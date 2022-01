3 notícias sobre: opioides

Justiça anula perdão a família bilionária

A família Sackler, dona da empresa que fabrica o remédio OxyContin, um analgésico opioide que causou uma onda de overdoses e mortes nos EUA, havia feito um acordo de US$ 4,5 bilhões para se livrar dos processos na Justiça (a empresa é acusada de esconder os reais riscos do remédio e estimular seu uso mesmo em casos triviais). Agora, esse acordo foi anulado – e os processos irão recomeçar.

EUA tentam barrar droga chinesa

A Drug Enforcement Agency (DEA), órgão do governo americano que combate drogas ilegais, abriu dois escritórios na China: eles ficam em Shangai e Guangzhou, cidades que fabricam os opioides que depois são exportados ilegalmente. O principal é uma versão pirata do Fentanyl, um remédio extremamente potente: ele é responsável por 68% de todos os casos de overdose por opioides nos EUA.

Médicos estão receitando mais remédios

A pandemia dificultou o acesso das pessoas com dor crônica a clínicas e hospitais – e os médicos, impedidos de aplicar outros tratamentos, aumentaram as prescrições de opioides. Foi o que constatou um estudo que avaliou 21 milhões de pacientes (1) nos EUA. Menos pessoas foram diagnosticadas com dor crônica; mas as que foram receberam mais remédios.

