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Introdução Reduzir o açúcar nos primeiros mil dias de vida, da gestação aos dois anos, desacelera o envelhecimento biológico e previne doenças crônicas na idade adulta. A conclusão é de um estudo pioneiro feito com dados históricos do racionamento britânico. Veja os detalhes e impactos do achado.

Principais Tópicos





Impacto da restrição de açúcar no início da vida sobre a longevidade saudável Análise de dados históricos do racionamento alimentar inglês durante o pós-guerra Importância crítica dos primeiros mil dias para a formação biológica do indivíduo Desaceleração do envelhecimento e menor incidência de catarata e doença renal Mecanismos biológicos exatos dessa relação que ainda precisam ser investigados

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O consumo excessivo de açúcar já foi relacionado a diversos problemas de saúde, como doenças metabólicas, problemas cardiovasculares e doenças hepáticas. Mas e o açúcar consumido na primeira infância e até mesmo durante a gestação? Ele também pode ter impactos na saúde a longo prazo, na vida adulta?

Essa foi a questão investigada por um novo estudo da Universidade Chinesa de Hong Kong. Os resultados foram publicados em novembro no periódico científico Nature Communications e mostraram que essa relação é maior do que se imaginava.

Para investigar o tema, porém, os cientistas não podiam simplesmente pedir às famílias que se lembrassem da quantidade exata de açúcar consumida décadas atrás, quando seus filhos ainda eram bebês. Seria uma tarefa praticamente impossível. Por isso, os pesquisadores precisaram recorrer a um momento histórico específico: o racionamento de açúcar adotado pelo Reino Unido no período da Segunda Guerra Mundial.

Entre 1942 e 1953, no fim da Segunda Guerra e nos anos seguintes, o governo britânico implementou medidas de racionamento de alimentos para controlar a escassez de produtos provocada pela guerra.

Cada cidadão tinha direito a uma quantidade limitada de determinados itens, incluindo açúcar e doces. No período, a cota de açúcar para adultos era cerca de 40 gramas por dia, equivalente a 3 colheres. Isso fez com que mulheres grávidas e crianças que nasceram naquela época fossem expostas a pequenas (e controladas) quantidades de açúcar.

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Com o fim das restrições, o consumo aumentou rapidamente, chegando a 80 gramas por dia. Essa brusca mudança histórica no comportamento já vem sendo estudada pela ciência, que relacionou o racionamento de açúcar da guerra a menores riscos de diabetes e outras questões de saúde.

Assim, a proposta da nova pesquisa era investigar se a restrição ao açúcar nos primeiros anos de vida dessas crianças também poderia estar relacionada ao seu envelhecimento biológico na vida adulta (estimativa do estado geral de saúde do organismo, que não necessariamente corresponde à idade cronológica) e ao desenvolvimento de outras doenças associadas à idade.

Os pesquisadores analisaram dados de mais de 54 mil participantes do Biobanco do Reino Unido nascidos entre 1951 e 1956. Eles foram divididos entre aqueles que passaram por pelo menos parte dos primeiros mil dias de vida (da concepção até os dois anos de idade) durante o período de racionamento e aqueles que viveram esse período da vida após o fim das restrições, em 1953.

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A marca dos mil dias foi escolhida porque esse período é fundamental para o desenvolvimento humano, com a formação de órgãos e sistemas do organismo. A hipótese do estudo é que essas condições iniciais de consumo de açúcar tenham consequências para a saúde ao longo de toda a vida.

Para avaliar o envelhecimento biológico, os pesquisadores utilizaram exames de sangue dos participantes, realizados quando eles já estavam na meia-idade, e calcularam um indicador chamado PhenoAge. Ele combina a idade cronológica com nove biomarcadores sanguíneos, incluindo glicose e estado das células do sangue.

Além disso, os cientistas consultaram registros médicos para investigar a ocorrência de doenças relacionadas ao envelhecimento, como catarata, glaucoma, doença renal crônica, osteoporose e demência.

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Os resultados mostraram que o racionamento de açúcar durante os primeiros mil dias de vida estava associada a uma menor aceleração do envelhecimento biológico. Quanto mais tempo o indivíduo viveu no período de racionamento inglês, mais jovem sua idade biológica no exame de sangue. Essa diferença chegou a 5 meses.

Também tiveram menos risco de catarata e de doença renal, mas não foram encontradas associações significativas com glaucoma, degeneração macular, osteoporose ou demência.

Para verificar os resultados, os pesquisadores também analisaram dados de 6.105 pessoas nascidas naquele mesmo período fora do Reino Unido. Nesse grupo, não observaram associações semelhantes.

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“A exposição ao racionamento de açúcar durante os primeiros 1000 dias de vida está associada a uma menor aceleração do envelhecimento biológico, com associações mais fortes observadas entre os participantes com maior duração da exposição. A associação é mais pronunciada em mulheres e permanece consistente em todos os estratos de suscetibilidade genética”, diz trecho do estudo.

Apesar de identificar uma associação entre a exposição ao açúcar na infância e indicadores de saúde na vida adulta, o estudo não conseguiu determinar quais mecanismos biológicos explicariam essa relação, que ainda precisa ser investigadas em estudos futuros.

“As condições nutricionais no início da vida podem influenciar o envelhecimento biológico e a saúde relacionada à idade, mas as associações a longo prazo da exposição precoce ao racionamento de açúcar permanecem incertas”, escrevem os autores no estudo.

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