Mosquito da dengue adquire resistência a inseticidas

78% dos Aedes aegypti coletados no Vietnã, e 79% dos capturados no Camboja, apresentam “níveis extremamente altos” de resistência ao tipo mais comum de inseticidas, os piretroides (eles têm esse nome porque imitam a piretrina, uma molécula que é produzida pelos crisântemos e afeta o sistema nervoso dos insetos).

Foi o que descobriram cientistas do governo japonês, que publicaram um estudo a respeito (1). A resistência a esses inseticidas é causada por três mutações no DNA do Aedes – que, temem os pesquisadores, já podem estar se espalhando para os mosquitos de outros pontos da Ásia. A cada ano, 390 milhões de pessoas pegam dengue no mundo.

Fonte 1. Discovery of super–insecticide-resistant dengue mosquitoes in Asia: Threats of concomitant knockdown resistance mutations. S Kasai e outros, 2022.