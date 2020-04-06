Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Vila italiana em quarentena se torna um laboratório a céu aberto

A cidade, que está absolutamente isolada, pode ter 100% de seus habitantes testados – e revelar dados melhores sobre a porcentagem de casos assintomáticos.

Por Carolina Fioratti 6 abr 2020, 18h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
Vila italiana em quarentena se torna um um laboratório humano
 (ROMAOSLO/Getty Images)
Continua após publicidade
Vila italiana em quarentena se torna um laboratório a céu aberto Priorizar nos meus resultados Google

Tudo começou numa casa de repouso chamada Santissima Maria Immacolata, na vila de Nerola (perto de Roma, da Itália). Alguns idosos do local começaram a apresentar sintomas de Covid-19. E o problema se alastrou. Os velhinhos tinham tido contato com parentes, já que não havia restrição de visitas, e, naturalmente, com enfermeiros e médicos.

Em pouco tempo, 77 pessoas de Nerola já estavam infectadas, e duas faleceram. No dia 24 de março o asilo foi evacuado e a vila de 18 km² (4 km² a mais que o Beto Carrero World) teve que entrar em quarentena. Quarentena raiz. 

Nerola virou zona vermelha. Nenhum dos 1.900 habitantes pode sair ou entrar na cidade, que está cercada pelas forças armadas italianas. Sair só para ir ao mercado ou farmácia? Nem pensar. Todos os mantimentos devem ser entregues por agentes de segurança, que estão monitorando a vila. As autoridades, diga-se, deram uma exagerada. Tentaram até apagar a vila do mapa, retirando as placas que indicavam o caminho até a cidade. A prefeita Sabina Granieri reclamou, e no mesmo dia as sinalizações voltaram a seus postos.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, uma equipe coordenada pelo Dr. Pierluigi Bartoletti, vice-presidente da Ordem dos Médicos de Roma, ficou responsável por testar todos os moradores da região. Mas o objetivo não é só cuidar da saúde dos pacientes, não. Além disso, os pesquisadores pretendem usar os habitantes de Nerola como cobaia para estudar o vírus.

Siga
Continua após a publicidade

Como? É que a cidade é pequena, o que facilita a testagem rápida. Então, os pesquisadores poderiam observar precisamente como o vírus se espalha na comunidade e também mapear o número de casos assintomáticos – algo que seria impossível numa cidade com milhões de habitantes. Se ficar claro que o número de assintomáticos é realmente grande, e incluir pessoas de todas as idades, será um indício de que o uso de máscaras em público é fundamental em qualquer lugar da Terra. E que, sim, os isolamentos precisam ser levados a sério, pois você mesmo pode estar transmitindo Covid-19 sem saber.

Continua após a publicidade

O fim da quarentena por lá está previsto para o dia 8 de abril. A data pode mudar ou não, vai depender do controle da Covid-19. Agora, só resta aguardar para saber que dados esse laboratório a céu aberto pode trazer. 

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
forças armadas
IDOSO
Itália
pesquisa
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).