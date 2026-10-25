Melatonina: uma aliada inesperada contra o mais agressivo dos cânceres do cérebro

Alejandro Romero Martinez é professor titular de Toxicologia na Faculdade de Veterinária da Universidade Complutense de Madri. O texto a seguir, escrito com Emma Sola Vendrell, Eva Ramos Alonso e Francisco López-Muñoz, foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Nos armários de remédios de muitas casas, é provável que você encontre um frasco de melatonina. Há quem a consuma para combater o jet lag e quem recorra a ela para conseguir dormir. O que poucos imaginam é que essa mesma molécula está sendo estudada em laboratórios do mundo todo como possível adjuvante da quimioterapia no combate a um dos tipos de câncer mais temidos: o glioblastoma.

Mas o que o hormônio que induz o sono tem a ver com um tumor cerebral? Mais do que parece. Mas convém contar a história completa, incluindo sua parte menos atraente: ainda não sabemos se funciona em pacientes.

Um tumor com raízes

O glioblastoma é o tumor cerebral maligno primário mais frequente em adultos e um dos mais difíceis de tratar. Seu principal truque é que ele não cresce como uma bolinha de gude que possa ser removida de forma limpa: ele se assemelha mais às raízes de uma erva daninha. À medida que cresce, ele se infiltra entre os neurônios e espalha ramificações microscópicas pelo tecido saudável. Por isso, mesmo que o neurocirurgião remova tudo o que é visível, quase sempre restam células escondidas.

Para combatê-las, após a cirurgia, aplica-se radioterapia e um medicamento tomado em cápsulas, a temozolomida, desde que, em 2005, um grande estudo clínico demonstrou que ela é o pilar do tratamento. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, o tumor costuma voltar a se reproduzir, o que conhecemos como recidiva.

Continua após a publicidade

A oficina de reparos do tumor

Para entender por que isso acontece, imaginemos o DNA como o manual de instruções que cada célula consulta para se dividir. A temozolomida age borrando com tinta palavras-chave desse manual. Se houver muitos borrões, a célula não consegue copiá-lo e morre.

Mas muitas células tumorais têm seu próprio corretor: uma proteína chamada O6-metilguanina-ADN metiltransferase (MGMT), capaz de apagar, justamente, as manchas mais prejudiciais. Quando o gene responsável por essa proteína está silenciado, o benefício da quimioterapia costuma ser maior. Quando está ativo, por outro lado, boa parte do poder do tratamento antitumoral se perde.

A isso se soma outro problema: o tumor não é um exército uniforme. Entre suas células há algumas com propriedades de células-tronco, ou seja, que podem se autorrenovar e gerar novas células tumorais capazes de resistir ao tratamento e regenerar o tumor, como uma brasa que reacende um fogo.

Continua após a publicidade

Essa diversidade ajuda a entender por que um tratamento pode eliminar muitas células e, ainda assim, deixar outras capazes de trazer de volta a doença. E também explica o interesse em combinar intervenções. Se uma substância dificultar as respostas de sobrevivência das células tumorais, ela poderia ajudar a tornar o dano causado pela quimioterapia mais eficaz. E é aí que entra em cena a melatonina.

Muito mais do que um remédio para dormir

Nosso cérebro produz melatonina ao anoitecer e a usa como um relógio: ela indica ao organismo que é hora de descansar. Mas seu trabalho não termina aí. Simultaneamente, ela intervém na inflamação, nas defesas do organismo e na forma como as células gerenciam sua energia.

O curioso é que a melatonina não se comporta da mesma maneira em todos os lugares. Nas células saudáveis, costuma agir como um escudo contra o dano oxidativo. Em algumas células tumorais, por outro lado, ela perturba o mecanismo de produção de energia. Em um estudo com células de glioblastoma obtidas de pacientes, observou-se que a melatonina alterava a produção de energia e a regulação metabólica, levando-as até à morte. Outros trabalhos sugerem que ela também modifica a comunicação do tumor com o sistema imune.

Continua após a publicidade

Por que essa dupla face? Porque as células cancerosas vivem no limite, crescem rapidamente, consomem muita energia e dependem de equilíbrios frágeis. Um impulso que uma célula saudável absorve sem problema pode desestabilizar uma célula tumoral.

