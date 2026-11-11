O estresse pode fazer você desmaiar? Entenda o que é síncope vasovagal

Ler Resumo





Introdução Desmaios assustam, mas muitas vezes são síncope vasovagal, um reflexo que reduz temporariamente o fluxo sanguíneo ao cérebro. Dor, estresse ou até agulhas podem ser gatilhos. Saiba identificar os sinais, o que fazer para se proteger e quando procurar ajuda médica. Entenda mais sobre o tema.

Principais Tópicos





O que é a síncope vasovagal e por que ela ocorre Como o estresse e o medo desencadeiam desmaios Os sinais de alerta que antecedem a perda de consciência O que fazer imediatamente ao sentir que vai desmaiar Fatores de predisposição e quando buscar ajuda médica

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

AGÊNCIA EINSTEIN | Basta uma agulha, uma notícia assustadora ou uma situação estressante para algumas pessoas desmaiarem. O episódio costuma ser breve, mas assusta quem presencia a cena. Na maioria das vezes, a causa é a síncope vasovagal, um reflexo involuntário que provoca redução temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro e pode levar à perda de consciência.

O mecanismo envolve o sistema nervoso autônomo, responsável por regular funções como os batimentos cardíacos e a pressão arterial sem depender de comandos conscientes. Ele tem dois componentes principais: o simpático, que prepara o organismo para situações de alerta ou esforço e, em geral, aumenta a frequência cardíaca e a pressão, e o parassimpático, associado ao repouso e à recuperação e que normalmente faz o movimento oposto.

“O nervo vago integra o sistema parassimpático e funciona como um ‘freio’ do coração, ajudando a ajustar a frequência cardíaca às necessidades do organismo”, explica o cardiologista Tarso Augusto Duenhas Accorsi, do Einstein Hospital Israelita.

Na síncope vasovagal, um reflexo altera esse equilíbrio: os vasos sanguíneos podem se dilatar, a pressão arterial cai e, em alguns casos, os batimentos cardíacos também diminuem. Com menos sangue chegando ao cérebro, o indivíduo pode perder a consciência. “Esses mecanismos variam entre as pessoas: algumas apresentam principalmente queda da pressão; outras, desaceleração cardíaca acentuada; e outras, ambas”, ressalta Accorsi.

Pressão 12 por 8 não é mais normal? Entenda o que mudou

Continua após a publicidade

Por que o estresse pode provocar um desmaio

As áreas do cérebro que processam emoções se comunicam com regiões responsáveis pelo controle do coração e da circulação. Por isso, medo, dor, estresse ou até a visão de sangue podem desencadear a síncope vasovagal.

Estruturas como a amígdala, ligada ao processamento emocional, mantêm conexões com o hipotálamo e o tronco cerebral, envolvidos na regulação das funções corporais.

Em uma resposta habitual ao estresse, o sistema simpático acelera os batimentos cardíacos e ajusta a circulação para preparar o organismo para reagir — a chamada resposta de luta ou fuga. Na síncope vasovagal, porém, ocorre um reflexo que pode provocar uma queda acentuada da pressão arterial, por vezes acompanhada de redução da frequência cardíaca.

Continua após a publicidade

“O cérebro participa dos dois processos, mas, no segundo caso, os mecanismos automáticos que regulam a circulação acabam produzindo uma resposta inadequada para aquela situação”, explica a neurologista Gisele Sampaio, head de pesquisa clínica em Neurologia do Einstein e professora associada da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A reação não representa falta de controle emocional nem fraqueza psicológica. Ela é involuntária e pode ocorrer mesmo sem um gatilho emocional evidente. Outras situações, como permanecer muito tempo em pé, especialmente em ambientes quentes, também podem desencadear o episódio.

Os sinais que antecedem o desmaio

Antes de perder a consciência, a pessoa pode sentir tontura, fraqueza, calor repentino, náusea e suor frio. Palidez, palpitações, visão escurecida ou em túnel, zumbido e audição abafada também podem aparecer. Esses sinais, chamados de pródromos, podem permitir que a pessoa se proteja antes de perder a consciência. Ainda assim, alguns casos ocorrem com pouco ou nenhum aviso prévio.

