Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Nasce primeiro bebê gerado por nova técnica de congelamento de óvulos

A mãe enfrentava um câncer e decidiu retirar os óvulos ainda imaturos. Eles foram amadurecidos em laboratório - e ficaram guardados por cinco anos.

Por Carolina Fioratti 19 fev 2020, 16h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h23
Science Photo Library_gettyimages_primeiro_bebe_tecnica_congelamento
 (Science Photo Library/Getty Images)
Continua após publicidade
Nasce primeiro bebê gerado por nova técnica de congelamento de óvulos Priorizar nos meus resultados Google

As técnicas de congelamento de óvulos são cada vez mais utilizadas por mulheres que desejam preservar a chance de ser mãe. Foi o que aconteceu com uma paciente do hospital universitário Antoine Béclère, em Clamart (França). Aos 29 anos, ela descobriu um câncer de mama e, em breve, deveria começar a quimioterapia. Como o tratamento poderia deixá-la infértil, a paciente foi aconselhada a congelar seus óvulos. Ela fez isso – mas usando um novo método. 

Normalmente, as mulheres que se submetem ao congelamento tomam hormônios, para estimular a ovulação. Mas, no caso da paciente francesa (cujo nome não foi divulgado), isso não era possível – pois poderia atrapalhar o combate ao tumor dela. Então os médicos coletaram óvulos imaturos, e os submeteram a um processo de amadurecimento em laboratório. Eles foram, então, congelados. 

Continua após a publicidade

Após cinco anos, já sem sinais do câncer, a mulher decidiu que iria engravidar – mas como esperado, estava infértil. Resolveu procurar o hospital. Os médicos descongelaram sete óvulos dela, dos quais seis sobreviveram. Então, foram fertilizados por meio de injeções de esperma
e implantados na mulher. O embrião se desenvolveu de forma saudável, e a gestação foi um sucesso. O bebê, um menino chamado Jules, nasceu em 6 de julho de 2019. O caso só foi relatado agora

Continua após a publicidade

Na técnica utilizada pelo hospital francês, os óvulos foram retirados dos ovários ainda em estado inicial e amadurecidos em laboratório por um ou dois dias. Depois disso, foram vitrificados, ou seja, as células foram congeladas. 

Siga
Continua após a publicidade

Outras mulheres, que também passaram pelo mesmo método de maturação e congelamento, agora estão grávidas. Uma tratava câncer de mama e outra um linfoma. Ambos os processos estão sendo acompanhados no hospital de Clamart.

Publicidade
TAGS:
Bebês
Câncer
Câncer de Mama
células
CONGELAMENTO
Fertilidade
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
mulher
NASCIMENTO
ovário
óvulo
Saúde
vitrificação
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).