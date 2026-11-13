Como um veterinário salvou o animal mais velho do mundo, de 194 anos, cego e morrendo de fome
A tartaruga Jonathan entrou para o Guinness e continua a impressionar com sua longevidade.
O animal terrestre mais velho do mundo registrado no Guinness World Records é a tartaruga Jonathan, com impressionantes 194 anos de idade. Em 2026, ela ganhou até mesmo o título de “ícone” da mesma instituição. Essa, porém, não é a única informação relevante sobre a história desse grande animal – que é enorme e pesa mais de 150 kg.
Jonathan, uma tartaruga-gigante-das-Seychelles, estava prestes a morrer quando tinha cerca de 180 anos, em 2009. Ele vivia nos jardins da mansão do governador da ilha de Santa Helena, território britânico conhecido por ter sido o local de exílio de Napoleão Bonaparte.
Com catarata nos olhos e problemas no olfato, Jonathan não conseguia encontrar comida e estava extremamente magro. O veterinário Joe Hollins foi chamado para cuidar dele e de outras tartarugas da região. Ao analisar o estado do animal, concluiu que ele estava em condições muito debilitadas e teve certeza de que a morte estava próxima.
O veterinário percebeu que o bico de Jonathan estava mole e quase se desintegrando e, por isso, não conseguia se alimentar direito. Geralmente, os bicos das tartarugas possuem ranhuras na ponta que funcionam como dentes, ajudando a cortar e triturar os alimentos.
Hollins, então, começou a alimentar a tartaruga à mão, oferecendo frutas, vegetais, grama e feno. Rapidamente, ela começou a melhorar. Dois anos depois, o bico de Jonathan já havia crescido novamente e recuperado sua firmeza. Agora, é preciso usar luvas grossas para alimentá-lo sem se machucar. O animal também ganhou peso, está saudável e tem até algumas namoradas pela ilha.
Ele é conhecido por sua libido e, certa vez, uma fêmea chegou a virá-lo de costas depois de uma tentativa de acasalamento. A tartaruga foi socorrida pelos humanos, já que esses animais não conseguem se desvirar sozinhos. Permanecer nessa posição por muito tempo pode causar dificuldades respiratórias e até a morte.
Com mais de 15 anos juntos, a dupla Joe e Jonathan se tornou inseparável, e Joe apelidou o amigo de “Jono”. A tartaruga também virou uma atração da ilha, e os turistas costumam tirar várias fotos, sempre de longe. Desde então, o veterinário cuida do animal, que continua vivendo na mansão do governador, onde foram construídos recintos específicos para as tartarugas.
Apesar de aposentado, Joe ainda visita Jonathan e costuma dar petiscos de vez em quando – principalmente bananas, suas favoritas.
Ele e outros especialistas acreditam que Jonathan pode ser ainda mais velho do que os 194 anos registrados e talvez tenha cerca de 200 anos, já que sua idade só pode ser estimada.