Cotistas e não cotistas têm o mesmo engajamento acadêmico ao fim da graduação, mostra estudo
Pesquisa foi feita com mais de 11 mil ex-alunos de 18 universidades federais do Brasil.
No início dos anos 2000, algumas universidades públicas do Brasil começaram a adotar sistemas de cotas em seus vestibulares, com o intuito de ampliar o acesso de estudantes de escolas públicas e pessoas negras, pardas e indígenas ao ensino superior. A iniciativa seria uma forma de tentar reparar as desigualdades sociais e raciais do país.
A primeira universidade a adotar o sistema foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2004, seguida pela Universidade de Brasília (UnB) e por várias outras instituições. Naquela época, cada universidade definia seus próprios critérios para a adoção de cotas, que poderiam ser exclusivamente raciais ou voltadas a estudantes oriundos de escolas públicas, por exemplo.
O processo só foi oficialmente padronizado em todo o território nacional em 2012, com a aprovação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711). Ela determinou que todas as instituições federais de ensino superior deveriam destinar vagas a estudantes de baixa renda, oriundos de escolas públicas e não brancos. A porcentagem de vagas aumentou aos poucos e, hoje, as cotas correspondem a 50% das vagas nas universidades federais.
A lei não se aplica às universidades estaduais, que adotam sistemas de cotas por meio de leis estaduais ou procedimentos internos. A Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, só implementou cotas em seu vestibular em 2018, destinando 37% das vagas a cotistas. A instituição atingiu a meta de 50% das vagas em 2021.
Hoje, 14 anos após a sanção da Lei de Cotas e diante de uma maior diversidade no ambiente universitário, o sistema de cotas continua motivando discussões acaloradas entre defensores e críticos.
Nesse contexto, pesquisas têm se dedicado a estudar os impactos a longo prazo do sistema de cotas nas universidades brasileiras. Este é o caso de um novo estudo publicado em novembro no periódico científico Dados, da UERJ.
Nele, pesquisadores de diversas universidades brasileiras se reuniram para investigar uma das principais críticas ao sistema de cotas: a de que cotistas não alcançariam o mesmo desempenho acadêmico e não conseguiriam acompanhar o ritmo das universidades. Essa hipótese, no entanto, não condiz com os dados levantados pelos pesquisadores.
Os cientistas analisaram dados de 11.458 ex-alunos de 18 universidades federais do país, que também responderam questionários. Entre os estudantes egressos, 34 também participaram de uma pesquisa qualitativa.
Os pesquisadores avaliaram o chamado “capital acadêmico” dos estudantes, considerando sua participação em programas de iniciação científica, monitorias, centros acadêmicos e outras atividades acadêmicas ao longo da faculdade. Ao comparar essas informações entre cotistas e não cotistas, não encontraram diferenças estatisticamente significativas nos indicadores gerais. O nível de engajamento nessas atividades era praticamente o mesmo.
Segundo a análise, as diferenças identificadas estavam relacionadas à quantidade de oportunidades disponíveis em cada instituição, e não à forma de ingresso dos estudantes na universidade.
O comportamento de cotistas e não cotistas em relação à participação nessas atividades é semelhante. No entanto, os pesquisadores observaram que cotistas tinham menor participação em atividades não remuneradas ou que exigiam algum custo, como empresas juniores e intercâmbios acadêmicos, o que provavelmente está relacionado às diferenças nas condições financeiras. No caso dos intercâmbios, a disparidade possivelmente decorre da falta de auxílio financeiro e de informações.
Além disso, a pesquisa indicou que as experiências extracurriculares contribuem para ampliar a vivência acadêmica dos estudantes e seu “capital cultural”. Esse conceito sociológico se refere ao conjunto de conhecimentos, habilidades e referências culturais adquiridos ao longo da vida. A pesquisa afirma que muitos cotistas entram na universidade com menor capital cultural, e as atividades extracurriculares se mostraram uma mecanismo de compensar algumas defasagens de sua formação prévia.
“Nossos resultados destacam a relevância do investimento na oferta contínua de atividades acadêmicas e extracurriculares por parte das universidades federais a seus estudantes, especialmente aos cotistas, pois elas representam uma forma de mudança de vida e inclusão social, bem como de maior integração dos estudantes na dinâmica dos sistemas universitários. Os resultados que encontramos também justificam a existência, continuidade e importância da política de cotas do ensino superior público brasileiro, uma vez que ela proporciona benefícios consideráveis para a vida pessoal e profissional do seu público-alvo.” conclui a pesquisa.