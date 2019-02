Como transformar a previdência num motor para a economia

A previdência brasileira é um esquema de pirâmide: quem está no mercado de trabalho paga uma parte do seu salário para que o governo remunere quem já se aposentou. A coisa até poderia funcionar bem, não fosse um empecilho: nossa população está envelhecendo. Há quatro décadas, tínhamos seis pessoas trabalhando para cada pessoa aposentada. Hoje, são três para um: 18 milhões que recebem benefício, contra 55 milhões com carteira assinada no País.

Para bancar a diferença entre o que há de contribuições e o que será pago de benefícios até 2060, serão necessários R$ 2,4 trilhões em valores de hoje. A Previdência do funcionalismo público, que conta com um sistema próprio, como veremos mais adiante, ainda necessitará de R$ 2,6 trilhões para fechar a mesma conta (apesar de ter cinco vezes menos pessoas). Claro que as contas não fecham, não importa a mágica que tentem inventar.

Mágicas, aliás, pavimentam o caminho que esperamos trilhar nas próximas décadas. No que depender das discussões até aqui, vamos usar mais impostos e mais contribuições previdenciárias para cobrir a diferença. Na prática, teríamos de topar contribuir com 10% a mais do PIB todos os anos em impostos. Coisa de R$ 600 bilhões a mais para os excelentíssimos senhores de Brasília administrarem. No fim das contas, a Previdência brasileira é considerada um das mais insustentáveis do mundo. E é por isso que a ideia de reformá-la se tornou um mantra.

–

Como funciona lá fora

Na Suécia, se aposentar antes dos 65 anos significa receber do governo 50% do último salário. No Brasil, quem tem essa idade consegue parar de trabalhar com 70%, em média. Na Alemanha, essa porcentagem é de meros 38%. A maior proporção entre os países ricos é a da França, com 56%. Em nenhum caso chegam perto dos 70% médios que o Brasil paga.

Mesmo assim, os aposentados desses países têm um padrão de vida bem melhor que os daqui. Qual o segredo, então? O seguinte: o governo garante o básico, em vez de cortar o básico, como o nosso propõe. Já os trabalhadores que planejam manter rendimentos mais altos no futuro passam a vida poupando em fundos de pensão, de modo a garantir uma previdência complementar.

Logo, o grosso do dinheiro necessário para viver decentemente não vem do Estado, mas de fundos de pensão privados. Fundos que, na prática, tornam os aposentados donos de trilhões de dólares.

Uma previdência trilionária

Os fundos de pensão ao redor do mundo possuem US$ 20 trilhões – quase sete vezes as reservas internacionais da China, as maiores do planeta. No Brasil, apenas 2,54 milhões de cidadãos (3% do total de trabalhadores) possuem algum tipo de complemento para se aposentar. Mesmo assim, eles detêm ativos de R$ 750 bilhões, ou 12% do patrimônio total de famílias e empresas brasileiras.

Para o poupador, ter seu dinheiro num bom fundo de pensão é o melhor dos mundos: os ganhos engordam exponencialmente com o tempo, já que rendem juros sobre juros – coisa que não acontece na pirâmide financeira da nossa Previdência Social, que vende o almoço para comprar a janta. Para o país, o ganho é ainda mais nítido. Os mais velhos passam a deter recursos que acabam investidos. Isso gera emprego e renda aos mais novos, tornando a previdência tradicional mais sustentável.

No Chile, 80% dos recursos da previdência vêm desse tipo de investimento. Resultado: bilhões de dólares que se transformam em estradas, portos, saneamento.

Em vez de a previdência ser um fardo, ela serve de motor para o crescimento do país. É isso que precisa ser fomentado por aqui, para o bem do Estado e dos trabalhadores.

Porque, enquanto a Previdência Social seguir parada no tempo, quem continuará estagnada é a única entidade realmente capaz de dar uma guinada nas nossas vidas: nossa economia.