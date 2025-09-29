Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Vacina contra o HPV protege até mulheres não-vacinadas, revela estudo

Experimento em cidade nos EUA mostra que imunidade de rebanho combate o vírus, reduzindo a incidência da doença que pode causar câncer de colo de útero.

Por Bruno Carbinatto 29 set 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Fotografia de uma mão segurando uma seringa no frasco de vacina.
 (MargJohnsonVA/Getty Images)
Continua após publicidade
Vacina contra o HPV protege até mulheres não-vacinadas, revela estudo Priorizar nos meus resultados Google

Depois que uma cidade americana começou sua campanha de vacinação contra o HPV, as taxas de infecção caíram mais de 90% entre as mulheres vacinadas. Mas não só: por causa da menor circulação do vírus, a incidência da doença também caiu mais de 70% entre quem não foi imunizado, revelou um novo estudo.

Os dados ajudam a reforçar a importância da vacina como uma arma da saúde pública para combater o câncer de colo de útero, causado pelo vírus. O artigo foi publicado no periódico JAMA Pediatrics

 

O HPV (vírus do papiloma humano) é uma infecção sexualmente transmissível (IST) bastante comum, que pode se manifestar como uma simples verruga na pele e mucosas. O vírus, porém, também pode causar lesões que resultam em câncer no colo de útero, além de câncer no pênis, ânus e outros tipos. Calcula-se que a maioria das pessoas sexualmente ativas terão ou já tiveram contato com o vírus, embora, muitas vezes, a infecção possa permanecer totalmente assintomática.

Siga

O câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto mais comum entre mulheres; quase todos os casos são decorrentes da infecção por HPV. Todos os anos, 660 mil pacientes são diagnosticadas com a doença no mundo, segundo a OMS. No Brasil, são 17 mil novos casos e sete mil óbitos por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. 

Sabe-se que a vacina contra o HPV é segura e efetiva porque ela foi testada em ensaios clínicos antes de sua aprovação. O que o novo estudo fez foi analisar, na prática, seu impacto em uma comunidade específica. 

Continua após a publicidade

Os cientistas da Faculdade de Medicina Albert Einstein, de Nova York, estudaram os dados de mulheres que vivem na cidade de Cincinnati, incluindo adolescentes e jovens adultas. No total, participaram mais de 2.335 voluntárias, num período que vai de 2006 até 2023. Como a cidade começou sua campanha de vacinação justamente em 2006, eles puderam analisar o impacto do imunizante ao longo do tempo.

Ao longo do período de estudo de 17 anos, as taxas de vacinação contra o HPV aumentaram de 0% para 82%. À medida que a cobertura vacinal aumentou, as taxas de infecção por HPV caíram drasticamente entre as participantes vacinadas. 

Por exemplo: entre quem recebeu pelo menos uma dose da vacina bivalente (que protege contra dois subtipos do vírus), os casos caíram quase 99%. Já no grupo da vacina quadrivalente (contra quatro subtipos) os casos caíram 94%.

Continua após a publicidade

Mas não só: a melhora também foi vista entre mulheres que nunca se vacinaram; neste grupo, os casos de HPV caíram 75%. “Vimos evidências claras de ‘imunidade de rebanho’ –  ou seja, quando um número suficiente de pessoas é vacinado, a vacina protege indiretamente as pessoas não vacinadas, porque reduz a transmissão geral do vírus”, explica Jessica Kahn, uma das autoras do estudo. “Esses resultados reforçam o potencial da vacina contra o HPV para prevenir a infecção e, em último caso, eliminar o câncer de colo de útero globalmente.”

 

Kahn lembra, porém, que o alto grau de imunidade de rebanho provavelmente só foi possível graças às altas taxas de vacinação e à vacinação de meninos também, que reduziram com sucesso a circulação do vírus.

Continua após a publicidade

“Ao expandir a aceitação desta vacina altamente segura e eficaz e garantir o acesso à triagem e ao tratamento, podemos alcançar uma das maiores vitórias de saúde pública do nosso tempo: a eliminação do câncer de colo de útero em todo o mundo”, analisa ela.

Em fevereiro, outro estudo mostrou que a vacina contra o HPV zerou os casos desse câncer na Escócia entre mulheres que foram imunizadas na idade recomendada.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Câncer
HPV
ÚTERO
vacina
Vacinação
Vacinas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).