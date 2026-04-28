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Introdução A obesidade é uma doença crônica que exige manejo contínuo, não uma solução pontual. Canetas emagrecedoras como semaglutida e tirzepatida auxiliam no controle da fome e saciedade, mas o corpo ativa mecanismos de reganho de peso ao interromper o uso. Entenda por que o tratamento prolongado é crucial.

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A obesidade é uma doença crônica e multifatorial, necessitando de manejo contínuo e não apenas intervenções curtas. Medicamentos como semaglutida e tirzepatida (as ‘canetas emagrecedoras’) atuam em mecanismos biológicos de fome e saciedade, mas não ‘curam’ a obesidade. O corpo ativa mecanismos fisiológicos de defesa para recuperar o peso perdido, como a diminuição do metabolismo e aumento da grelina, exigindo tratamento prolongado. Além da perda de peso, esses medicamentos melhoram o controle glicêmico e impactam fatores de risco cardiovascular. O tratamento ideal da obesidade é multidisciplinar, e a expiração da patente da semaglutida pode ampliar o acesso a genéricos.

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Maria Fernanda Barca é médica, doutora em endocrinologia e membro do grupo de tireoide do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

A Ciência já demonstrou que a obesidade é uma alteração crônica, progressiva, inflamatória e multifatorial. Isso significa que ela não pode ser tratada como um problema pontual, nem como algo que se resolve apenas com uma intervenção curta ou de efeito rápido.

Como acontece com a asma ou a hipertensão, a obesidade precisa de manejo contínuo e real engajamento dos pacientes para que seja controlada.

É justamente por isso que o tratamento medicamentoso da obesidade não deve ser visto como temporário por definição. Os novos medicamentos usados para tratar o excesso de peso, popularizados como canetas emagrecedoras, ajudam no controle da doença, mas não a curam.

Eles atuam sobre mecanismos biológicos que regulam fome, saciedade e gasto energético. Assim, em muitos casos, seu uso precisa ser contínuo ou prolongado para evitar o reganho de peso.

Entre esses medicamentos estão a semaglutida e a tirzepatida. Os principais medicamentos que contêm semaglutida são Ozempic (injetável semanal), Wegovy (injetável semanal para obesidade) e Rybelsus (comprimido diário oral).

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A tirzepatida é um princípio ativo de uso injetável presente no medicamento industrializado Mounjaro, aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2, com ampliação para controle de peso e obesidade.

Como o Mounjaro, Ozempic e outras canetas emagrecedoras agem no corpo?

Como imitam hormônios intestinais, a semaglutida e a tirzepatida reduzem a fome, aumentam a sensação de saciedade, desaceleram o esvaziamento do estômago e ajudam a controlar processos que levam as pessoas a comer além do necessário para o seu gasto calórico diário. Se a pessoa deixa de usá-las, os efeitos positivos deixam de prevalecer.

Isso acontece porque, fisiologicamente, é normal que o organismo ative mecanismos para que a pessoa volte ao peso anterior, como um sistema de defesa. Quando há perda de peso, o corpo interpreta isso como risco de falta de comida e entra em modo de economia.

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O metabolismo basal diminui, o gasto energético cai, e a pessoa passa a gastar menos calorias para realizar as mesmas atividades. Ao mesmo tempo, há aumento da grelina, hormônio que estimula a fome. Todo esse processo leva à recuperação dos quilos eliminados.

Atenção constante

As células de gordura não desaparecem com o emagrecimento. Elas apenas diminuem de tamanho, mas continuam ali, prontas para armazenar gordura novamente.

Como nem sempre as pessoas tratam fatores como ansiedade, que podem contribuir para a obesidade, fica mais difícil controlar a compulsão alimentar. Esse é outro ponto em que as canetas emagrecedoras podem ajudar.

Em alguns casos, a necessidade de uso contínuo ou prolongado destes medicamentos fica ainda mais evidente. Isso pode acontecer quando há histórico de obesidade na infância ou na adolescência, quando a obesidade vem associada ao diabetes ou mesmo durante a menopausa, período em que a queda do hormônio estrógeno agrava o aumento do peso e da gordura visceral — aquela que se acumula no abdômen e eleva o risco de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

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Nesses contextos, é frequente também a presença da síndrome metabólica, um conjunto de alterações que inclui aumento da circunferência abdominal, hipertensão, alterações no colesterol e resistência à insulina.

É justamente sobre esses diferentes eixos que atuam os agonistas do receptor de GLP-1, pois, além de reduzir o peso, melhoram o controle glicêmico e impactam fatores de risco cardiovascular — o que reforça seu papel como tratamento de longo prazo.

A indicação de uso contínuo não significa que o paciente terá de usar para sempre altas doses de semaglutida ou tirzepatida. Essa redução pode ocorrer de forma gradual e sempre com supervisão médica. O que não é recomendável é a interrupção abrupta do tratamento, por decisão do próprio paciente, sem acompanhamento profissional.

Também existem casos em que a suspensão do tratamento com as canetas emagrecedoras é possível. Isso acontece com pacientes engajados, que entenderam que a mudança de hábitos de vida e a distância do sedentarismo são fundamentais para o bom controle da obesidade.

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Como quase tudo na vida, esse processo não acontece de um dia para o outro. Mesmo após a cirurgia bariátrica, muitas pessoas voltam a ganhar peso justamente porque não se adaptaram a um novo estilo de vida.

Ampliação do acesso

Não é à toa que o tratamento da obesidade precisa de atendimento multidisciplinar e acompanhamento médico regular. Ao lado do endocrinologista, entra a nutricionista, que adapta a dieta à realidade de cada paciente; a psicóloga, que oferece suporte emocional; e o profissional de atividade física, que acompanha quais os melhores esportes para aquele indivíduo, pensando na realidade de cada um.

Há ainda uma questão de acesso a esses medicamentos. O custo das canetas emagrecedoras ainda impede o tratamento para grande parte da população. Ao mesmo tempo, a expiração da patente da semaglutida no Brasil pode mudar esse cenário.

Quando finda o período de proteção legal que garante exclusividade a uma empresa para produzir e vender determinada molécula, outras farmacêuticas podem produzir genéricos ou similares, desde que obtenham registro e aprovação regulatória.

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Tratar a obesidade é possível, desde que ela seja entendida como uma doença crônica, e não como uma falha do indivíduo ou um problema passageiro. Isso exige conscientização por parte dos pacientes e responsabilidade dos profissionais que os acompanham durante todo o processo. Quanto à ampliação do acesso aos medicamentos mais atuais, a discussão já deixou de ser apenas médica para se tornar também uma questão de saúde pública.