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Sociedade

Conheça a “Sala das Lágrimas”, onde um cardeal oficialmente se torna Papa

É nessa salinha de nome mórbido e com decoração humilde que acontece a última etapa da eleição do Papa; entenda.

Por Manuela Mourão 8 Maio 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia da sala das lágrimas.
 (Vatican news/Reprodução)
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A fumaça branca subiu hoje, no segundo dia de conclave: há um novo Papa. Assim como todo o processo de eleição, assumir o mais alto cargo da Igreja Católica também inclui uma série de tradições cerimoniais. Uma delas é a passagem do cardeal pela Sala das Lágrimas, antes de sua apresentação ao mundo. É a última etapa da eleição do pontífice. 

Depois de receber 2/3 dos votos na Capela Sistina, o cardeal americano Robert Francis Prevost Martínez – agora Leão 14 – se dirigiu imediatamente a uma salinha pequena, sem muitas cores ou decoração, com abóbadas, uma mesa, um sofá vermelho e um cabideiro com três batinas de tamanhos diferentes. Há também alguns fragmentos de afrescos de Michelangelo no local. 

Essa é a Sala das Lágrimas, o local onde os recém-eleitos despejam suas emoções e fazem orações privadas antes de aparecerem à janela para o mundo todo. A sala está localizada na Cidade do Vaticano, à esquerda do altar da Capela Sistina. O nome remete a um episódio real em que um Papa recém-eleito chorou de emoção.

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Na parede, antes de entrar na sala, há uma placa datada de 31 de maio de 2013 que diz: “Nesta sala, chamada ‘das lágrimas’ em homenagem a Gregório 14, que derramou lágrimas de emoção aqui em 5 de dezembro de 1590 assim que foi eleito Papa, o novo Pontífice, depois de aceitar a eleição, veste as roupas próprias”.

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É neste quarto pequeno que Leão 14 – e tantos outros papas antes dele – trocou de roupa e escolheu a batina com que se apresentou ao mundo, ou seja, suas vestes pontifícias.

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Segundo o monsenhor Marco Agostini, mestre de cerimônias pontifícias, o momento carrega uma importância ímpar na tradição católica.  “O que acontece, de um ponto de vista simbólico, é que, ali, o Papa toma consciência do que ele se tornou e do que ele é de agora em diante. A troca da roupa representa uma profunda mudança em sua existência.”

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A passagem mais recente, de hoje à tarde, foi concluída com a aparição de Leão 14 e com o início de seu discurso: “A paz esteja convosco”.

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TAGS:
conclave
igreja católica
Papa
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