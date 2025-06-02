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Saúde

Por que crianças sentem mais cócegas que adultos?

E você, deixou de sentir cócegas quando cresceu?

Por Ramana Rech 2 jun 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
cocegas
 (Connect Images/Getty Images)
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Cócegas são uma resposta neurológica de proteção que também está relacionada à sensibilidade da pele. Em termos evolutivos, as cócegas servem para alertar sobre toques leves ou movimentos de pequenos animais, como insetos e parasitas, e permitir uma reação rápida.

Crianças tendem a sentir mais cócegas do que os adultos. Um dos motivos para isso é que os pequenos têm uma pele mais fina, conta a professora e dermatologista da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fabiane Mulinari. A pele perde parte dessa sensibilidade a partir dos seis anos de idade, em um processo que se intensifica na adolescência.  

A pele têm pequenas terminações ligadas ao sistema nervoso chamadas de receptores táteis, que são responsáveis pelas sensações de tato e temperatura. A maior concentração desses receptores está nas mãos, nuca, pés, abdômen, axilas, orelhas e virilhas, o que os torna mais propensos a cócegas.

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Além da maior sensibilidade da pele, as crianças ainda não têm um desenvolvimento completo do controle cognitivo e corporal. Elas não conseguem antecipar estímulos, o que aumenta a intensidade das cócegas.

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“Como o cérebro delas ainda está aprendendo a reconhecer estímulos, elas têm dificuldade em distinguir brincadeiras de possíveis ameaças”, diz Mulinari. Justamente por não notarem as ameaças, interpretam mais ações como brincadeiras. Elas relaxam e, assim, conseguem sentir cócegas com maior facilidade.

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A resposta emocional das crianças também é mais espontânea, “o riso acaba sendo mais fácil do que em adultos”, completa a professora. Na fase adulta, as pessoas já têm maior controle de suas reações. Isso não significa que adultos não possam sentir cócegas – isso dependerá, por exemplo, de como o indivíduo foi criado e do quão espontâneo ele é. 

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Mulinari destaca a função de proteção das cócegas ao lembrar que pacientes com hanseníase, diabetes ou lesão cerebral perdem a sensibilidade em locais mais suscetíveis a cócegas, como axilas, costelas, pescoço e planta dos pés. Isso faz com que elas sejam mais picadas por animais, por exemplo.

Além disso, as cócegas podem ajudar na construção de vínculos sociais, explica a dermatologista. Ainda assim, é importante que adultos não insistam em fazer cócegas nas crianças, caso elas já tenham pedido para parar. 

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