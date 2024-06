Conexões: da Tebet ao Tibet

Simone Tebet

Advogada e professora universitária mato-grossense que foi senadora entre 2015 e 2022, candidata à presidência em 2022 e é ministra do Planejamento e Orçamento da gestão Lula. Seu pai, o ex-governador Ramez Tebet, foi ministro de…

FHC

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, ex-professor da Universidade de São Paulo (USP) com passagens por diversas instituições acadêmicas renomadas, como o Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Foi membro do grupo…

Continua após a publicidade

The Elders

Essa Liga da Justiça da terceira idade fundada por Nelson Mandela em 2007, cujo nome se traduz por “Os Anciãos”, é um grupo de estadistas veteranos que discutem soluções para a humanidade. Em 2019, eles visitaram…

Xi Jinping

Secretário-geral do Partido Comunista Chinês desde 2013 e presidente da China

desde 2012. Apesar das acusações de repressão cultural e religiosa, foi o primeiro líder do país em 30 anos a visitar a região autônoma do…

Tibet

Planalto de grande altitude localizado no oeste da China, aos pés do Himalaia, anexado por Mao Tsé-Tung em 1951 e lar de um movimento separatista. A China é a maior compradora de soja do Mato Grosso, estado natal de Simone Tebet.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram