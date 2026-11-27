Este texto foi adaptado da reportagem Afinal, para que servem as COPs? Os resultados das conferências do clima até agora, publicada na Super em dezembro de 2025.

Nas conferências do clima da ONU, discutem-se várias soluções óbvias para o aquecimento global: investir em energia renovável, aumentar a eficiência dos aparelhos elétricos, zerar o desmatamento. São medidas eficazes. Mas o principal responsável pelas mudanças climáticas é a queima de combustíveis fósseis. Carvão, petróleo e gás natural correspondem a 90% das emissões de CO2, o principal gás do efeito estufa.

Segundo o relatório Global Carbon Budget 2026, já não há como reduzir as emissões de CO2 para ficar dentro da meta do Acordo de Paris. Diminuições nas emissões ligadas ao uso de combustíveis fósseis eram indispensáveis, mas o mundo vai na direção contrária – em 2025, elas cresceram 1,1% em relação a 2024.

Mesmo assim, a expressão “combustíveis fósseis” quase nunca aparece nos textos oficiais das COPs. E a COP31, que terminou no último domingo (22) em Antália, na Turquia, foi mais um capítulo dessa história.

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Glasgow e Dubai: as raras menções

Os combustíveis fósseis apareceram pela primeira vez em um texto oficial de COP em 2021, na COP26, em Glasgow, na Escócia. Mas de forma tímida: o documento pedia a “redução gradual” do carvão sem captura de carbono e o fim dos subsídios “ineficientes” aos combustíveis fósseis. E mesmo isso só passou depois que a Índia, nos minutos finais, conseguiu trocar “eliminação” por “redução gradual” do carvão.

O passo maior veio dois anos depois, na COP28. Ironicamente, a conferência foi sediada nos Emirados Árabes Unidos, um dos principais países petroleiros do mundo. Segundo Claudio Angelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, o principal fator para isso foi a pressão da sociedade civil. No fim das contas, foi aprovado um texto brando o suficiente para convencer os países árabes, mas relevante o bastante para mostrar serviço: pela primeira vez, os países concordaram em “transicionar para longe dos combustíveis fósseis” nos sistemas de energia, todos eles e não só o carvão. Só não disseram como.

Belém, 2025: os mapas do caminho

A aposta do Brasil na COP30 era responder a esse “como” com dois mapas do caminho: um para reduzir o uso de combustíveis fósseis e outro para zerar o desmatamento. Eles ganharam o apoio de mais de 80 países, mas não passaram pela peneira do consenso, sobretudo por oposição dos países petroleiros. O termo “combustíveis fósseis” nem sequer foi mencionado nos documentos finais de Belém. A presidência brasileira prometeu, então, elaborar os roteiros por conta própria, fora das negociações formais.

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Santa Marta, 2026: o clube dos insatisfeitos

Ao final da COP30, Colômbia e Holanda anunciaram um encontro paralelo para os países descontentes. Ele aconteceu entre 24 e 29 de abril de 2026, em Santa Marta, na Colômbia: foi a primeira conferência internacional dedicada exclusivamente à transição para longe dos combustíveis fósseis. Participaram 57 países, que somam cerca de um terço da economia mundial. O encontro não tinha como objetivo fechar um acordo negociado, mas sim trocar experiências e caminhos práticos para abandonar carvão, petróleo e gás.

Antália, 2026: o roteiro e o impasse

No dia 3 de novembro, a presidência brasileira da COP30 lançou seu mapa do caminho para a transição energética, e o apresentou na COP31. O documento não é vinculante: propõe que cada país comece a reduzir sua dependência dos fósseis de acordo com suas próprias circunstâncias e recomenda revisar os subsídios a esses combustíveis – um tema sensível para as nações produtoras.

O roteiro, porém, não entrou no texto oficial. Antes mesmo da conferência, o presidente turco da COP31, Murat Kurum, havia dito que, embora a transição energética fosse importante, simplesmente mandar os países abandonarem os combustíveis fósseis “não é realista”. A presidência apostou em outra bandeira: uma meta voluntária de elevar a fatia da eletricidade no consumo final de energia do mundo de cerca de 20% para 35% até 2035. A lógica é que, quanto mais carros, fogões e indústrias elétricos que usem energia renovável, menos petróleo e gás são queimados.

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Na reta final, a menção aos combustíveis fósseis sumiu do rascunho do texto final. Resultado: a União Europeia e outros países se recusaram a aprovar um documento sem ela, e a COP31 terminou sem acordo. A expressão “combustíveis fósseis” segue, por enquanto, com duas aparições na história dos textos oficiais das COPs.

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