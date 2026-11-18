Pablo García-Barranquero é professor efetivo de Lógica e Filosofia da Ciência na Universidade de Málaga, na Espanha. O texto a seguir, escrito com Joan Llorca Albareda, foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Imaginemos uma sociedade obrigada a entregar, todos os dias, milhares de pessoas a um dragão insaciável. Durante séculos, seus habitantes tentaram derrotá-lo, sem sucesso. No fim, deixaram de se perguntar como combatê-lo e passaram a justificar sua existência. Afinal, isso fazia parte da ordem natural, uma desgraça inevitável e, para alguns, até mesmo necessária.

O filósofo Nick Bostrom utilizou essa fábula para questionar nossa resignação diante do envelhecimento e, em menor grau, diante da morte. A moral da história é bastante incômoda: quando não podemos mudar algo, tendemos a encontrar razões para aceitá-lo, mesmo que isso nos custe.

Consideramos o envelhecimento uma condição biológica inevitável, à qual devemos nos resignar como seres humanos, com um ponto positivo: ele traz experiências e conhecimentos valiosos dos quais carecemos nas idades mais jovens. E embora nos pareça razoável (e desejável) tratar clinicamente doenças associadas à velhice, como o câncer, paradoxalmente vemos com maus olhos o uso de tecnologias destinadas a tratar o envelhecimento em si.

Mas se o envelhecimento é o principal fator de risco das patologias associadas à idade e é modificável, é possível pensar que retardá-lo permitiria adiá-las. Essa é, precisamente, a hipótese da qual parte a gerociência, que estuda os mecanismos biológicos do envelhecimento e sua relação com as doenças crônicas. Seu objetivo imediato é aumentar os anos de vida com boa saúde. Se é isso que desejamos, é claro.

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E é aí que surgem as dúvidas. Queremos preservar o envelhecimento ou eliminá-lo? Intervir no envelhecimento implica menosprezar os idosos?

Para podermos abordar com rigor a discussão sobre o tema, há primeiro três mitos socialmente arraigados que convém desmontar.

Primeiro mito: “O envelhecimento é natural e sempre existiu; portanto, é algo bom”

O biólogo Leonard Hayflick defendia que costumamos descrever o envelhecimento por meio de cinco características: natural, normal, universal, inevitável e irreversível. Isso nos leva a concluir que ele não deve ser considerado uma doença e que, de fato, faz parte da nossa vida.

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Não está tão claro, no entanto, que o envelhecimento não possa ser entendido como uma doença. A natureza também nos presenteia com infecções, tumores e outras condições que tentamos prevenir. O fato de um fenômeno ser frequente não significa que seja saudável. A cárie dentária, por exemplo, é muito comum e ninguém acredita que, por isso, devamos deixar de tratá-la. A questão é que o envelhecimento biológico, assim como as doenças, implica uma deterioração progressiva de inúmeras funções que acaba nos levando à morte.

Nesse debate sobre se o envelhecimento é ou não uma doença, também convém levar em conta que “doença” não é um rótulo com fronteiras eternas, alheio aos avanços científicos. Seu significado depende também de nossos conhecimentos, práticas médicas e objetivos terapêuticos.

Se o envelhecimento pudesse ser entendido como uma doença (ou, pelo menos, nos gerasse dúvidas) e as doenças fossem ruins, parece que teríamos motivos para querer eliminá-lo ou, pelo menos, mitigá-lo.

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Encontramos outro obstáculo a essa análise no que o cientista Aubrey de Grey chamou de statu quo: o envelhecimento sempre existiu e parece inevitável, por isso consideramos que faz parte da ordem natural das coisas.

Como mostra a fábula do dragão tirano, acostumar-se a um dano não o transforma em algo bom. Comemoramos quando um tratamento evita uma morte prematura, mas encaramos com desconfiança a possibilidade de prolongar muito mais a vida por meio de intervenções no envelhecimento. Por que deveríamos valorizar positivamente alguns anos adicionais de saúde e suspeitar de outros?

Parte dessa rejeição decorre de um mal-entendido ilustrado pelo mito grego de Titono: esse príncipe troiano alcançou a imortalidade, mas não a juventude, e ficou condenado a deteriorar-se indefinidamente até se transformar em uma pobre cigarra. É o que o filósofo Francis Fukuyama chamou de “asilo global”: pessoas muito longevas, mas com saúde precária.

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A gerociência pesquisa para nos redirecionar exatamente para o oposto, ou seja, para atenuar os processos biológicos que favorecem o surgimento de doenças e a perda de capacidades.

