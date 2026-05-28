Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Arábia Saudita compra camelo? 5 países que importam coisas que ninguém imaginaria que precisam

Quem diria que a Islândia estaria importando gelo?

Por Victor Bianchin 28 Maio 2026, 19h00 | Atualizado em 3 jun 2026, 11h10
Cinco camelos marrons, dois adultos e três filhotes, em pé na areia de um deserto árido sob céu claro. Um filhote encosta a cabeça no pescoço de um adulto, enquanto os outros olham para diferentes direções. O solo arenoso tem pequenas manchas de vegetação rasteira e o horizonte é uma linha clara de areia e céu
 (Steven Su/Unsplash)
Continua após publicidade
Arábia Saudita compra camelo? 5 países que importam coisas que ninguém imaginaria que precisam Priorizar nos meus resultados Google

Às vezes, algo que parece abundante em um país pode não ser — ou então pode até ser, mas não estar disponível o ano todo ou do modo ideal. Por isso, a solução mais prática é importar de outros países. Pode parecer irônico (e realmente é), mas o comércio internacional tem dessas. Confira cinco casos curiosos:

1) Arábia Saudita importa camelos da Austrália

camelo
(Divulgação/Divulgação)

A imagem dos nômades árabes cruzando o deserto em cima de camelos é coisa do passado: esse meio de transporte foi substituído por carros, trens e aviões. Mas os camelos ainda são apreciados pela carne: centenas de milhares deles são abatidos todo ano durante a peregrinação dos muçulmanos para Meca. Além disso, as corridas de camelo têm ficado mais populares no país.

Tradicionalmente, os sauditas importavam camelos do Norte da África, mas diversos fatores, incluindo doenças, secas e instabilidade política, os levaram a procurar outras fontes. Por isso, hoje o país importa os animais da Austrália, que tem a maior população de camelos do planeta. 

Siga

Curiosidade: os camelos são uma espécie invasiva na Austrália, introduzida no século 19 para ajudar os colonizadores a explorarem o interior do país. Hoje, os camelos selvagens se tornaram um problema, pois acabam com a vegetação e destroem infraestrutura em busca de água.

2) Nova Zelândia importa kiwis da Itália

Fotografia da fruta kiwi.
(George D. Lepp/Getty Images)
Continua após a publicidade

Se você leu nosso texto Kiwi: a fruta que precisou mudar de nome para chegar ao Ocidente, sabe que a origem do kiwi é chinesa e que a fruta só ganhou esse nome na Nova Zelândia como estratégia de marketing. Pois bem, a fruta ficou tão popular no país da Oceania que, desde 1998, eles precisam importá-la para cobrir a demanda.

Cerca de um quarto do kiwi consumido na Nova Zelândia vem de fora, a maior parte da Itália. Essas importações acontecem principalmente durante o verão neozelandês, quando o kiwi está fora de época.

3) Brasil importa castanha-do-pará da Bolívia

Muitas castanhas-do-pará descascadas, com a superfície lisa e brilhante, exibindo tons de creme e marrom-avermelhado em padrões irregulares
(Quadell/Wikimedia Commons)

A castanha-do-pará (Bertholletia excelsa), também conhecida como castanha-do-brasil ou castanha-da-Amazônia, é nativa da Floresta Amazônica. Por isso, Brasil, Bolívia e Peru têm produção dessa oleaginosa.

Continua após a publicidade

A Bolívia é quem exporta mais e, apesar de o alimento levar o nome de um estado brasileiro, o Brasil frequentemente lidera o ranking de importações. Os bolivianos estruturaram uma cadeia de coleta e processamento bastante eficiente e barata na floresta, fazendo com que indústrias brasileiras comprem deles para empacotar.

Também é comum que os bolivianos comprem castanha crua e com casca, processem e revendam de volta pro Brasil sem casca. Desde 2010, a Bolívia tem exportado entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões por ano de castanha sem casca para o Brasil.

4) Islândia importa gelo de Noruega, Reino Unido e EUA

Um balde de água com gelo.
(Aman Krishna / Unsplash/Reprodução)

Devido à sua localização remota e seu clima desfavorável, a Islândia depende fortemente da importação de diversos produtos, incluindo petróleo, trigo, vegetais e outros alimentos. O gelo (usado principalmente na conservação de alimentos) acaba sendo mais um produto que fica mais barato de importar do que de produzir nacionalmente.

Continua após a publicidade

Até porque, para o país, faz mais sentido destinar seus recursos e sua eletricidade para indústrias mais lucrativas, como a fundição de alumínio, do que ficar fabricando gelo. Além disso, como o país já tem rotas de comércio bem estabelecidas para tudo aquilo que precisa importar, adicionar o gelo entre os produtos transportados não causa grandes prejuízos financeiros.

5) Os Emirados Árabes Unidos importam areia de Austrália, China e Bélgica

Foto de duas crianças cavando areia.
(Joshua Gaunt/Unsplash)

Não são só os Emirados: a Arábia Saudita também importa muita areia. Em comum, os dois países possuem um setor imobiliário em plena expansão, com projetos faraônicos aparecendo por todo lado. Por isso, precisam de areia. Mas por que importar, se possuem desertos?

É simples: a areia do deserto é ruim para construção. Os grãos são muito finos, lisos e arredondados, deslizando uns sobre os outros em vez de se encaixarem. O resultado é uma fraca aderência ao cimento e menor resistência à compressão. Totalmente inadequado para construir grandes projetos.

Continua após a publicidade

A solução é importar de países como a Austrália. A areia exportada, proveniente de leitos de rios e pedreiras, tem superfícies ásperas e arestas afiadas, as quais criam um encaixe mecânico, aumentando a resistência e a durabilidade.

Só em 2023, os Emirados Árabes Unidos importaram 6 milhões de toneladas de areia, no valor de cerca de US$ 40,6 milhões.

Publicidade
TAGS:
Mundo Estranho
site mundo estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).