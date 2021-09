O que a notícia dizia:

As máscaras retêm o CO 2 expirado, fazendo com que parte dele seja reinspirada e se concentre no corpo, atingindo níveis prejudiciais após 10 minutos. É o que afirma um estudo feito por cientistas alemães e publicado no JAMA Pediatrics, um dos principais jornais científicos dos EUA.



Qual é a verdade:

O estudo (1) realmente foi publicado no JAMA, mas acabou sendo “retratado” (desmentido) pelos editores. Eles descobriram que os autores haviam usado técnicas e equipamentos de medição inadequados (e provavelmente estavam captando o CO 2 expirado pelos voluntários, não o que supostamente era reinspirado). Os autores foram questionados a respeito, e não forneceram explicações convincentes.

1. Experimental Assessment of Carbon Dioxide Content in Inhaled Air With or Without Face Masks in Healthy Children – A Randomized Clinical Trial. H Walach e outros, 2021