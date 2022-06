3 notícias sobre: tumulto nas criptomoedas

Maior corretora dos EUA cita risco de quebra

A Coinbase divulgou prejuízo de US$ 430 milhões nos primeiros meses do ano – e disse que os depósitos de seus clientes (o equivalente a US$ 256 bilhões em criptomoedas) poderão ser afetados em caso de falência da empresa. Isso não deveria ocorrer, já que corretoras, a princípio, apenas custodiam (guardam) as criptos dos clientes. Não deveriam utilizá-las como propriedade da empresa.

Lei quer proibir mineração em Nova York

O projeto, que já foi aprovado no Legislativo estadual e agora vai para sanção do Executivo, torna ilegal montar empresas ou datacenters para minerar criptomoedas. Segundo os deputados, a mineração (processo em que computadores realizam operações matemáticas inúteis, e em troca recebem criptos) é um desperdício de energia e contribui para o aquecimento global.

Dinheiro era lavado em caixas ilegais

O nova-iorquino Robert Taylor operava uma rede de 46 caixas eletrônicos ilegais em três cidades dos EUA, nos quais era possível inserir dinheiro e convertê-lo em bitcoins sem fornecer nenhum tipo de identificação. Segundo a polícia, a rede (cujas máquinas cobravam uma comissão altíssima, de 25%) foi usada para lavar US$ 5,6 milhões de origem ilícita.

