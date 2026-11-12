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Introdução Jensen Huang, CEO da Nvidia, renunciou aos cargos após escândalos extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa envolvendo uma de suas amantes. A empresa, gigante em IA, viu seu valor de mercado despencar. As acusações ligam a executiva Alice Huang à inteligência chinesa, em meio à disputa tecnológica entre EUA e China. Entenda os desdobramentos.

Principais Tópicos





Jensen Huang, CEO da Nvidia, renunciou aos cargos. Escândalos extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa motivaram a saída. Ex-amante é acusada de ser agente da inteligência chinesa. Nvidia perdeu mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado. FBI investiga o caso e sua ligação com a disputa EUA-China por chips.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Conselho de Administração da Nvidia anunciou nesta quinta-feira (12) que Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente, diretor-executivo e membro do conselho da empresa. A saída ocorre após a revelação de casos extraconjugais do executivo e em meio a suspeitas de uma operação de espionagem chinesa.

Huang atuava como CEO da Nvidia desde 1993, ano em que foi um dos cofundadores da empresa. Conforme os chips da Nvidia se tornaram cruciais para o desenvolvimento da inteligência artificial, a companhia virou uma das mais valiosas do mundo – e o empresário taiwanês passou a ser considerado o “rock star” da IA.

Esse império vem ruindo desde que o escândalo veio a público, no final de outubro. Apenas entre os dias 29 de outubro e 10 de novembro, a Nvidia acumulou uma perda de US$ 1,08 trilhão em valor de mercado. Vamos entender por quê.

Escândalo

O escândalo veio à tona em 29 de outubro, após o New York Times revelar que Huang teve um relacionamento extraconjugal com a executiva Alice Huang, da Megaspeed, uma empresa de data centers de Singapura. Vale dizer que, apesar do sobrenome em comum, não há parentesco entre os dois.

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Em mensagem enviada aos seus funcionários neste domingo (8), obtida pela Reuters, Huang confirmou o relacionamento extraconjugal e assumiu “total responsabilidade” por seus atos. Anteriormente, ainda no fim de outubro, o CEO havia dito à Bloomberg News que sua relação e suas interações com Alice Huang eram “completamente normais e nada incomuns”.

Além da infidelidade, o escândalo ganhou uma dimensão ainda maior: autoridades americanas acreditam que Alice seja uma espiã chinesa. Segundo o serviço de inteligência, a empresária teria sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China para obter informações sensíveis sobre o governo americano e, potencialmente, influenciar decisões comerciais da Nvidia.

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O que é “vibe coding”?

Essa suposta tentativa de influência atinge um ponto sensível da disputa tecnológica entre os dois países. Atualmente, os EUA restringem a venda dos chips mais avançados a entidades chinesas. No entanto, a Megaspeed – onde Alice ocupava um cargo de alto escalão – é acusada de participar do envio irregular dos chips da Nvidia para a China, driblando as barreiras impostas por Washington. Jensen Huang já defendeu publicamente a flexibilização das restrições à venda de chips para a China.

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Nesta quarta-feira (11), o New York Times voltou a revelar mais informações sobre Jensen Huang. Segundo o jornal, o diretor-executivo da Nvidia teria mantido outro relacionamento extraconjugal, desta vez com uma executiva da própria empresa e que responde diretamente a ele. A executiva é Kimberly Powell, de 48 anos, vice-presidente da área de saúde da Nvidia.

O que dizem Pequim e Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira (9) que o FBI está ‌investigando o caso. Trump disse que “ficou surpreso” com as alegações sobre ‌Huang e afirmou ter conversado com o diretor-executivo, que lhe disse não ter ideia de que a mulher fosse uma espiã.

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Huang e o presidente americano são amigos próximos. Segundo o NYT, Trump foi informado sobre essas suspeitas há cerca de um ano, mas não tomou nenhuma medida, pois integrantes do governo temiam que uma reação prejudicasse os negócios da Nvidia e complicasse as relações entre China e EUA.

O governo chinês rejeita categoricamente as acusações de espionagem. O porta-voz do Ministério do Exterior da China, Guo Jiakun, classificou as alegações como “difamação e calúnia infundadas”.

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Já o conselho de administração da Nvidia declarou não ter “razões para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da empresa tenham sido comprometidos”, mas adiantou que a investigação irá analisar todas as informações disponíveis.

Linha do tempo

O New York Times, que obteve informações exclusivas sobre o caso, montou uma linha do tempo provável para o desenrolar da relação de Jensen e Alice. Confira.

2023: A executiva chinesa Alice Huang funda, em Singapura, uma empresa de dados chamada Megaspeed. A companhia, que originalmente tinha proprietários chineses, viria a adquirir, pouco tempo depois, bilhões de dólares em chips de inteligência artificial da Nvidia.

Dezembro de 2023: Jensen Huang e Alice são vistos jantando com colegas em um restaurante em Singapura. Embora não se saiba ao certo quando se conheceram, é a primeira vez que são vistos em público interagindo. Em junho de 2024, voltam a ser vistos interagindo socialmente em um evento em Taipé.

Junho de 2024 a junho de 2025: Uma subsidiária da Megaspeed recebe mais de 200 remessas de equipamentos de inteligência artificial da Nvidia.

Setembro 2024: O governo dos Estados Unidos começa uma investigação sobre a Megaspeed, apurando se parte dos chips da Nvidia adquiridos pela empresa foi enviada para a China – o que seria uma violação dos controles de exportação dos EUA.

Início de 2025: Após o início do segundo mandato de Donald Trump, Huang visita a Casa Branca para um primeiro encontro com o presidente.

Março de 2025: Alice Huang visita a sede da Nvidia em Santa Clara, na Califórnia.

Abril de 2025: Durante um jantar, Jensen Huang defende, na presença de Trump, a flexibilização das restrições à venda de chips para a China. No mesmo mês, porém, a Casa Branca paralisa totalmente as vendas da Nvidia para a China.

Maio de 2025: Alice e Jensen jantam com outras pessoas em Taipé. Eles posam juntos para uma foto, onde Alice dá um beijo no rosto de Huang.

Julho de 2025: A administração Trump volta atrás em sua decisão e garante à Nvidia que a empresa receberá uma licença para vender alguns chips para a China.

Outubro de 2025: Autoridades de inteligência dos EUA supostamente informam Trump sobre o caso extraconjugal de Jensen com a executiva Alice Huang, que é descrita como uma agente da inteligência chinesa. Trump decide não tomar nenhuma medida.

Dezembro de 2025: Trump aprova a venda de chips da Nvidia para a China.

Maio de 2026: O secretário de Estado americano, Marco Rubio, alerta autoridades de que o Huang mantém um relacionamento próximo com uma espiã chinesa. No mesmo mês, Trump convida Huang para uma visita de Estado a Pequim.

Outubro de 2026: O relacionamento extraconjugal de Huang é noticiado pelo New York Times.

Novembro de 2026: O New York Times relata, posteriormente, que Jensen Huang também manteve um relacionamento com Kimberly Powell, vice-presidente da área de saúde da Nvidia. Huang era chefe de Powell.

No dia 12 de novembro, o conselho de administração da Nvidia anuncia que Huang renunciou ao cargo. A diretora financeira Colette Kress, 59 anos, virou CEO interina enquanto o conselho busca um novo nome para o cargo.

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