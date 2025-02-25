Em 2022, durante a COP 15 da Biodiversidade, quase todos os países do mundo assinaram um acordo para diminuir o ritmo da destruição dos ecossistemas terrestres. Eles concordaram em proteger 30% de sua área em terra e oceanos até 2030, uma meta que ficou conhecida como “30 em 30”. Entretanto, segundo um levantamento do jornal The Guardian e do site Carbon Brief, mais da metade dos países não estão comprometidos com esse plano.

A “30 em 30” não é a única meta do acordo, que oficialmente se chama Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal (GBF, na sigla comumente usada em inglês). Ele inclui ainda metas de controles de espécies invasoras, redução de subsídios que prejudicam a biodiversidade e recuperação de áreas degradadas.

Por ser tão amplo, o acordo também ficou conhecido como “Acordo de Paris da natureza”, em referência às metas estabelecidas em 2015 na capital francesa para controle de emissões causadoras do aquecimento global.

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Entre os 137 países que enviaram à ONU os seus planos de como cumprir o GBF, 70 (cerca de 51%) não seguem o compromisso assumido em 2022. As propostas ou propõem proteger uma porcentagem menor de território ou são vagas e não se comprometem com uma meta numérica explícita.

Embora a meta da ONU seja global, especialistas apontam que o foco deve ser nas regiões com maior biodiversidade. Existem 17 países considerados “megadiversos” – juntos, eles abrigam 70% da biodiversidade do mundo. Mas sete deles (Indonésia, Malásia, México, Peru, Filipinas, África do Sul e Venezuela) não planejam seguir a meta 30 em 30.

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Assim, mais de um terço da superfície terrestre está sob domínio de países que estão voltando atrás nos combinados sobre preservação ambiental.

O primeiro país na lista dos megadiversos é o Brasil, que, por enquanto, está em outra lista: dos países que sequer enviaram os seus planos de como cumprir o GBF. Outros 60 países estão na mesma situação.

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Os EUA, o país com a décima maior biodiversidade do mundo, não faz parte do acordo. Eles são o único país-membro da ONU que não integra a Convenção sobre Diversidade Biológica, instância criada em 1992 que é responsável pelas COPs da biodiversidade. Desde a década de 1990, a entrada dos EUA no tratado é barrada por senadores republicanos.

Segundo a edição de 2024 do

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relatório Protected Planet, que analisa o avanço dos países na meta 30 em 30, 17,6% das águas terrestres e interiores e 8,4% das áreas marinhas e costeiras estão protegidas. O número está aumentando: desde 2020, novos 629 mil km² de área terrestre e de águas interiores e 1,77 milhão de km² na área marinha e costeira foram oficialmente protegidos.

Entretanto, os números ainda estão muito distantes da meta de 30%, e a distribuição das áreas preservadas é muito desigual. Em todo mundo, menos de um quinto das áreas conhecidas como ativos naturais críticos estão protegidas.

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A meta 30 em 30 também especifica que a delimitação das áreas de proteção deve ocorrer de forma equitativa e respeitar os direitos de povos indígenas e comunidades locais. As áreas devem ser eficazes, bem conectadas e estrategicamente localizadas nas regiões mais importantes para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.

Os achados não são exatamente surpreendentes – afinal, historicamente, os governos nunca conseguiram cumprir uma meta dos acordos de biodiversidade da ONU. Entretanto, com o agravamento da crise climática, a pressão para que esse tipo de medida funcione é cada vez maior.

Um estudo de 2014 constatou que, todos os anos, a natureza fornece mais de US$ 125 trilhões em serviços essenciais de ecossistemas que sustentam o bem-estar humano e o desenvolvimento econômico. Esses serviços incluem o fornecimento de água potável e solo fértil, a estabilização do clima e a polinização das culturas que consumimos.

Isso significa que, só de existir, a natureza presta serviços que, se quantificados, seriam equivalentes a mais de 40% do PIB anual da Terra. No entanto, esses serviços geralmente não são precificados e não são contabilizados nos mercados globais. O estudo também constatou que nossa destruição da natureza resulta em perdas econômicas estimadas em US$ 1,4 trilhão por ano, o equivalente a 1,6% do PIB global.

Foi esse tipo de dado que fez com que a perda de biodiversidade e o colapso de ecossistemas fosse listado como um dos cinco principais riscos em termos de probabilidade e impacto na próxima década no Relatório de Riscos Globais 2020 do Fórum Econômico Mundial.

Dezenas de outras evidências científicas que embasam a medida 30 em 30 podem ser encontradas no site da Campaign for Nature, uma organização sem fins lucrativos que defende a implementação do GBF.

“Sejamos claros, essa não é uma meta ‘agradável de se ter’ – mas é essencial se quisermos evitar a extinção de dezenas de milhares de espécies e manter os serviços que a natureza intacta oferece, como polinização, filtragem de água e ar, defesa contra tempestades e prevenção de pandemias”, disse Brian O’Donnell, diretor da Campaign for Nature, em entrevista ao The Guardian.