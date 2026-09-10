Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Nova Zelândia autoriza uso de MDMA para o tratamento do Transtorno do Estresse Pós-Traumático; entenda

O MDMA é a principal substância por trás do ecstasy. Como empatogênico, o composto tem o potencial de ajudar pacientes a se abrirem durante psicoterapias.

Por Diego Facundini 10 set 2026, 19h00
MDMA
 (Icy Macload/Getty images/Reprodução)
Continua após publicidade
Nova Zelândia autoriza uso de MDMA para o tratamento do Transtorno do Estresse Pós-Traumático; entenda Priorizar nos meus resultados Google

Dois psiquiatras da Nova Zelândia foram autorizados a utilizar o MDMA – a principal substância química do ecstasy – para o tratamento de pacientes com casos severos do transtorno do estresse pós-traumático (TEPT).

Após um processo regulatório que durou mais de um ano, os psiquiatras Gary Wynn e Tom Paterson conquistaram o aval da Medsafe, a agência regulatória neozelandesa, para prescrever e administrar a substância 3,4-metilenodioximetanfetamina. Comum em festas e baladas, a droga MDMA é uma substância sintética psicoativa conhecida também como “Michael Douglas” e “bala”.

A decisão, publicada nessa sexta-feira (4), faz da Nova Zelândia o segundo país no mundo a aprovar o uso clínico do MDMA. O primeiro foi a Austrália, que desde 2023 permite que psiquiatras autorizados utilizem o MDMA para auxiliar o tratamento do TEPT.

“O MDMA pode ser muito eficaz no tratamento do TEPT por meio da terapia assistida por psicodélicos”, disse David Seymour, vice-primeiro-ministro da Nova Zelândia, em entrevista ao The Guardian. Segundo ele, a Nova Zelândia segue comprometida em garantir o acesso a “tratamentos inovadores”.

Siga
Continua após a publicidade

O transtorno do estresse pós-traumático é uma condição de saúde mental causada pela exposição a eventos extremamente estressantes ou traumáticos, como atos de violência, desastres naturais, guerras ou episódios de abuso.

Uma das possíveis alternativas para o tratamento dessa condição é a terapia assistida por psicodélicos, que combina a psicoterapia tradicional com o uso supervisionado de substâncias alucinógenas classificadas como psicodélicas – como a psilocibina encontrada nos “cogumelos mágicos” e o LSD. Substâncias desse tipo possuem uma afinidade aos receptores de serotonina do cérebro, e podem atuar como simulacros da própria serotonina.

Continua após a publicidade

O MDMA entra nessa classificação, ainda que seus efeitos psicodélicos (como as alucinações) não sejam tão pronunciados. Por isso, pesquisas recentes têm sondado o MDMA como um possível medicamento auxiliar para o tratamento do TEPT. O maior estudo clínico já feito sobre a substância foi publicado em 2023 no periódico Nature Medicine, com resultados promissores. No estudo, pacientes com TEPT que utilizaram o MDMA apresentaram uma redução significativamente maior de seus sintomas em comparação aos pacientes que utilizaram apenas um placebo.

A vantagem do MDMA, segundo o psiquiatra Gary Wynn, é que ela serve como uma substância empatogênica – um tipo de substância psicoativa que pode estimular sentimentos de empatia ou ajudar um paciente a se abrir durante uma conversa.

Continua após a publicidade

“Na terapia, isso realmente permite que alguém que passou por um trauma se conecte com seu terapeuta, sinta-se seguro e se dedique ao trabalho pesado de lidar com os traumas que vivenciou ao longo da vida, em um ambiente muito mais seguro, facilitado pela droga”, disse Wynn à Radio New Zealand.

“A mesma coisa acontece ao longo de muitos anos de terapia”, afirma. “É possível chegar a esse ponto depois de muitos anos. Esse tipo de tratamento acelera esse processo para um período muito curto de tempo, por causa do efeito da droga”.

Continua após a publicidade

O tratamento com MDMA é feito exclusivamente dentro de clínicas autorizadas. De acordo com Wynn, são administrados entre 120 e 160 miligramas da substância por sessão – algo próximo das quantidades geralmente usadas durante o uso recreativo. No entanto, vale salientar que o MDMA usado em contextos médicos difere muito da droga usada nas festas, que, em geral, vem misturada com outras anfetaminas.

Além do MDMA, outros psicodélicos têm ganhado destaque por conta de seus possíveis benefícios medicinais. Com destaque, no ano passado, a Nova Zelândia também autorizou o uso da psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos mágicos, para o tratamento da depressão resistente a medicamentos.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
bala
Distúrbios psiquiátricos
Drogas
NOVA ZELÂNDIA
psicoterapia
TERAPIA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).