. A medicação tem um sabor agradável de morango – uma adaptação para facilitar o tratamento de crianças e bebês. Ela estará disponível a partir de 2021 em países de baixa renda a um preço cerca de dez vezes menor do que o atual. O anúncio foi feito no Dia Mundial de Luta contra a Aids, estabelecido em primeiro de dezembro.

A novidade será possível após um acordo global entre organizações de saúde global e empresas farmacêuticas privadas para facilitar o acesso a medicamentos contra a Aids em países em desenvolvimento. Com isso, o preço do medicamento cairá de quase US$ 400 por ano por criança para apenas US$ 36. O tratamento completo, que conta com a administração de outras substâncias, ficará por consequência mais barato: vai de US$ 480 anuais para menos de US$120 por criança – uma redução de 75%.

O medicamento em questão é o antirretroviral dolutegravir (DTG), muito usado no combate a infecções por HIV em adultos. A nova formulação será adaptada para crianças pequenas e bebês: terá um sabor de morango e poderá ser dissolvida em água ou outras bebidas, facilitando sua ingestão. Essas novidades não são meros detalhes – os medicamentos atuais se baseiam, em geral, em pílulas amargas e grandes, difíceis de engolir, características que podem dificultar o tratamento de crianças e bebês, especialmente em locais com estruturas de saúde precárias e países mais pobres.

Continua após a publicidade

Cerca de 1,7 milhão de crianças em todo o mundo são soropositivas, mas apenas metade delas recebe algum tipo de tratamento. Estima-se que quase cem mil morrem todos os anos de complicações relacionadas à Aids. Além disso, 160 mil novas crianças são infectadas pelo vírus todos os anos através de suas mães, seja no nascimento ou durante a amamentação.

Siga

A enorme maioria dos casos acontece em países de baixa e média renda na África, onde as mulheres correspondem a 60% das novas infecções anuais. Sem um tratamento adequado, metade desses bebês morrem antes de atingir dois anos de idade; 80% falece antes dos cinco anos, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Continua após a publicidade

O dolutegravir (DTG) foi patenteado em 2013 nos Estados Unidos pela farmacêutica privada ViiV Healthcare Limited e é vendido sob a marca Tivicay. Em 2018, o remédio foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde como o tratamento de primeira linha indicado para crianças com idade acima de quatro semanas e mais de 3 kg. No entanto,  até agora, apenas crianças com 20 kg foram capazes de acessar o medicamento. Isso acontece devido à falta de formulações solúveis e adequadas a crianças mais novas.

O novo acordo contou com a participação e mediação da ONG Clinton Health Access Initiative e da  Unitaid, instituições de saúde global com base em Genebra (Suíça), além da Organização Mundial da Saúde (OMS). Com isso, a patente pôde ser licenciada para produtores de genéricos interessados em vender o produto em mercados grandes, porém pouco lucrativos – ou seja, países pobres. Após as negociações, a farmacêutica indiana Macleods e a americana Mylan (parte da empresa Vitrais) foram autorizadas a produzir uma versão pediátrica genérica e de baixo custo do medicamento, que será vendido em países de baixa e média renda mais afetados.

Continua após a publicidade

O produto será disponibilizado inicialmente em Benin, Quênia, Malawi, Nigéria, Uganda e Zimbábue no primeiro semestre de 2021, mas há planos para uma rápida expansão da disponibilização da fórmula em vários outros países no futuro, segundo anunciou a Unitaid.

“Agora, podemos finalmente garantir que países tenham acesso rápido às formulações apropriadas e necessárias para a implementação total das diretrizes da OMS; para que nenhuma criança seja deixada para trás”, disse, em comunicado, Meg Doherty, coordenadora do Departamento de HIV/AIDS da OMS. “A Organização Mundial da Saúde comemora a aprovação e comercialização da nova versão pediátrica do DTG.”

Publicidade
TAGS:
AIDS
HIV
HIV /VÍRUS/
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).