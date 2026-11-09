Nem todos antialérgicos são iguais, e alguns podem afetar seu cérebro mais do que você pensa

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Introdução Milhões de pessoas usam anti-histamínicos para alergias, mas nem todos são iguais. Alguns medicamentos podem causar sonolência e afetar sua concentração mais do que você imagina, atuando diretamente no cérebro. Entenda a diferença entre as gerações de anti-histamínicos e os riscos dos efeitos colaterais para uma escolha consciente.

Principais Tópicos





Antialérgicos de primeira e segunda geração: entenda a diferença nos efeitos cerebrais. Como a barreira hematoencefálica influencia a sonolência causada pelos medicamentos. Efeitos anticolinérgicos dos anti-histamínicos mais antigos e seus riscos à saúde. Perigos de dirigir ou operar máquinas sob o efeito de certos antialérgicos. A importância de verificar o componente ativo do seu antialérgico para uma escolha segura.

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Dipa Kamdar é professora associada de Prática Farmacêutica na Kingston University, no Reino Unido. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Milhões de pessoas em todo o mundo tomam anti-histamínicos para tratar alergias, mas alguns desses medicamentos podem causar sonolência, diminuir a velocidade de suas reações e afetar sua concentração. Outros têm muito menos chances de causar esses efeitos. E saber a diferença entre eles pode ajudar a escolher um tratamento para alergia que não interfira no seu dia a dia.

Os anti-histamínicos atuam bloqueando a histamina, uma substância química liberada pelo sistema imune durante uma reação alérgica. A histamina causa muitos sintomas comuns de alergia, incluindo coceira, espirros, olhos lacrimejantes e coriza.

Os primeiros anti-histamínicos foram desenvolvidos na década de 1940. Medicamentos como a clorfenamina, a difenidramina e a prometazina são conhecidos como anti-histamínicos de primeira geração e ainda estão amplamente disponíveis em medicamentos para alergia, remédios para resfriado e soníferos.

Nas décadas de 1980 e 1990, foram introduzidos anti-histamínicos mais recentes, como a loratadina, a cetirizina e a fexofenadina. Conhecidos como anti-histamínicos de segunda geração, eles foram desenvolvidos para causar menos efeitos colaterais, especialmente sonolência.

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A razão pela qual alguns anti-histamínicos causam sonolência, enquanto outros não, está relacionada ao que acontece no cérebro. Os anti-histamínicos mais antigos conseguem atravessar facilmente a barreira hematoencefálica, que ajuda a controlar o que entra no cérebro a partir da corrente sanguínea. Lá, eles bloqueiam os receptores de histamina que ajudam a mantê-lo alerta e acordado.

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Estudos de imagem cerebral mostram que os anti-histamínicos mais antigos bloqueiam mais receptores de histamina no cérebro do que os mais novos. Isso está associado a um maior risco de sonolência, tempos de reação mais lentos e dificuldade de concentração.

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Os anti-histamínicos mais recentes geralmente têm menos efeito no cérebro, embora haja diferenças entre os medicamentos. Um estudo constatou que a fexofenadina ocupava cerca de 2% dos receptores de histamina no cérebro, em comparação com 24% para a cetirizina (um medicamento de segunda geração) e 50 a 60% para a clorfeniramina. Isso ajuda a explicar por que alguns anti-histamínicos “sem sonolência” ainda podem causar sonolência em certas pessoas.

Os pesquisadores reconhecem cada vez mais que os anti-histamínicos não se encaixam perfeitamente em dois grupos: aqueles que causam sonolência e aqueles que não causam. Em vez disso, é melhor considerá-los como parte de um espectro.

Alguns anti-histamínicos mais antigos têm um efeito forte sobre o estado de alerta; alguns medicamentos mais novos têm um efeito leve e outros têm muito pouco efeito sobre o cérebro. É por isso que dois medicamentos que tratam os mesmos sintomas alérgicos podem fazer com que você se sinta de maneiras bem diferentes.

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Algumas pessoas consideram os efeitos sedativos úteis. A difenidramina, por exemplo, é comercializada em vários medicamentos para dormir vendidos sem receita. Mas sentir sonolência nem sempre é inofensivo.

Os anti-histamínicos podem afetar a atenção, a memória, a coordenação motora e os tempos de reação. Isso pode tornar atividades como dirigir ou operar máquinas mais perigosas. Você pode não perceber o quanto está sendo afetado: mesmo que se sinta apenas um pouco cansado, suas reações podem estar mais lentas e sua concentração, mais fraca.

Para pessoas que precisam de tratamento regular contra alergias, os anti-histamínicos mais recentes são geralmente recomendados porque são menos propensos a causar sonolência. Alguns anti-histamínicos de segunda geração, particularmente a cetirizina, ainda podem causar sonolência em algumas pessoas, embora o efeito seja geralmente menos pronunciado do que com os medicamentos mais antigos.

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Sono não é a única preocupação

A sonolência não é a única preocupação com os anti-histamínicos mais antigos. Muitos também afetam outro mensageiro químico no corpo, o que lhes confere os chamados efeitos anticolinérgicos.

Além de bloquear a histamina, esses medicamentos bloqueiam a acetilcolina, um mensageiro químico que ajuda o cérebro a controlar a memória, o aprendizado e a atenção. Ela também desempenha um papel em outras funções em todo o corpo.

Os anti-histamínicos mais recentes atuam de forma mais específica nos receptores de histamina envolvidos nos sintomas alérgicos e apresentam efeitos mais fracos sobre a acetilcolina. Eles também têm menor probabilidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Como resultado, geralmente causam menos efeitos indesejados do que os anti-histamínicos mais antigos.

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A curto prazo, medicamentos com efeitos anticolinérgicos podem causar boca seca, visão turva, constipação, tontura e confusão. Esses efeitos podem ser mais graves em pessoas idosas e podem aumentar o risco de quedas, resultando em uma maior probabilidade de internações hospitalares e perda da capacidade de viver de forma independente.

Cientistas também investigaram se medicamentos com efeitos anticolinérgicos, incluindo anti-histamínicos de primeira geração, poderiam afetar a saúde cerebral. O estudo não comprovou que esses medicamentos causassem demência diretamente. Mas as descobertas reforçaram a recomendação de evitar o uso desnecessário de medicamentos anticolinérgicos, especialmente entre idosos.

Por que os anti-histamínicos mais antigos ainda estão disponíveis?

Apesar dessas preocupações, os anti-histamínicos mais antigos continuam amplamente disponíveis. Muitas pessoas compram os mesmos medicamentos que usam há anos. Outras apreciam os efeitos sedativos, principalmente quando sintomas como coceira ou febre interferem no sono.

Os anti-histamínicos mais antigos ainda podem ser úteis no tratamento de alergias. Mas pessoas que dirigem, que precisam se concentrar nos estudos ou que tomam vários outros medicamentos podem se beneficiar mais com uma opção que tenha menor probabilidade de causar sonolência.

Antes de escolher um comprimido para alergia, verifique qual anti-histamínico ele contém. Medicamentos que tratam os mesmos sintomas podem ter efeitos muito diferentes sobre o seu nível de atenção. Portanto, a escolha certa pode fazer a diferença no seu dia.

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