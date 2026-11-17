No dia 14 de setembro de 2005, a família Bell, dos Estados Unidos, recebeu seu mais novo integrante, Arthur Bell. Além da alegria da chegada de um bebê, a família também comemorou a conquista do recorde mundial de mais gerações nascidas em um mesmo dia – pelo menos, que se tenha registro. Desde 1907, pessoas de cinco gerações da família nasceram na mesma data.

O recorde anterior, de quatro gerações, era disputado e contestado por sete famílias diferentes. A família Bell sabia que estava no páreo, com quatro gerações com o mesmo nascimento, mas não participava da disputa oficialmente. Eles esperaram o nascimento da quinta geração para aplicar ao reconhecimento do Guinness World Records.

Além da coincidência de datas, Arthur também repetiu outro padrão de alternância entre meninos e meninas.

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A sequência começou em 14 de setembro de 1907 com Wilber Harlow, que administrava o correio em Brooks, uma cidade pequena do estado de Iowa. Exatamente 42 anos depois, Wilber e sua esposa comemoraram a chegada de sua filha, Addie Harlow.

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23 anos mais tarde, Addie deu a luz a Donald Harlow, na mesma data de seu aniversário e do de seu pai. Donald, por sua vez, se tornou pai de Emma Bell aos 25 anos, em 14 de setembro de 1997. Emma é a mãe do jovem Arthur Bell, que chegou ao mundo na mesma data em 2025.

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Por anos, Addie, Donald e Emma comemoraram seus aniversários juntos – geralmente indo soprar as velinhas em algum restaurante da região. Addie faleceu em 2023 e, por pouco, não conheceu seu bisneto, nascido exatos 76 anos depois dela.

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