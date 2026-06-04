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Saúde

Novo medicamento “revolucionário” dobra sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas

Pílula combate uma mutação genética específica do mais letal dos cânceres, considerado por décadas como “intratável”.

Por Bruno Carbinatto 4 jun 2026, 14h23
Ilustração médica 3D do pâncreas laranja com três tumores vermelhos, localizado no abdômen humano, com órgãos transparentes e veias azuis visíveis
 (libre de droit/Getty Images)
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Novo medicamento “revolucionário” dobra sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas Priorizar nos meus resultados Google

Um novo medicamento se mostrou capaz de fazer algo que parecia impossível: combater o câncer de pâncreas, o mais letal e o mais difícil de tratar entre todos os tipos de câncer. 

Embora não seja uma cura definitiva, o remédio consegue retardar a progressão da doença e dobrar a sobrevida dos pacientes com casos graves de 7 meses para 13 meses, segundo um novo estudo. O tratamento, considerado “revolucionário” por cientistas, tem potencial de se tornar o padrão nos próximos anos.

O anúncio da eficácia da droga experimental foi feito durante um encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco), com milhares de médicos presentes. A notícia foi aplaudida de pé pela plateia – alguns oncologistas chegaram a chorar.

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O medicamento em questão é o daraxonrasib, da farmacêutica americana Revolution Medicines. Ele atua bloqueando uma proteína que induz as células a se multiplicarem descontroladamente, gerando tumores agressivos e de difícil tratamento. 

O novo estudo, publicado no periódico The New England Journal of Medicine, contou com a participação de 500 pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático, o tipo de câncer de pâncreas mais comum, responsável por mais de 90% dos casos. Todos os voluntários tinham câncer com metástase, um estágio avançado da doença, quando o tumor começa a se espalhar pelo corpo; todos também já haviam passado por quimioterapia, o atual padrão para esses casos.

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Metade dos pacientes continuou a ser tratada com quimioterapia. A outra metade recebeu o daraxonrasib na forma de comprimidos orais diários. Essa foi a fase 3 do ensaio clínico, a última e mais importante; antes, o medicamento já tinha se mostrado seguro e promissor em outras duas etapas de estudo.

Os resultados mostraram que quem recebeu apenas a quimioterapia teve uma sobrevida média de 6,7 meses. Já os pacientes tratados com o daraxonrasib apresentaram uma sobrevida de 13,2 meses – quase o dobro. Também houve melhora na qualidade de vida e redução da dor.

Ou seja: a pílula está longe de ser uma cura, mas, após décadas de pesquisas, essa é a primeira estratégia que combate o tumor mais letal e agressivo de todos. 

Atualmente, só 3% dos pacientes com câncer de pâncreas metastático vivem mais de 5 anos após o diagnóstico. Quimioterapia e outras intervenções podem ajudar, mas com resultados limitados. Após a divulgação do estudo, espera-se que o daraxonrasib seja incluído no combate à doença.

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Doença “intratável” 

O câncer de pâncreas é considerado o mais letal de todos por dois motivos principais. O primeiro é que ele costuma ser silencioso: quando os primeiros sintomas aparecem e o diagnóstico é feito, ele pode já estar avançado.

O segundo motivo é que mais de 90% dos casos desse câncer envolvem uma mutação no gene KRAS, que codifica uma proteína de mesmo nome. Numa situação normal, as KRAS funcionam como um “interruptor celular”: ligadas, elas induzem as células a se dividirem. Na maior parte do tempo, porém, elas estão desligadas.

Uma mutação nesse gene, no entanto, pode fazer com que esse interruptor fique acionado permanentemente, resultando na multiplicação desenfreada de células e formando tumores.

Por décadas, cientistas tentaram criar fármacos que neutralizassem a ação da KRAS, sem sucesso. Por causa da estrutura única dessa proteína, nenhuma molécula conseguia se “encaixar” nela. Por isso, esse tipo de câncer de pâncreas ficou conhecido como “intratável”. 

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O daraxonrasib traz uma estratégia nova: ele não tenta se ligar diretamente à KRAS, como nas tentativas anteriores frustradas. Em vez disso, ele se liga primeiro a uma molécula chamada cyclophilin A, que está envolvida no processo de formação de proteínas. É a combinação do medicamento com essa molécula, por sua vez, que consegue neutralizar a ação da KRAS.

Futuro

O estudo também mostrou que o medicamento tem efeitos colaterais, como erupções cutâneas, diarreia e vômitos. No entanto, eles são menores e menos frequentes do que os registrados na quimioterapia. No estudo, apenas 1% dos pacientes do grupo do daraxonrasib abandonaram o tratamento por causa dos colaterais, contra 11% no grupo controle.

A droga experimental ainda não foi aprovada por nenhuma agência regulatória no mundo e nem está disponível para uso fora de ensaios clínicos, mas espera-se que a FDA (a Anvisa americana) analise os dados da farmacêutica nos próximos meses. Outros estudos ainda devem mostrar como a pílula age em diferentes pacientes e estágios do câncer de pâncreas.

O mais interessante é que o daraxonrasib pode abrir portas para uma nova era de medicamentos contra tumores. Vários cânceres, incluindo o de pulmão e o colorretal, podem ser causados por mutação no gene KRAS ou em genes parecidos. O novo estudo indica um caminho para avanços científicos também nessas áreas. 

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