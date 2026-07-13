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Saúde

Perder 80 minutos de sono pode fazer você ganhar peso, diz novo estudo

Uma redução aparentemente pequena na quantidade de sono foi capaz de alterar o peso e o tempo de sedentarismo dos participantes de um estudo.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 13 jul 2026, 18h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 14h05
Pessoa dormindo na cama com um despertador preto ao lado, marcando 2h10. A pessoa está coberta por um lençol branco, com parte do rosto visível, e o travesseiro tem listras vermelhas e brancas
 (picture alliance/Getty Images)
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A ciência já sabia que a privação extrema de sono está ligada à obesidade e a diversos outros problemas de saúde. Ainda não estava claro, porém, qual era o impacto de pequenas reduções na duração do sono.

Uma nova pesquisa, publicada na semana passada no periódico científico Annals of Internal Medicine, descobriu que uma redução diária de apenas 80 minutos de sono, mantida por seis semanas, está associada a efeitos mensuráveis, como ganho de peso, aumento do tempo de sedentarismo e, consequentemente, maior risco de doenças crônicas.

Trata-se de uma alteração considerada pequena e bastante comum na rotina: aquele tempinho a mais de noite assistindo a um filme, jogando videogame, vendo TikTok ou lendo um livro.

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Para chegar ao resultado, pesquisadores da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, acompanharam 95 adultos, todos com mais de 20 anos e que costumavam dormir pelo menos sete horas por noite. 

Primeiro, eles reduziram em 80 minutos o tempo de sono dos participantes durante seis semanas, enquanto monitoravam continuamente seu descanso e nível de atividade física por meio de um dispositivo usado no pulso. O peso corporal e os níveis de hormônios relacionados ao apetite também foram acompanhados. Em seguida, os voluntários voltaram à rotina normal de sono por mais seis semanas, também monitorados.

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A diferença foi evidente. Após o período dormindo menos, os participantes ganharam, em média, cerca de meio quilo. Pode parecer pouco, mas, a longo prazo, a manutenção desse hábito pode resultar em um ganho de peso muito maior.

Além disso, eles passaram 17 minutos a mais por dia em comportamento sedentário. Entre pessoas na pós-menopausa, esse aumento foi ainda mais expressivo, chegando a 30 minutos diários.

O que é “procrastinação vingativa do sono”?

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O maior tempo de sedentarismo aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, enquanto o ganho de peso favorece a obesidade e outros problemas metabólicos. Mulheres com risco cardiometabólico (probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas) que reduziram a duração do sono apresentaram maior resistência à insulina.

“Nosso estudo mostra que dormir o suficiente pode ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e doenças relacionadas à obesidade, como doenças cardíacas e diabetes”, afirma Marie-Pierre St-Onge, professora de medicina nutricional na Universidade Columbia, em comunicado.

Ainda são necessárias pesquisas adicionais para entender exatamente como a redução do sono leva ao ganho de peso e quais mecanismos biológicos estão envolvidos.

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