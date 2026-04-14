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Sociedade

391 etnias e 295 línguas: um raio-x demográfico da população indígena do Brasil

Veja esses e outros dados em infográficos elaborados com base nos dados do Censo 2022

Por Bela Lobato 14 abr 2026, 14h00
Fotografia da comunidade indígena marcha até o Congresso Nacional do Brasil durante o acampamento Tierra Livre.
 (Bloomberg/Getty Images)
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391 etnias e 295 línguas: um raio-x demográfico da população indígena do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, é um convite para refletir sobre a importância, celebrar a resistência e defender a proteção desses povos. Antes dos portugueses aportarem aqui no século 16, havia aproximadamente 8 milhões de indígenas no que hoje chamamos de Brasil.

Abaixo, confira infográficos sobre a demografia dessa população, com base nos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Censo 2022.

Gráfico, em fundo cinza neutro, com dados sobre o crescimento da população indígena no Brasil.
(Luana Pillmann/Superinteressante)

Além disso, há 295 línguas faladas no território nacional – ou melhor: pelo menos 295. Entre 2010 e 2022, 21 novas línguas foram registradas, seja porque não eram conhecidas antes ou por conta da separação de línguas que antes eram consideradas como uma só.

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Gráfico, em fundo cinza neutro, com dados sobre as etnias e línguas faladas pelas população indígena do Brasil.
(Luana Pillmann/Superinteressante)

Outro equívoco é acreditar que povos indígenas devem viver apenas “na floresta”. Essa ideia é, na verdade, derivada de estereótipos preconceituosos. Para começar, nem todos os povos indígenas vivem em florestas – originalmente, eles se espalhavam por todo o território que hoje chamamos de Brasil, inclusive na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal e nos Pampas.

Com a colonização e a urbanização, muitos de seus territórios nativos foram destruídos, e os povos criaram diferentes estratégias para sobreviverem. Alguns vivem isolados, por exemplo, fugindo constantemente do contato com pessoas de fora de seus grupos. O Brasil concentra o maior número de povos e indivíduos isolados do mundo, e você pode ler mais sobre o assunto nesta reportagem.

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Mas, mais da metade dos indígenas vivem em contextos urbanos – e isso não faz deles menos indígenas. Eles ainda se consideram pertencentes a seus povos, conservam sua cultura e aspectos do modo de vida e se adaptam às modernidades, como qualquer um que vive em cidades. Ser indígena não significa que eles tenham de ficar parados no tempo, afinal, apartamentos, roupas ou smartphones não mudam a identidade étnica de ninguém.

Gráfico, em fundo cinza neutro, com dados sobre a população indígena no Brasil.
(Luana Pillmann/Superinteressante)

No gráfico abaixo, exibimos o número de pessoas indígenas pelos 5.569 municípios brasileiros. A maior parte dos municípios (2.985) têm entre 1 e 25 pessoas indígenas, e 737 não têm nenhuma. Por outro lado, 79 municípios têm entre 5.001 e 71.691 pessoas – com o maior valor, está o campeão em número absoluto de pessoas indígenas, Manaus.

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Gráfico, em fundo cinza neutro, com dados sobre a população indígena nos municípios do Brasil.
(Luana Pillmann/Superinteressante)
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TAGS:
Brasil
DEMOGRAFIA
etnias
IBGE
Povos indígenas
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