Segundo mito: “Envelhecer é bom porque nos torna mais sábios”

É comum ouvir que o envelhecimento nos proporciona conhecimento, experiências e sabedoria, entre outros aspectos positivos. Envelhecer também traz benefícios valiosos, como desfrutar dos netos ou manter relacionamentos amorosos e de amizade de longo prazo. Mas essa afirmação esconde um paradoxo: como pode ser desejável um processo ao qual também atribuímos dor, doença e deterioração?

Em um artigo em parceria com Gonzalo Díaz-Cobacho, colocamos em discussão que essa contradição fica clara ao distinguirmos dois tipos de envelhecimento. Por um lado, temos o envelhecimento cronológico, que expressa o tempo que já vivemos (as horas, minutos e segundos desde o nosso nascimento). Por outro lado, o envelhecimento biológico refere-se à deterioração funcional do organismo. Ambos se misturam na literatura especializada e no imaginário social, mas distingui-los é de extrema importância.

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A experiência acumulada e a sabedoria de vida dependem de nossas vivências e do tempo vivido, não do dano causado às nossas células e moléculas. Portanto, intervir no envelhecimento biológico não afeta os aspectos de natureza cronológica: é possível adquirir experiência de vida sem precisar sofrer essa deterioração. Fazer mais um ano de idade também não garante que se seja mais sábio: é possível aprender muito com o que se viveu, mas também aprender muito pouco.

Além disso, o envelhecimento biológico tem dois tipos de efeitos negativos: diretos e indiretos. Os diretos incluem a dor ou as limitações cognitivas e físicas decorrentes do envelhecimento que prejudicam o bem-estar de uma pessoa. Os indiretos surgem quando essas limitações impedem o desenvolvimento de projetos que a pessoa idosa considera valiosos.

Uma doença articular pode causar sofrimento, mas também impedir alguém de passear, viajar ou continuar com um hobby pelo qual era apaixonado. Um idoso joga dominó porque adora ou porque já não consegue mais mergulhar em grandes profundidades? Por que não dar a ele a opção de escolher o que considera o melhor plano de vida e fazer com que sua saúde não seja tão limitante?

Terceiro mito: “Combater o envelhecimento significa menosprezar as pessoas idosas”

O filósofo Christopher Wareham apontou dois problemas na abordagem tradicional do envelhecimento do ponto de vista ético. O primeiro consiste em estudá-lo como se fosse algo que ocorre apenas no final da vida, quando, na verdade, trata-se de um processo gradual. O segundo é que, com frequência, falamos das pessoas idosas como objetos que exigem atenção, gastos ou cuidados, mas não como sujeitos com desejos, preferências e capacidade de decisão.

Uma ética do envelhecimento não deveria se limitar a perguntar “o que fazemos” com as pessoas idosas. Também deveria perguntar “o que elas querem” fazer, quais oportunidades têm e quais modos de vida desejam manter ou adotar. E essa é precisamente a ideia central que orienta a pesquisa em gerontologia: ela não pretende afirmar que as pessoas idosas carecem de valor, mas sim que o envelhecimento biológico é um processo incapacitante que acarreta dor e sofrimento e dificulta os projetos de vida das pessoas idosas.

Portanto, sustentar que a deterioração biológica é indesejável não equivale a afirmar que as pessoas idosas tenham menos valor. Confundir ambas as coisas é tão problemático quanto romantizar a dor ou a fragilidade sob a ideia de que elas fazem parte de uma velhice digna. Da mesma forma, poderíamos dizer que as políticas para prevenir patologias incapacitantes não implicam que as pessoas que já as sofrem tenham menos valor. Muito pelo contrário, considera-se que a condição biológica que elas enfrentam dificulta o desenvolvimento de seus planos de vida.

Uma resposta médica individualizada, no entanto, também não é suficiente. Em um trabalho recente defendemos que o bem-estar tem uma dimensão individual e outra social. Preservar as capacidades cognitivas e físicas pode facilitar a realização de nossos projetos, mas nenhuma intervenção celular ou molecular elimina, por si só, a solidão, a discriminação por idade ou a desigualdade econômica. Entendemos que o envelhecimento é concebido e conceituado no âmbito social.

E até mesmo possível que certos avanços, caso estejam disponíveis apenas para poucos ou reforcem o fetichismo da juventude, gerem novas formas de discriminação. Por isso, a pesquisa biomédica deve ser acompanhada por políticas e instituições que protejam os direitos, a autonomia e o reconhecimento social dos idosos.

A conclusão é bastante simples: devemos separar o que muitas vezes confundimos. O envelhecimento biológico é um processo que deve ser investigado para, em determinadas condições, tentarmos modificá-lo; a velhice é uma etapa da vida que pode conter experiências valiosas; e os idosos são, antes de tudo, pessoas, nunca uma soma de deteriorações.

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