Dois golpes são melhores do que um

A ideia de combinar ambas as moléculas é simples: enquanto a temozolomida danifica o “manual de instruções” para a célula tumoral se reproduzir, a melatonina dificulta que a célula se defenda e se recupere. Combiná-las seria como atacar ao mesmo tempo o prédio e sua equipe de manutenção.

Em laboratório, a ideia funciona. Em 2025, um estudo comprovou que, em culturas de células de glioblastoma, o efeito conjunto superava a simples soma de cada substância separadamente. A mistura suprimia sinais que ajudam o tumor a sobreviver e a inflamar-se, além de ativar seus mecanismos de autodestruição.

Continua após a publicidade

Além disso, a melatonina freou o crescimento tumoral em camundongos. Mas há um detalhe importante: esses tumores haviam sido implantados sob a pele do animal, não em seu cérebro. E o cérebro é uma fortaleza protegida por uma barreira que impede a passagem de muitas substâncias. O que funciona no flanco do cérebro de um camundongo não necessariamente funciona dentro do crânio.

Outro estudo, de 2018, abordou esses resquícios com propriedades de células-tronco: a melatonina os tornava mais sensíveis à temozolomida, mas o efeito variava muito de um modelo experimental para outro.

Tratar um tumor cerebral não consiste apenas em eliminá-lo. Também é importante preservar a memória, o ânimo e a capacidade de levar uma vida plena. E a quimioterapia, infelizmente, afeta o cérebro saudável.

Continua após a publicidade

Nessa frente, há outra pista promissora. Em camundongos sem tumor tratados com temozolomida, a melatonina preveniu comportamentos de tipo depressivo e atenuou alterações na formação de novos neurônios, embora não tenha evitado os comportamentos de ansiedade. É um resultado interessante, embora seja preciso demonstrar que isso ocorre em pessoas e, acima de tudo, ter em mente que proteger o tecido saudável não significa, necessariamente, proteger também o tumor.

A armadilha da dosagem

Chegando a este ponto, é tentador pensar que, se a melatonina pode ser comprada na farmácia, por que não tomá-la já? Há pelo menos três razões para não fazê-lo.

A primeira é a dose. Em muitos desses experimentos, são utilizadas concentrações centenas de milhares de vezes superiores às que nosso corpo atinge naturalmente durante a noite. Ninguém sabe se um comprimido pode atingir níveis semelhantes dentro de um tumor cerebral, nem se seria seguro tentar.

A segunda é que quase não há dados em seres humanos. O principal estudo clínico foi publicado em 1996: um pequeno ensaio com 30 pacientes no qual aqueles que recebiam melatonina juntamente com a radioterapia apresentavam maior sobrevida após um ano. É um dado que chama atenção, mas provém de um número muito pequeno de pacientes, é anterior à chegada da temozolomida e não responde à pergunta que nos interessa hoje.

A terceira é que adicionar qualquer substância a um tratamento oncológico pode ter efeitos inesperados. Por isso, quem estiver em tratamento não deve tomar melatonina com esse objetivo sem consultar previamente sua equipe médica, e nunca como substituto das terapias prescritas.

Do laboratório ao consultório

Tudo isso significa que a melatonina é uma falsa esperança? Não. Significa que uma boa ideia chegou ao momento de passar por seu teste mais difícil. O próximo passo são ensaios clínicos que determinem, em primeiro lugar, qual dose é segura e quanto chega ao tumor, e que, em seguida, comparem o tratamento habitual com e sem melatonina. E não bastará medir por quanto tempo os pacientes vivem: também será preciso avaliar como eles vivem, levando em conta sua memória, seu estado de ânimo e sua qualidade de vida.

Mas há um obstáculo adicional. Como a melatonina é uma molécula barata e sem patente, há poucos incentivos comerciais para financiar esses estudos. A pesquisa independente e financiada com recursos públicos é, nesse caso, imprescindível. Talvez daqui a alguns anos, o hormônio que nos ajuda a dormir também ajude a quimioterapia a funcionar melhor. Para descobrir isso, não bastam bons resultados em placas de cultura de células: são necessários pacientes, rigor e tempo.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.