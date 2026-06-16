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Introdução A febre das chuteiras cor-de-rosa na Copa do Mundo não é coincidência! Descubra a estratégia por trás da cor vibrante que domina os gramados, o impacto visual e até a psicologia dos atletas. Entenda por que marcas como Nike e Adidas apostaram no pink e os poucos craques que fogem à tendência.

Principais Tópicos





A maioria dos jogadores está usando chuteiras cor-de-rosa no campeonato. O pink oferece ótimo contraste com o verde do gramado, sendo uma estratégia visual. Marcas esportivas apostam na cor para destacar o calçado em campo. Cores vibrantes são associadas à confiança dos atletas e consumidores. Conheça os craques, como Messi e Cristiano Ronaldo, que fogem da tendência rosa com modelos exclusivos.

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Quem está acompanhando a Copa do Mundo com olhares atentos e curiosos talvez tenha reparado em um detalhe chamativo nos pés dos atletas. A grande maioria dos jogadores está usando chuteiras cor-de-rosa.

Repare bem no próximo jogo a que você assistir: a cor da Barbie é quase sempre a mais prevalente dentro de campo. E não é como se vários jogadores tivessem escolhido o mesmo modelo de calçado, ou sequer a mesma marca. Nike, Adidas, Puma, New Balance e outras empresas do ramo apostaram em linhas de chuteiras cor-de-rosa nesta Copa.

Não é exatamente uma coincidência. Todas essas marcas tinham o mesmo desafio, e todas chegaram à mesma solução.

O que é um pontinho rosa no meio do gramado?

Foi-se a época em que a indústria dos esportes apostava só no pretinho básico ou no branco clássico. Atualmente, a estratégia da maioria das marcas é lançar produtos com cores chamativas, que se destacam aos olhos de quem assiste.

O pink virou a grande tendência das chuteiras nesta Copa por um motivo específico: o ótimo contraste que ele faz com o verde do campo.

A matemática por trás da bola da Copa do Mundo

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Rosa e verde são cores complementares, ou seja, estão em lados opostos do círculo cromático. Cores com essa relação criam um contraste chamativo quando colocadas juntas.

“Se você estiver assistindo ao jogo da arquibancada ou pela televisão, o rosa se sobressai contra o verde do gramado”, explicou Odinga Nimako, gerente de produto da Nike em entrevista ao The Athletic. Além da Nike, as outras marcas esportivas também perceberam que o rosa-choque é a cor com maior impacto visual em campo.

Outro fator que faz com que o pink se destaque ainda mais é que nenhuma seleção nesta Copa do Mundo tem uniformes rosa. O uniforme reserva da Bélgica é o que mais se aproxima disso. A cor principal da Coreia do Sul também chega perto, mas só um pouco.

“Nossa intenção era garantir que a chuteira se destacasse em relação ao uniforme”, disse Nimako. “Em cada torneio, podemos adotar uma abordagem um pouco diferente. Já vimos abordagens no passado em que queríamos uma integração maior [com o uniforme]. Neste torneio, sabendo da sua importância, queríamos que a chuteira chamasse a atenção.”

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Rosa é o novo preto

Não é só uma estratégia de produto que criou a onda de chuteiras cor-de-rosa. Segundo Nimako, a alta demanda por cores chamativas é uma questão psicológica.

“Temos ouvido constantemente dos atletas e dos consumidores que, em momentos decisivos, cores vibrantes lhes dão confiança”, disse. “Nossa abordagem foi focar naquelas que realmente amplificam a confiança, e o rosa é uma delas.”

É como se usar uma cor chamativa passasse a impressão de que você é um bom jogador – afinal, quem chama tanta atenção para os pés precisa mostrar serviço.

Mas sempre tem quem fuja das tendências, claro. Ao longo do campeonato, alguns jogadores vão contrariar a moda cor-de-rosa.

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Lionel Messi, grande estrela argentina, vai usar uma chuteira branca, com detalhes em azul e dourado. O modelo se chama “El Último Tango” e traz referências tanto às cores do país quanto ao modelo usado por Messi em 2006, durante sua primeira Copa do Mundo.

Já Cristiano Ronaldo, craque português, tem um modelo exclusivo feito pela Nike, inteiramente dourado.

A maioria dos atletas, porém, tem obrigação contratual de usar as chuteiras rosadas fornecidas pelas marcas – o que fortalece ainda mais a dominação do pink em campo.

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