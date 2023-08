Papel higiênico contém “substâncias eternas”

Os PFAS (per e polifluoroalquis) são compostos químicos que combinam átomos de flúor e de carbono. Estão presentes em diversos produtos, como plásticos, tecidos e cosméticos – pois os PFAS repelem água e gordura, e são ótimos antiaderentes (até 2015, eram usados em panelas).

Há indícios de que eles podem desencadear problemas imunológicos e reprodutivos, ou predispor ao surgimento de câncer. O risco real disso ainda não está claro – não se sabe quanta ingestão ou contato com PFAS seria necessário, nem por quanto tempo –, mas a indústria química tem buscado alternativas a essas substâncias. Ainda não conseguiu.

Outro problema é que elas não se decompõem (pois a ligação entre o flúor e o carbono é muito estável), podendo permanecer no ambiente para sempre. E também vêm de onde menos se espera.

Um estudo (1) avaliou 21 marcas de papel higiênico vendidas nos EUA, na America Latina, na Europa e na África – e encontrou PFAS em todas. A Super conversou com Jake T. Thompson, um dos autores, para entender o caso.

A presença de PFAS no papel higiênico é um problema? Há risco à saúde? E quais são as implicações ambientais de jogar esse papel no vaso sanitário ou no lixo?

O nosso estudo indica que os PFAS estão entrando nas redes de esgoto e descarte por meio de um produto de consumo

[o papel higiênico]. Isso significa que tanto os aterros sanitários quanto os sistemas de água são afetados.

Continua após a publicidade

Estudos anteriores demonstraram que a exposição a alguns PFAS pode estar ligada a efeitos nocivos em humanos. No entanto, em nossa pesquisa não avaliamos os riscos à saúde, apenas a carga de PFAS enviada para estações de tratamento de água.

Como vocês testaram a presença de PFAS no papel higiênico?

Misturamos o papel higiênico com um solvente que separa os PFAS. Em seguida, coletamos esse solvente para que pudéssemos aplicá-lo em nossos instrumentos de medição. Também incluímos medidas de controle, para garantir que o que medimos realmente estava vindo do papel higiênico.

Por que essas substâncias estão presentes no papel higiênico? De onde elas podem vir?

O PFAS já foi encontrado em outros produtos de papel e em resíduos de papel. É improvável que eles estejam sendo adicionados diretamente ao papel higiênico. É possível que sejam usados durante o processo de fabricação, e acabem passando para o produto final.

Fonte 1. Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Toilet Paper and the Impact on Wastewater Systems. J Thompson e outros, 2023.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram