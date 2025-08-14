As cidades natais de Jorge Amado, JK e outras personalidades brasileiras

O mapa abaixo foi adaptado de um projeto “Notable people”, do geógrafo e designer finlandês Topi Tjukanov. Para criá-lo, Tjukanov usou dados da Wikipédia e do Wikidata e se baseou nos critérios de notoriedade do artigo “A cross-verified database of notable people, 3500BC-2018AD”, publicado no Scientific Data.

Você pode saber mais sobre o projeto neste texto da Super, e navegar no mapa completo neste link. Aqui, uma pequena amostra: