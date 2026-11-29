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Introdução Novo estudo com mais de 11 mil ex-alunos de 18 federais derruba o mito sobre o desempenho de cotistas. A pesquisa comprova que esses estudantes têm engajamento acadêmico semelhante ao dos demais colegas, reforçando a eficácia e o impacto social da Lei de Cotas no ensino superior.

Principais Tópicos





Estudo analisou a trajetória de 11.458 ex-alunos formados em 18 universidades federais Pesquisa derruba o mito de que estudantes cotistas têm desempenho acadêmico inferior Engajamento em monitorias e iniciação científica é equivalente entre cotistas e não cotistas Diferenças surgem em atividades que exigem custos, como intercâmbios e empresas juniores Vivência extracurricular atua como ponte para reduzir disparidades socioeconômicas

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No início dos anos 2000, algumas universidades públicas do Brasil começaram a adotar sistemas de cotas em seus vestibulares, com o intuito de ampliar o acesso de estudantes de escolas públicas e pessoas negras, pardas e indígenas ao ensino superior. A iniciativa seria uma forma de tentar reparar as desigualdades sociais e raciais do país.

A primeira universidade a adotar o sistema foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2004, seguida pela Universidade de Brasília (UnB) e por várias outras instituições. Naquela época, cada universidade definia seus próprios critérios para a adoção de cotas, que poderiam ser exclusivamente raciais ou voltadas a estudantes oriundos de escolas públicas, por exemplo.

O processo só foi oficialmente padronizado em todo o território nacional em 2012, com a aprovação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711). Ela determinou que todas as instituições federais de ensino superior deveriam destinar vagas a estudantes de baixa renda, oriundos de escolas públicas e não brancos. A porcentagem de vagas aumentou aos poucos e, hoje, as cotas correspondem a 50% das vagas nas universidades federais.

A lei não se aplica às universidades estaduais, que adotam sistemas de cotas por meio de leis estaduais ou procedimentos internos. A Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, só implementou cotas em seu vestibular em 2018, destinando 37% das vagas a cotistas. A instituição atingiu a meta de 50% das vagas em 2021.

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Hoje, 14 anos após a sanção da Lei de Cotas e diante de uma maior diversidade no ambiente universitário, o sistema de cotas continua motivando discussões acaloradas entre defensores e críticos.

Nesse contexto, pesquisas têm se dedicado a estudar os impactos a longo prazo do sistema de cotas nas universidades brasileiras. Este é o caso de um novo estudo publicado em novembro no periódico científico Dados, da UERJ.

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Nele, pesquisadores de diversas universidades brasileiras se reuniram para investigar uma das principais críticas ao sistema de cotas: a de que cotistas não alcançariam o mesmo desempenho acadêmico e não conseguiriam acompanhar o ritmo das universidades. Essa hipótese, no entanto, não condiz com os dados levantados pelos pesquisadores.

Os cientistas analisaram dados de 11.458 ex-alunos de 18 universidades federais do país, que também responderam questionários. Entre os estudantes egressos, 34 também participaram de uma pesquisa qualitativa.

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Os pesquisadores avaliaram o chamado “capital acadêmico” dos estudantes, considerando sua participação em programas de iniciação científica, monitorias, centros acadêmicos e outras atividades acadêmicas ao longo da faculdade. Ao comparar essas informações entre cotistas e não cotistas, não encontraram diferenças estatisticamente significativas nos indicadores gerais. O nível de engajamento nessas atividades era praticamente o mesmo.

Segundo a análise, as diferenças identificadas estavam relacionadas à quantidade de oportunidades disponíveis em cada instituição, e não à forma de ingresso dos estudantes na universidade.

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O comportamento de cotistas e não cotistas em relação à participação nessas atividades é semelhante. No entanto, os pesquisadores observaram que cotistas tinham menor participação em atividades não remuneradas ou que exigiam algum custo, como empresas juniores e intercâmbios acadêmicos, o que provavelmente está relacionado às diferenças nas condições financeiras. No caso dos intercâmbios, a disparidade possivelmente decorre da falta de auxílio financeiro e de informações.

Além disso, a pesquisa indicou que as experiências extracurriculares contribuem para ampliar a vivência acadêmica dos estudantes e seu “capital cultural”. Esse conceito sociológico se refere ao conjunto de conhecimentos, habilidades e referências culturais adquiridos ao longo da vida. A pesquisa afirma que muitos cotistas entram na universidade com menor capital cultural, e as atividades extracurriculares se mostraram uma mecanismo de compensar algumas defasagens de sua formação prévia.

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“Nossos resultados destacam a relevância do investimento na oferta contínua de atividades acadêmicas e extracurriculares por parte das universidades federais a seus estudantes, especialmente aos cotistas, pois elas representam uma forma de mudança de vida e inclusão social, bem como de maior integração dos estudantes na dinâmica dos sistemas universitários. Os resultados que encontramos também justificam a existência, continuidade e importância da política de cotas do ensino superior público brasileiro, uma vez que ela proporciona benefícios consideráveis para a vida pessoal e profissional do seu público-alvo.” conclui a pesquisa.

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