Continua após a publicidade

O organismo pode tentar compensar as primeiras alterações circulatórias, o que ajuda a entender por que algumas pessoas sentem palpitações ou calor antes da tontura e do escurecimento da visão. “Quando a pressão arterial e a frequência cardíaca estão prestes a cair, o sistema simpático tenta abortar isso”, diz a cardiologista Ana Cristina Ludovice.

Depois do episódio, cansaço e náusea podem persistir. A recuperação da consciência, entretanto, costuma ser rápida. Confusão mental prolongada ou recuperação incompleta não são características habituais e exigem avaliação.

A síncope vasovagal também pode provocar pequenos movimentos involuntários dos braços e das pernas, semelhantes aos de uma convulsão. Isso não significa necessariamente epilepsia. Na síncope, esses movimentos podem ocorrer pela redução temporária do fluxo sanguíneo cerebral; já uma crise epiléptica envolve atividade elétrica anormal dos neurônios. A duração do episódio, a recuperação e outros sinais ajudam o médico a distinguir as condições.

Continua após a publicidade

Ao perceber os primeiros sinais, a orientação é deitar-se em local seguro, de preferência com as pernas elevadas. Se isso não for possível, a pessoa deve se sentar com apoio, perto do chão. “Não tente caminhar ou permanecer em pé ‘resistindo’ aos sintomas”, aconselha Accorsi. Contrair os músculos das pernas, dos glúteos e do abdômen ou entrelaçar as mãos e puxar os braços em sentidos opostos pode ajudar a elevar a pressão, desde que isso não atrase a busca por apoio.

“Recuperação incompleta, traumatismo importante ou sinais de alerta exigem atendimento imediato. Se a pessoa não responder e não respirar normalmente, acione o SAMU pelo 192 e inicie a ressuscitação cardiopulmonar conforme as orientações do atendimento”, alerta o cardiologista do Einstein.

Quem tem mais predisposição

A síncope vasovagal é frequente na adolescência e no início da vida adulta, embora ocorra em qualquer idade. A suscetibilidade varia conforme características individuais da regulação cardiovascular e autonômica, além de possíveis fatores genéticos. Histórico familiar e episódios anteriores também podem indicar maior predisposição.

Continua após a publicidade

Baixa hidratação, calor excessivo e permanência prolongada em pé favorecem o problema porque reduzem o retorno de sangue ao coração. Jejum prolongado e alguns medicamentos, como diuréticos e vasodilatadores, também podem contribuir.

Embora a síncope vasovagal tenha, em geral, prognóstico favorável quando o diagnóstico está estabelecido, nem todo desmaio tem essa origem. Uma avaliação médica deve considerar as circunstâncias do episódio, os medicamentos utilizados, o histórico de saúde e a recuperação.

Desmaios durante esforço físico ou quando a pessoa está deitada, episódios sem sintomas prévios, palpitações abruptas, dor no peito e falta de ar são sinais de alerta para causas como arritmia grave. “Doença cardíaca conhecida, alterações no eletrocardiograma e histórico familiar de morte súbita precoce também merecem atenção”, ressalta Tarso Accorsi.

A investigação inicial costuma incluir história clínica, exame físico, aferição da pressão arterial deitada e em pé e eletrocardiograma. Outros exames dependem dos achados. Confusão prolongada, perda de força de um lado do corpo, dificuldade para falar ou dor de cabeça súbita e muito intensa também exigem avaliação urgente.

Trauma na infância pode ter relação?

Experiências adversas na infância, como violência, negligência e estresse prolongado, podem influenciar o desenvolvimento dos circuitos cerebrais ligados às emoções e à resposta ao estresse. Pesquisas também investigam possíveis associações entre essas vivências e alterações na regulação do sistema nervoso autônomo.

Mas é preciso cautela. “Uma revisão sistemática com metanálise publicada em 2022, por exemplo, não encontrou uma associação global consistente entre adversidades na infância e alterações da atividade vagal, embora tenha identificado diferenças em determinados grupos [pessoas com transtornos psiquiátricos e indivíduos expostos a maus-tratos]”, relata Gisele Sampaio.

Também é possível que exista uma relação entre quadros como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático e a ocorrência de síncope vasovagal. Ainda assim, associação não significa causalidade. A história emocional merece acolhimento, mas não deve substituir a investigação clínica nem levar à conclusão automática de que um trauma infantil desregulou permanentemente o nervo vago. O ponto central é entender como cada organismo reage aos estímulos e identificar a causa da perda de consciência.

Fonte: Agência Einstein

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.