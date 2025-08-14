O poder na Câmara dos Deputados continua, em grande parte, concentrado nas mãos de homens. Um levantamento inédito mostra que, entre os 100 parlamentares mais influentes do biênio 2025-2026, só 12 são mulheres. O número é inferior à própria composição da bancada feminina da Casa, que ocupa 18% das cadeiras.

Os dados fazem parte do Índice de Influência Parlamentar (IFI), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Representação e Legitimidade Democrática (INCT-ReDem) em parceria com o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB).

O índice combina informações sobre cargos estratégicos, funções de comando e relatorias de projetos relevantes para calcular uma pontuação de 0 a 10, que reflete o peso institucional de cada deputado federal.

Entre as 12 parlamentares que integram o Top 100 estão:

Caroline de Toni (PL-SC), 5ª colocada no ranking geral;

Laura Carneiro (PSD-RJ), 6ª;

Bia Kicis (PL-DF), 12ª;

Talíria Petrone (PSOL-RJ), 35ª;

Chris Tonietto (PL-RJ), 38ª;

Sâmia Bomfim (PSOL-SP), 48ª;

Adriana Ventura (Novo-SP), 57ª;

Yandra Moura (União-SE), 63ª;

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), 66ª;

Benedita da Silva (PT-RJ), 70ª;

Flávia Morais (PDT-GO), 75ª;

e Célia Xakriabá (PSOL-MG), 80ª.

A pontuação dessas deputadas varia de 7,2 a 1,7, refletindo diferentes formas de atuação e acesso a cargos de influência.

Continua após a publicidade

Os três primeiros colocados – Hugo Motta (Republicanos-PB), Arthur Lira (PP-AL) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) – são homens de partidos do Centrão, bloco que concentra boa parte das posições de maior poder na Casa. Entre os 20 primeiros nomes, apenas Caroline de Toni, Laura Carneiro e Bia Kicis representam as mulheres.

Apesar de pouco numerosa, a presença feminina é mais plural em termos partidários e ideológicos: PL e PSOL têm três representantes cada, enquanto Novo, PCdoB, PDT, PSD, PT e União Brasil aparecem com uma deputada cada.

Para os pesquisadores, isso indica que a conquista de espaço institucional pelas mulheres ocorre de forma isolada, mas não restrita a um único campo político.

Continua após a publicidade

A mais jovem da lista é Yandra Moura, com 31 anos; a mais experiente é Benedita da Silva, 83, que já exerceu cargos no Executivo e no Legislativo.

O Rio de Janeiro lidera a representação estadual, com quatro nomes, seguido por Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Sergipe, Minas Gerais, Bahia e Maranhão.

Em relação à diversidade racial, apenas Talíria Petrone e Benedita da Silva são negras, enquanto Célia Xakriabá é a única indígena.

Como funciona o IFI?

O IFI se diferencia de outros métodos de avaliação parlamentar por não se basear apenas na quantidade de projetos apresentados ou na presença em plenário.

Continua após a publicidade

A metodologia foca no que os autores consideram os verdadeiros mecanismos de poder: cargos que concentram poder de decisão são ocupados por uma única pessoa por vez e oferecem estabilidade ao longo do mandato.

Entre eles estão presidência da Mesa Diretora, liderança do governo, presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJC), da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e relatorias de grande relevância, como a da Lei Orçamentária Anual ou de propostas de emenda à Constituição (PECs).

Experiências anteriores também entram no cálculo, mas perdem peso se forem muito antigas. Assim, um deputado que ocupa hoje um cargo estratégico obtém a pontuação máxima para essa função; se o ocupou no biênio passado, a pontuação é reduzida pela metade, e assim sucessivamente.

Relatorias recebem peso proporcional à importância política da matéria: maior para PECs, menor para projetos de lei comuns.

Continua após a publicidade

Para Maiane Bittencourt, uma das autoras do estudo, o índice revela um aspecto que costuma passar despercebido na cobertura política.

“Ao mensurar, com base empírica, a ocupação de cargos estratégicos, ele traduz uma dimensão muitas vezes invisível, mas determinante, da política legislativa: quem tem acesso aos mecanismos decisórios”, afirmou em comunicado.

O relatório defende que, para reduzir a desigualdade de gênero, não basta ampliar o número de mulheres na Câmara. É preciso garantir que elas também ocupem funções decisivas na estrutura interna, capazes de influenciar a pauta e o ritmo das votações.

“Isto é especialmente útil para gestores públicos e organizações da sociedade civil, que podem identificar com mais precisão quais parlamentares possuem maior capacidade de pautar, travar ou acelerar agendas legislativas”, concluiu a pesquisadora.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.