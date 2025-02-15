Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Antes de ganhar as dietas, a semente de chia era usada em vasinhos decorativos

Alimento era essencial para maias e astecas – e foi "redescoberto" nos anos 1990 por um professor americano. Entenda essa história.

Por Rafael Battaglia 15 fev 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Monatagem de semente de chia com um chia pet.
 (vikif/Amazon/Getty Images)
Continua após publicidade
Antes de ganhar as dietas, a semente de chia era usada em vasinhos decorativos Priorizar nos meus resultados Google

A chia (Salvia hispanica) é uma planta nativa da América Central – mais especificamente, na região do sul do México e da Guatemala. Pertence à mesma família da sálvia e do alecrim.

Por séculos, a chia compunha a base da alimentação das sociedades latinas pré-colombianas, como os maias e os astecas. Sua semente virava farinha, óleo (“chia” vem de “oleoso” na língua asteca) ou era consumida pura mesmo, misturada na água e em outras comidas.

A semente de chia era tão importante que governantes astecas a recebiam como tributo de seus súditos. Além disso, também estava presente em cerimônias religiosas.

Isso acabou com a chegada dos colonizadores espanhóis, que trouxeram novos ingredientes do continente europeu e mudaram os hábitos alimentares da região. A imposição do catolicismo também limou a chia dos rituais sagrados.

Siga
Continua após a publicidade

A planta foi praticamente jogada para escanteio. O que persistiu foi uma receita de chia fresca (limonada com semente de chia) e o seu uso decorativo em vasinhos de terracota na região de Oaxaca, no México.

Eram adornos curiosos: os artesãos faziam os mais diversos moldes para que as sementes florescessem no formato de animais e pequenas árvores, como na imagem que abre este texto. E foi justamente essa tradição que fez a chia ressurgir.

Continua após a publicidade

Em 1977, o publicitário americano Joe Pedott conheceu os vasinhos de chia durante uma feira para produtos do lar em Chicago. Ele adorou o produto e viu potencial nele. Faltava, porém, uma boa campanha de marketing.

Dito e feito: em 1982, Pedott lançou no mercado os Chia Pets – vasinhos de chia no formato de animais. O trunfo foi criar uma propaganda marcante, com um jingle-chiclete (veja no vídeo abaixo). Pedott, que morreu em 2023, ganhou muito dinheiro com os Chia Pets, que ao longo dos anos ganharam várias versões licenciadas, da Hello Kitty aos Looney Tunes.

Continua após a publicidade

Mas, afinal, quando a dieta da semente chia pegou pra valer?

“O pai desse tendência foi o Dr. Wayne Coates, professor de engenharia agrícola na Universidade do Arizona”, escreveu o americano David Sax em The Tastemakers, livro sobre modas gastronômicas (sem tradução no Brasil). Coates era um apaixonado por maratonas e alimentos saudáveis – e descobriu a chia numa de suas pesquisas de campo.

Continua após a publicidade

Em 1991, Coates e sua equipe estavam na Argentina para ajudar agricultores locais a diversificar a produção – ir além de milho e feijão em busca de alimentos mais lucrativos. Eles testaram quinoa, algumas variedades de alface – e chia. A semente foi sugestão de um membro do time de Coates, que descobrira que o cultivo era plantado em partes do México e da Guatemala.

A safra deu certo, e Coates passou a alimentar galinhas com as sementes. A ideia era produzir ovos ricos em ômega 3 (algo que estava na moda na época, e que é encontrado em altas doses na chia). Quanto mais Coates pesquisava sobre o grão, mais ele se fascinava. Para o pesquisador, era um alimento perfeito: além do potencial nutritivo, tinha um sabor pouco marcante. Ou seja, poderia ser usado em um sem-fim de receitas.

Em 2005, Coates reuniu suas descobertas no livro Chia: Rediscovering a Forgotten Crop of the Aztecs (“Chia: redescobrindo um cultivo esquecido dos astecas”), feito em parceria com o agrônomo argentino Ricardo Ayerza. A publicação incentivava o consumo do grão, que Coates passou a vender nos EUA.

Continua após a publicidade

Coates, vale dizer, não foi o único embaixador da chia. Na mesma época, outras pesquisas também exploraram os supostos benefícios da chia para a saúde (rica em fibras, proteínas, cálcio e ferro, ela era associada a reduções da glicemia, pressão arterial e inflamação corporal, especialmente em diabéticos).

Era o início de uma febre. No começo do século 21, o mercado foi inundado por receitas e produtos com chia, como barrinhas de cereal, bolos e panquecas. A demanda, claro, era muito maior que a oferta, e novas plantações nasceram às pressas, em países como Filipinas e Austrália.

O ritmo da procura, porém, era mais rápido que o dos agricultores. O preço da semente foi para o espaço, chegando a custar mais que filé mignon. Num intervalo de poucos meses, o valor poderia subir de 30%.

Superalimento?

A chia é um dos representantes mais famosos dos “superalimentos” – comidas que, de tão nutritivas, seriam a solução perfeita para dietas. O problema é que essa classificação é imprecisa, e exagerada. O termo “superalimento” não tem definição oficial por agências reguladoras nem é empregado na pesquisa acadêmica, e está proibido desde 2007 na publicidade da União Europeia.

É claro: muitos alimentos são ricos em nutrientes que fazem bem à saúde. Mas é difícil fazer estudos isolando os efeitos de apenas um deles em uma dieta na vida real. Muitas pesquisas nesse tema foram feitas só in vitro ou em animais. Vale mais a pena gastar o dinheiro em alimentos variados, in natura, em vez de comprar alguns poucos superalimentos superfaturados.

Para saber mais sobre superalimentos e outras pegadinhas do mundo da nutrição, recomendamos a leitura desta reportagem de capa da Super.

 


Publicidade
TAGS:
AGRICULTURA
Alimentação
comida
História
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).