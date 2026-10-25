Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Melatonina: uma aliada inesperada contra o mais agressivo dos cânceres do cérebro

Associação do “hormônio do sono” com quimioterápico pode ajudar a evitar a volta da doença, mas resultados precisam ser comprovados por testes rigorosos.

Por Alejandro Romero Martinez, Emma Sola Vendrell, Eva Ramos Alonso, Francisco López-Muñoz 25 out 2026, 12h00
Múltiplas imagens de ressonância magnética do cérebro em tons de azul e ciano, mostrando diferentes cortes transversais com áreas claras indicando anomalias ou lesões
Imagem: April stock/Shutterstock (April stock/Shutterstock/)
Continua após publicidade
Melatonina: uma aliada inesperada contra o mais agressivo dos cânceres do cérebro Priorizar nos meus resultados Google

é professor titular de Toxicologia na Faculdade de Veterinária da Universidade Complutense de Madri. O texto a seguir, escrito com Emma Sola Vendrell, Eva Ramos Alonso e Francisco López-Muñoz, foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Nos armários de remédios de muitas casas, é provável que você encontre um frasco de melatonina. Há quem a consuma para combater o jet lag e quem recorra a ela para conseguir dormir. O que poucos imaginam é que essa mesma molécula está sendo estudada em laboratórios do mundo todo como possível adjuvante da quimioterapia no combate a um dos tipos de câncer mais temidos: o glioblastoma.

Mas o que o hormônio que induz o sono tem a ver com um tumor cerebral? Mais do que parece. Mas convém contar a história completa, incluindo sua parte menos atraente: ainda não sabemos se funciona em pacientes.

Um tumor com raízes

O glioblastoma é o tumor cerebral maligno primário mais frequente em adultos e um dos mais difíceis de tratar. Seu principal truque é que ele não cresce como uma bolinha de gude que possa ser removida de forma limpa: ele se assemelha mais às raízes de uma erva daninha. À medida que cresce, ele se infiltra entre os neurônios e espalha ramificações microscópicas pelo tecido saudável. Por isso, mesmo que o neurocirurgião remova tudo o que é visível, quase sempre restam células escondidas.

Siga

Para combatê-las, após a cirurgia, aplica-se radioterapia e um medicamento tomado em cápsulas, a temozolomida, desde que, em 2005, um grande estudo clínico demonstrou que ela é o pilar do tratamento. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, o tumor costuma voltar a se reproduzir, o que conhecemos como recidiva.

Continua após a publicidade

A oficina de reparos do tumor

Para entender por que isso acontece, imaginemos o DNA como o manual de instruções que cada célula consulta para se dividir. A temozolomida age borrando com tinta palavras-chave desse manual. Se houver muitos borrões, a célula não consegue copiá-lo e morre.

Mas muitas células tumorais têm seu próprio corretor: uma proteína chamada O6-metilguanina-ADN metiltransferase (MGMT), capaz de apagar, justamente, as manchas mais prejudiciais. Quando o gene responsável por essa proteína está silenciado, o benefício da quimioterapia costuma ser maior. Quando está ativo, por outro lado, boa parte do poder do tratamento antitumoral se perde.

A isso se soma outro problema: o tumor não é um exército uniforme. Entre suas células há algumas com propriedades de células-tronco, ou seja, que podem se autorrenovar e gerar novas células tumorais capazes de resistir ao tratamento e regenerar o tumor, como uma brasa que reacende um fogo.

Continua após a publicidade

Essa diversidade ajuda a entender por que um tratamento pode eliminar muitas células e, ainda assim, deixar outras capazes de trazer de volta a doença. E também explica o interesse em combinar intervenções. Se uma substância dificultar as respostas de sobrevivência das células tumorais, ela poderia ajudar a tornar o dano causado pela quimioterapia mais eficaz. E é aí que entra em cena a melatonina.

Muito mais do que um remédio para dormir

Nosso cérebro produz melatonina ao anoitecer e a usa como um relógio: ela indica ao organismo que é hora de descansar. Mas seu trabalho não termina aí. Simultaneamente, ela intervém na inflamação, nas defesas do organismo e na forma como as células gerenciam sua energia.

O curioso é que a melatonina não se comporta da mesma maneira em todos os lugares. Nas células saudáveis, costuma agir como um escudo contra o dano oxidativo. Em algumas células tumorais, por outro lado, ela perturba o mecanismo de produção de energia. Em um estudo com células de glioblastoma obtidas de pacientes, observou-se que a melatonina alterava a produção de energia e a regulação metabólica, levando-as até à morte. Outros trabalhos sugerem que ela também modifica a comunicação do tumor com o sistema imune.

