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Sociedade

Conheça o submundo dos leilões de Cheetos, em que um “Cheetozard” vale R$500 mil

Um salgadinho que parece o Pokémon Charizard foi leiloado por meio milhão de reais nos EUA – e ele não foi o primeiro. Veja a lista de pechinchas salgadas.

Por Bela Lobato 13 mar 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia de um Cheeto em forma de Pokémon.
 (Golin Auctions/CHEETO/Reprodução)
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Conheça o submundo dos leilões de Cheetos, em que um “Cheetozard” vale R0 mil Priorizar nos meus resultados Google

Quando você tira um salgadinho de um pacote, pode fazer várias coisas. A maioria das pessoas leva-o direto para a boca, para saborear o gostinho de ultraprocessado de uma vez. Mas você também pode analisar as formas divertidas e aleatórias criadas pela máquina de extrusão. É possível que você enxergue alguma forma inovadora no seu lanche – uma figura religiosa, um animal, um falo. 

Nessa hora, surgem novas opções: comer de uma vez, zoar com seu colega ao lado (“Ha! Esse salgadinho parece uma galinha!”)… Ou transformar seu salgadinho em uma fonte de renda e fama online. A seguir, conheça o mundo dos leilões de salgadinhos na internet.

Na semana passada, um Cheetos ganhou fama. Sim, um aquele salgadinho laranja de queijo. Nos Estados Unidos, um Cheetos com formato que lembra o de um Pokémon Charizard foi leiloado por US$ 87.840 (cerca de R$ 509 mil, incluindo taxas). 

 

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O leilão foi promovido por uma casa de leilões chamada Goldin Auctions, especializada em relíquias raras de esportes e cartas de Pokémon. O Cheetozard, como ficou conhecido, viveu uma longa jornada desde que saiu de um pacote de salgadinho. Ele foi leiloado pela primeira vez no eBay em 2019, por US$ 350 (cerca de R$ 2 mil), quando ainda estava armazenado em uma caixinha de cotonetes.

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Depois disso, o Cheetozard passou alguns anos esquecido em uma coleção particular, quando foi reencontrado por um amigo do dono. Ao ser postado no Instagram, o vídeo do salgadinho viralizou

 

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Então, esse amigo melhorou a embalagem do item, dando um ar mais oficial, e os dois venderam a peça para o Arena Club, um site que vende pacotes misteriosos com itens colecionáveis – a pessoa paga US$ 250 (cerca de R$ 1.451) e recebe um envelope com cartas e outros itens surpresa. O sortudo que comprou o envelope repassou o Cheetozard para ser leiloado pela Goldin Auctions.

Não sabemos mais a partir daí, porque o comprador que arrematou o item por US$ 87.840 escolheu permanecer anônimo.

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Essa não é a primeira nem a segunda vez que um Cheetos em formato bizarro é vendido por valores irreais. Tudo parece ter começado em 2013, com uma página no Instagram que postava fotos de Cheetos com formatos estranhos acompanhadas de legendas engraçadas.

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Surfando na onda de algumas páginas de memes desse tipo, em 2016, a Frito-Lay, divisão da PepsiCo que produz o salgadinho, lançou a campanha Cheetos Museum. Essa sim, foi decisiva na mania pelos Cheetos: entregou, durante três meses, quatro prêmios semanais de US$ 10 mil e um grande prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 58 mil e R$ 290 mil, respectivamente) para os clientes que enviassem o melhor, mais engraçado ou interessante Cheetos.

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O concurso recebeu mais de 100 mil inscrições, e foi um grande sucesso para o marketing da empresa: o site teve um aumento de 525% no tráfego no mês em que a campanha foi lançada, o “museu” foi mencionado quase 5 mil vezes na mídia e a marca de salgadinhos teve sua maior semana de vendas na história.

O Cheetos Museum parou de ser apenas digital e se tornou uma exposição temporária no museu Ripley’s Believe It Or Not, na Times Square. A agência de publicidade por trás da campanha recebeu diversos prêmios.

A ideia de procurar formas nos salgadinhos já estava na cabeça dos consumidores. A verdade é que identificar rostos e formas em objetos inanimados é uma tendência dos humanos, programada no nosso cérebro para nos proteger. O nome do fenômeno é pareidolia, e você pode ler mais sobre ele aqui

Bom, a pareidolia com Cheetos já estava bem na moda quando, em 2017, o gorila Harambe foi assassinado no zoológico de Cincinatti e se tornou um tipo de meme. Naquela onda, um Cheetos em forma de Harambe foi vendido por US$ 99.900 no eBay (cerca de R$ 579 mil). 

Imagem do site do Ebay da venda do Gorilla Hot Cheetos.
Anúncio do Cheetos do Harambe no eBay, vendido por cerca de R$579 mil em 2017. (Jimmy Kimmel Live via Youtube/Reprodução)

Na verdade, há uma polêmica sobre essas compras absurdas no eBay, já que o comprador pode desistir do negócio e nunca efetuar o pagamento. O máximo que ocorre é uma restrição na sua conta, mas o site continua mostrando os itens como vendidos com o valor oferecido pelo maior lance. 

 

“É perfeitamente possível que os Cheetos ‘vendidos’ por centenas ou milhares de dólares no eBay nunca tenham resultado em uma troca de dinheiro próxima a esse valor, se é que foram vendidos”, escreveu Tove Danovich em um artigo no site The Outline. “Muitos Cheetos marcados como “vendidos” e listados por preços altos no site também continham uma observação de que o vendedor havia relançado um item semelhante.”

O fato é que a moda parece ter pegado com força. Há quem publique as ofertas como piada ou com preços absurdos. Mas alguns vendedores parecem dedicados na promoção dos seus Cheetos especiais e exclusivos.

Fizemos uma seleção de Cheetos em leilão para o caso desse texto ter apurado o seu paladar colecionador. 

Os formatos e temas variam radicalmente: existem Cheetos em formato de girafa (R$ 2.818,55), de sapatinho de cristal da Cinderella (R$ 1.449,90) e de dedo do meio (R$ 3.583,89). 

Colecionadores mais arrojados podem curtir o Cheetos em formato de Saddam Hussein na posição em que ele morreu no esconderijo (R$ 57.996) ou um gorila (supostamente, o segundo a ser vendido no mundo desde o Harambe! Por apenas R$ 144.990.) 

Fãs de celebridades, essa é a hora: se quiser, tem Cheetos do jogador de golfe Tiger Woods e do Schwarzenegger em sua fase fisiculturista. Há muitos em formato de dinossauros, personagens de Simpsons, e (típico fenômeno norte-americano) muitas, muitas armas. 

Mas há também um Cheetos em formato de Virgem Maria segurando Jesus (R$ 464.968). O Cheetos mais caro encontrado no eBay por esta redação foi o de um bebê foca, que você pode adquirir pelo módico valor de R$ 4,64 milhões (sem o frete).

Se não tiver essa grana, não fique triste! Selecionamos algumas opções mais acessíveis: por R$ 579 (US$ 100) você pode levar um Cheetos em formato de Pé Grande ou um clássico da quinta série, em formato de pênis (acompanha testículos). Aliás, para os entusiastas dos falos, as opções variam entre R$ 173,70 e R$ 14.499

É pechincha que não acaba mais.

 

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