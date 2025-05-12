Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Comissão dos Direitos Humanos opta por manter constelação familiar no SUS e na Justiça

A prática costuma ser usada para resolver, mas não passa de uma pseudociência. Entenda.

Por Manuela Mourão 12 Maio 2025, 14h00
Fotografia de uma família de papel e uma tesoura no meio deles
 (Rapeepong Puttakumwong/Getty Images)
Continua após publicidade
Comissão dos Direitos Humanos opta por manter constelação familiar no SUS e na Justiça Priorizar nos meus resultados Google

Na última quarta (7), a Comissão dos Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal rejeitou uma sugestão legislativa para proibir o uso da constelação familiar por instituições públicas, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Poder Judiciário, de acordo com a Agência Senado. 

A constelação familiar é uma pseudociência, ou seja, se diz baseada em estudos, mas não é resultado do uso de métodos científicos para a comprovação de hipóteses. Criada pelo alemão Bert Hellinger, na década de 1990, a técnica seria uma vertente terapêutica voltada à resolução de conflitos, especialmente os de família. 

Para Hellinger, uma família ideal segue três leis: pertencimento (todos têm direito de fazer parte), hierarquia (ordem entre pai, mãe e filhos) e equilíbrio (os membros compensam falhas uns dos outros). Quebrar essas leis causaria conflitos.

A aplicação da teoria é feita em grupos, em que uma pessoa relata seus traumas e os demais encenam e incorporam os indivíduos presentes nos traumas. 

Siga
Continua após a publicidade

Nos últimos anos, a abordagem da constelação familiar tem sido alvo de críticas devido a várias declarações e conceitos polêmicos proferidos por Hellinger e relatos pessoais de humilhações nestes eventos. 

Em entrevista para o UOL, Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, diz que “a constelação familiar é uma pseudociência preconceituosa, machista, racista, que revitimiza pessoas, principalmente mulheres vítimas de violência doméstica e de agressão”.

Continua após a publicidade

Esse tipo de abordagem reforça papéis tradicionais e rígidos dentro da estrutura familiar, promovendo a subordinação da mulher ao homem, o que pode resultar em consequências psicológicas e sociais prejudiciais, como a culpabilização das mães em casos de abuso sexual dentro da família.

Hellinger já foi acusado de afirmar que a homossexualidade seria uma “doença” que poderia ser curada. Segundo o psicoterapeuta, ele teria, em seu workshop de constelação familiar, conseguido “curar” um indivíduo homossexual. 

Continua após a publicidade

Outra série de críticas se referem a declarações e práticas de Hellinger em relação a questões graves como abuso sexual, incesto e crimes de guerra. Em uma palestra, Hellinger chegou a sugerir que, quando esposas rejeitam repetidamente os avanços sexuais de seus maridos, uma filha pode “tomar o seu lugar”, criando uma dinâmica de incesto. Também afirmou que criminosos de guerra não deveriam ser responsabilizados por seus crimes, já que estavam apenas seguindo ordens. 

Aqui no Brasil, em 2010, o juiz Sami Storch, que foi aluno de Hellinger, criou o Direito Sistêmico, para denominar o uso dessa pseudociência no âmbito do poder judiciário brasileiro. O problema é que não existe regulamentação nos tribunais (a

Continua após a publicidade

Super já explicou essa história aqui). O SUS também oferece sessões de constelação familiar.

A decisão de manter a prática em instâncias públicas pode ser um perigo. Segundo Daniel Gontijo, doutor em Neurociências pela UFMG e fundador da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências (ABPBE), a psicologia que se baseia em evidências não se preocupa apenas com o sucesso de uma intervenção, mas também com a segurança do paciente.

“Não sabemos até que ponto uma sessão de constelação familiar pode agravar um transtorno mental, por exemplo. Há relatos de pessoas que passaram por abusos e tiveram que se recordar detalhadamente daquilo que aconteceu, o que pode gerar uma dor muito forte.”

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
direito
família
Psicologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).