Continua após a publicidade

Por que essa dupla face? Porque as células cancerosas vivem no limite, crescem rapidamente, consomem muita energia e dependem de equilíbrios frágeis. Um impulso que uma célula saudável absorve sem problema pode desestabilizar uma célula tumoral.

Dois golpes são melhores do que um

A ideia de combinar ambas as moléculas é simples: enquanto a temozolomida danifica o “manual de instruções” para a célula tumoral se reproduzir, a melatonina dificulta que a célula se defenda e se recupere. Combiná-las seria como atacar ao mesmo tempo o prédio e sua equipe de manutenção.

Em laboratório, a ideia funciona. Em 2025, um estudo comprovou que, em culturas de células de glioblastoma, o efeito conjunto superava a simples soma de cada substância separadamente. A mistura suprimia sinais que ajudam o tumor a sobreviver e a inflamar-se, além de ativar seus mecanismos de autodestruição.

Continua após a publicidade

Além disso, a melatonina freou o crescimento tumoral em camundongos. Mas há um detalhe importante: esses tumores haviam sido implantados sob a pele do animal, não em seu cérebro. E o cérebro é uma fortaleza protegida por uma barreira que impede a passagem de muitas substâncias. O que funciona no flanco do cérebro de um camundongo não necessariamente funciona dentro do crânio.

Outro estudo, de 2018, abordou esses resquícios com propriedades de células-tronco: a melatonina os tornava mais sensíveis à temozolomida, mas o efeito variava muito de um modelo experimental para outro.

Tratar um tumor cerebral não consiste apenas em eliminá-lo. Também é importante preservar a memória, o ânimo e a capacidade de levar uma vida plena. E a quimioterapia, infelizmente, afeta o cérebro saudável.

Continua após a publicidade

Nessa frente, há outra pista promissora. Em camundongos sem tumor tratados com temozolomida, a melatonina preveniu comportamentos de tipo depressivo e atenuou alterações na formação de novos neurônios, embora não tenha evitado os comportamentos de ansiedade. É um resultado interessante, embora seja preciso demonstrar que isso ocorre em pessoas e, acima de tudo, ter em mente que proteger o tecido saudável não significa, necessariamente, proteger também o tumor.

A armadilha da dosagem

Chegando a este ponto, é tentador pensar que, se a melatonina pode ser comprada na farmácia, por que não tomá-la já? Há pelo menos três razões para não fazê-lo.

A primeira é a dose. Em muitos desses experimentos, são utilizadas concentrações centenas de milhares de vezes superiores às que nosso corpo atinge naturalmente durante a noite. Ninguém sabe se um comprimido pode atingir níveis semelhantes dentro de um tumor cerebral, nem se seria seguro tentar.

A segunda é que quase não há dados em seres humanos. O principal estudo clínico foi publicado em 1996: um pequeno ensaio com 30 pacientes no qual aqueles que recebiam melatonina juntamente com a radioterapia apresentavam maior sobrevida após um ano. É um dado que chama atenção, mas provém de um número muito pequeno de pacientes, é anterior à chegada da temozolomida e não responde à pergunta que nos interessa hoje.

A terceira é que adicionar qualquer substância a um tratamento oncológico pode ter efeitos inesperados. Por isso, quem estiver em tratamento não deve tomar melatonina com esse objetivo sem consultar previamente sua equipe médica, e nunca como substituto das terapias prescritas.

Do laboratório ao consultório

Tudo isso significa que a melatonina é uma falsa esperança? Não. Significa que uma boa ideia chegou ao momento de passar por seu teste mais difícil. O próximo passo são ensaios clínicos que determinem, em primeiro lugar, qual dose é segura e quanto chega ao tumor, e que, em seguida, comparem o tratamento habitual com e sem melatonina. E não bastará medir por quanto tempo os pacientes vivem: também será preciso avaliar como eles vivem, levando em conta sua memória, seu estado de ânimo e sua qualidade de vida.

Mas há um obstáculo adicional. Como a melatonina é uma molécula barata e sem patente, há poucos incentivos comerciais para financiar esses estudos. A pesquisa independente e financiada com recursos públicos é, nesse caso, imprescindível. Talvez daqui a alguns anos, o hormônio que nos ajuda a dormir também ajude a quimioterapia a funcionar melhor. Para descobrir isso, não bastam bons resultados em placas de cultura de células: são necessários pacientes, rigor e tempo.

Publicidade
TAGS:
Câncer
cérebro
hormônio
quimioterapia
Saúde - Câncer
TUMOR
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).