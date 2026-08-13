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Introdução Um novo estudo revela que controlar hipertensão, diabetes tipo 2 e tabagismo na meia-idade pode adiar o surgimento da demência em até 13 anos. A pesquisa reforça a importância de hábitos saudáveis para a saúde cerebral a longo prazo, oferecendo uma perspectiva otimista para a prevenção da condição.

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Hipertensão, diabetes tipo 2 e tabagismo são fatores de risco para demência. Pessoas sem esses fatores adiam o surgimento da demência em até 13 anos. O estudo acompanhou mais de 12 mil pessoas por cerca de três décadas. Foram observadas diferenças no tempo sem demência entre gêneros e grupos raciais. Cuidar da saúde cardiovascular na meia-idade é fundamental para reduzir o risco futuro.

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A demência é uma condição crônica que atinge majoritariamente pessoas idosas. Ela afeta o funcionamento do cérebro, provocando problemas de memória, raciocínio, comportamento, entre outras alterações. Não há cura para a maioria das formas de demência, que tendem a piorar com o tempo.

Pesquisas já apontaram que alguns fatores podem contribuir para o surgimento da demência. O Ministério da Saúde reconhece 14 pontos de risco, entre eles colesterol alto, baixa escolaridade, tabagismo, obesidade e consumo excessivo de álcool. Muitos deles são evitáveis, e estima-se que quase 60% dos casos de demência no Brasil poderiam ser prevenidos por meio do controle desses fatores.

Contribuindo para essa discussão, um novo estudo analisou o papel de três desses fatores em pessoas de meia-idade, entre os 45 e 65 anos: hipertensão arterial, tabagismo e diabetes tipo 2. Concluiu-se que pessoas sem essas condições podem ter o risco de demência adiado em cerca de 13 anos.

Os resultados foram publicados no dia 5 de agosto no periódico científico Neurology.

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Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram dados de mais de 12 mil pessoas, com idade média de 56 anos, que não tinham demência. Elas foram acompanhadas por três décadas como parte do estudo Atherosclerosis Risk in Communities, que começou em 1986.

A nova análise dividiu essas pessoas de acordo com a presença dos fatores de risco, avaliados no início da pesquisa. Eles compararam esses dados com a informação da saúde cerebral dos participantes ao longo dos anos.

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Os pesquisadores perceberam que, ao longo do estudo, cerca de 3 mil pessoas desenvolveram demência. Entre aquelas que não apresentavam nenhum dos três fatores de risco no início do acompanhamento, o tempo médio até o diagnóstico de demência foi de cerca de 30 anos.

Entre as pessoas que apresentavam um dos fatores, o período foi de aproximadamente 26 anos. Com dois fatores, caiu para cerca de 21 anos. Já entre aquelas que apresentavam os três, o tempo médio foi de aproximadamente 17 anos sem demência.

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Ou seja: pessoas sem hipertensão, diabetes e tabagismo viveram uma média de 13 anos a mais sem demência.

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O estudo também encontrou diferenças entre homens e mulheres. Independentemente dos fatores de risco analisados, as mulheres permaneceram mais tempo sem demência. Entre as pessoas que apresentavam os três fatores, por exemplo, o período foi de 18 anos para as mulheres e 16,6 anos para os homens.

Houveram diferenças entre grupos raciais. De modo geral, participantes brancos permaneceram mais tempo sem demência do que participantes negros. Entre aqueles que apresentavam os três fatores de risco, o tempo médio foi de 19,6 anos para pessoas brancas e 16 anos para pessoas negras.

A pesquisa, porém, não demonstra uma relação de causa e efeito entre hipertensão, diabetes, tabagismo e demência. Os resultados mostram apenas uma associação entre a presença desses fatores e o tempo de vida sem demência.

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Outro detalhe importante é que o estudo não acompanhou as mudanças de comportamento dos participantes ao longo dos anos. Ou seja, os pesquisadores não avaliaram, por exemplo, se alguém deixou de fumar, passou a controlar a pressão arterial ou desenvolveu diabetes durante o período de acompanhamento. Esses fatores foram considerados com base nas condições observadas no início da pesquisa, apenas.

Ainda assim, os pesquisadores esperam que os resultados reforcem a importância de cuidar da saúde cardiovascular durante a meia-idade, período que pode ser importante para reduzir o risco de demência nas décadas seguintes.

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