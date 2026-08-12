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Introdução Um novo estudo com mais de 157 mil participantes sugere que medicamentos GLP-1, como Ozempic e Wegovy, podem reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), a principal causa de cegueira em idosos. A pesquisa focou em pessoas obesas sem diabetes, isolando o efeito do medicamento.

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Medicamentos GLP-1 associados a menor risco de cegueira em idosos. Estudo envolveu mais de 157 mil participantes com obesidade. Usuários de GLP-1 tiveram risco 18% menor de desenvolver DMRI. Hipóteses para o efeito incluem neuroproteção ou perda de peso. Mais pesquisas são necessárias para confirmar e entender o mecanismo.

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Um novo estudo com mais de 157 mil participantes descobriu um efeito até então desconhecido de medicamentos à base de GLP-1, como o Ozempic e o Wegovy. Em ensaio clínico, eles foram associados a um menor risco de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) – a principal causa de cegueira irreversível em idosos.

Os participantes da pesquisa tinham 60 anos ou mais e apresentavam obesidade, mas não diabetes. Assim, os pesquisadores conseguiram eliminar fatores glicêmicos que pudessem interferir nos resultados.

O grupo foi dividido igualmente em dois. Um deles era composto por pessoas que haviam começado a utilizar medicamentos para controle de peso, da classe GLP-1, como liraglutida, semaglutida ou tirzepatida. Já o segundo grupo incluía indivíduos que utilizavam outros tipos de medicamentos para perda de peso que não pertenciam a essa classe.

Após sete anos de acompanhamento, os resultados mostraram que os pacientes do GLP-1 apresentaram uma incidência significativamente menor de DMRI em comparação ao outro grupo. O uso de GLP-1 foi associado a um risco estimado 18% menor de desenvolver DMRI durante o período de acompanhamento. Os resultados foram publicados na

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revista Diabetes, Obesity and Metabolism.

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Remédios como o Ozempic têm a semaglutida como princípio ativo, substância que reproduz a ação do hormônio GLP-1, responsável por sinalizar a saciedade. Enquanto o GLP-1 natural dura apenas alguns minutos no corpo, a semaglutida tem efeito prolongado, reduzindo o apetite por muito mais tempo e levando à perda de peso.

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Hipóteses

Por que exatamente os medicamentos à base de GLP-1 protegeriam idosos da perda de visão ainda é uma incógnita. Uma hipótese dos pesquisadores é que a classe teria um efeito neuroprotetor, ao reduzir a inflamação na retina por meio de um inflamassomo (um complexo de proteínas) chamado NLRP3, que protege o corpo.

Mas há outra explicação possível. Pessoas com obesidade que tomam GLP-1 costumam perder mais peso do que quem usa outros remédios para emagrecimento. Assim, a redução de risco de DMRI pode estar relacionada a perda de peso em si, e não ao GLP-1 diretamente.

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“A perda de peso em si já reduz a inflamação sistêmica e o estresse oxidativo, o que pode diminuir o risco de DMRI de forma independente”, explicam os autores.

Se essa hipótese se confirmar, o achado reforça um estudo de dez anos atrás – anterior à chegada da semaglutida ao mercado –, que já apontava para um aumento de 2% no risco de DMRI a cada 1 kg/m² a mais no índice de massa corporal (IMC) de pessoas com sobrepeso ou obesidade.

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Os próprios pesquisadores reconhecem que ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. O tempo de acompanhamento do estudo foi curto, com apenas 1 ano entre os usuários de GLP-1 e 2,5 anos no grupo de comparação. Mais estudos serão necessários para confirmar e entender melhor os mecanismos por trás do efeito, incluindo pesquisas com grupos mais jovens, a partir dos 50 anos.

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