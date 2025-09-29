Vacina contra o HPV protege até mulheres não-vacinadas, revela estudo

Depois que uma cidade americana começou sua campanha de vacinação contra o HPV, as taxas de infecção caíram mais de 90% entre as mulheres vacinadas. Mas não só: por causa da menor circulação do vírus, a incidência da doença também caiu mais de 70% entre quem não foi imunizado, revelou um novo estudo.

Os dados ajudam a reforçar a importância da vacina como uma arma da saúde pública para combater o câncer de colo de útero, causado pelo vírus. O artigo foi publicado no periódico JAMA Pediatrics.

O HPV (vírus do papiloma humano) é uma infecção sexualmente transmissível (IST) bastante comum, que pode se manifestar como uma simples verruga na pele e mucosas. O vírus, porém, também pode causar lesões que resultam em câncer no colo de útero, além de câncer no pênis, ânus e outros tipos. Calcula-se que a maioria das pessoas sexualmente ativas terão ou já tiveram contato com o vírus, embora, muitas vezes, a infecção possa permanecer totalmente assintomática.

O câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto mais comum entre mulheres; quase todos os casos são decorrentes da infecção por HPV. Todos os anos, 660 mil pacientes são diagnosticadas com a doença no mundo, segundo a OMS. No Brasil, são 17 mil novos casos e sete mil óbitos por ano, de acordo com o Ministério da Saúde.

Sabe-se que a vacina contra o HPV é segura e efetiva porque ela foi testada em ensaios clínicos antes de sua aprovação. O que o novo estudo fez foi analisar, na prática, seu impacto em uma comunidade específica.

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Os cientistas da Faculdade de Medicina Albert Einstein, de Nova York, estudaram os dados de mulheres que vivem na cidade de Cincinnati, incluindo adolescentes e jovens adultas. No total, participaram mais de 2.335 voluntárias, num período que vai de 2006 até 2023. Como a cidade começou sua campanha de vacinação justamente em 2006, eles puderam analisar o impacto do imunizante ao longo do tempo.

Ao longo do período de estudo de 17 anos, as taxas de vacinação contra o HPV aumentaram de 0% para 82%. À medida que a cobertura vacinal aumentou, as taxas de infecção por HPV caíram drasticamente entre as participantes vacinadas.

Por exemplo: entre quem recebeu pelo menos uma dose da vacina bivalente (que protege contra dois subtipos do vírus), os casos caíram quase 99%. Já no grupo da vacina quadrivalente (contra quatro subtipos) os casos caíram 94%.

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Mas não só: a melhora também foi vista entre mulheres que nunca se vacinaram; neste grupo, os casos de HPV caíram 75%. “Vimos evidências claras de ‘imunidade de rebanho’ – ou seja, quando um número suficiente de pessoas é vacinado, a vacina protege indiretamente as pessoas não vacinadas, porque reduz a transmissão geral do vírus”, explica Jessica Kahn, uma das autoras do estudo. “Esses resultados reforçam o potencial da vacina contra o HPV para prevenir a infecção e, em último caso, eliminar o câncer de colo de útero globalmente.”

Kahn lembra, porém, que o alto grau de imunidade de rebanho provavelmente só foi possível graças às altas taxas de vacinação e à vacinação de meninos também, que reduziram com sucesso a circulação do vírus.

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“Ao expandir a aceitação desta vacina altamente segura e eficaz e garantir o acesso à triagem e ao tratamento, podemos alcançar uma das maiores vitórias de saúde pública do nosso tempo: a eliminação do câncer de colo de útero em todo o mundo”, analisa ela.

Em fevereiro, outro estudo mostrou que a vacina contra o HPV zerou os casos desse câncer na Escócia entre mulheres que foram imunizadas na idade recomendada.

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