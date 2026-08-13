Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Três fatores de saúde podem adiar o aparecimento da demência em até 13 anos, diz estudo

Pesquisa acompanhou 12 mil pessoas por três décadas e relacionou pressão arterial normal, ausência de diabetes e não fumar a mais anos de vida sem demência.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 13 ago 2026, 10h00
Mãos envelhecidas de uma pessoa idosa, com rugas e manchas, segurando firmemente a bengala. Um anel dourado está no dedo anelar da mão direita, sobrepondo a esquerda.
 (Alexasfotos/Pexels)
Continua após publicidade
Três fatores de saúde podem adiar o aparecimento da demência em até 13 anos, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

A demência é uma condição crônica que atinge majoritariamente pessoas idosas. Ela afeta o funcionamento do cérebro, provocando problemas de memória, raciocínio, comportamento, entre outras alterações. Não há cura para a maioria das formas de demência, que tendem a piorar com o tempo.

Pesquisas já apontaram que alguns fatores podem contribuir para o surgimento da demência. O Ministério da Saúde reconhece 14 pontos de risco, entre eles colesterol alto, baixa escolaridade, tabagismo, obesidade e consumo excessivo de álcool. Muitos deles são evitáveis, e estima-se que quase 60% dos casos de demência no Brasil poderiam ser prevenidos por meio do controle desses fatores.

Contribuindo para essa discussão, um novo estudo analisou o papel de três desses fatores em pessoas de meia-idade, entre os 45 e 65 anos: hipertensão arterial, tabagismo e diabetes tipo 2. Concluiu-se que pessoas sem essas condições podem ter o risco de demência adiado em cerca de 13 anos. 

Siga

Os resultados foram publicados no dia 5 de agosto no periódico científico Neurology.

Continua após a publicidade

Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram dados de mais de 12 mil pessoas, com idade média de 56 anos, que não tinham demência. Elas foram acompanhadas por três décadas como parte do estudo Atherosclerosis Risk in Communities, que começou em 1986.

A nova análise dividiu essas pessoas de acordo com a presença dos fatores de risco, avaliados no início da pesquisa. Eles compararam esses dados com a informação da saúde cerebral dos participantes ao longo dos anos.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores perceberam que, ao longo do estudo, cerca de 3 mil pessoas desenvolveram demência. Entre aquelas que não apresentavam nenhum dos três fatores de risco no início do acompanhamento, o tempo médio até o diagnóstico de demência foi de cerca de 30 anos.

Entre as pessoas que apresentavam um dos fatores, o período foi de aproximadamente 26 anos. Com dois fatores, caiu para cerca de 21 anos. Já entre aquelas que apresentavam os três, o tempo médio foi de aproximadamente 17 anos sem demência.

Continua após a publicidade

Ou seja: pessoas sem hipertensão, diabetes e tabagismo viveram uma média de 13 anos a mais sem demência.

Café está ligado a menor risco de demência, diz estudo

Continua após a publicidade

O estudo também encontrou diferenças entre homens e mulheres. Independentemente dos fatores de risco analisados, as mulheres permaneceram mais tempo sem demência. Entre as pessoas que apresentavam os três fatores, por exemplo, o período foi de 18 anos para as mulheres e 16,6 anos para os homens.

Houveram diferenças entre grupos raciais. De modo geral, participantes brancos permaneceram mais tempo sem demência do que participantes negros. Entre aqueles que apresentavam os três fatores de risco, o tempo médio foi de 19,6 anos para pessoas brancas e 16 anos para pessoas negras.

A pesquisa, porém, não demonstra uma relação de causa e efeito entre hipertensão, diabetes, tabagismo e demência. Os resultados mostram apenas uma associação entre a presença desses fatores e o tempo de vida sem demência.

Continua após a publicidade

Outro detalhe importante é que o estudo não acompanhou as mudanças de comportamento dos participantes ao longo dos anos. Ou seja, os pesquisadores não avaliaram, por exemplo, se alguém deixou de fumar, passou a controlar a pressão arterial ou desenvolveu diabetes durante o período de acompanhamento. Esses fatores foram considerados com base nas condições observadas no início da pesquisa, apenas. 

Ainda assim, os pesquisadores esperam que os resultados reforcem a importância de cuidar da saúde cardiovascular durante a meia-idade, período que pode ser importante para reduzir o risco de demência nas décadas seguintes.

Publicidade
TAGS:
Alzheimer
Memória
Saúde
TABAGISMO
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).