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Introdução Estudo anual da NordPass aponta que sequências óbvias como 123456 continuam liderando o ranking de senhas mais usadas no Brasil e no mundo. A lista reúne ainda termos da cultura pop e clubes de futebol, revelando hábitos que colocam a segurança digital em risco. Veja as mais comuns e dicas de proteção.

Principais Tópicos





Sequências numéricas como 123456 e o termo admin continuam liderando o ranking mundial e nacional No Brasil, clubes de futebol como São Paulo e Flamengo figuram entre as vinte senhas mais cadastradas Referências à cultura pop vão do rock clássico nos anos 2000 até memes recentes como skibiditoilet Países com alfabetos não latinos recorrem com mais frequência a números em vez de palavras Especialistas reforçam o uso de senhas longas, autenticação em duas etapas e gerenciadores dedicados

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Todos os anos, o NordPass, serviço de gerenciamento de senhas da empresa de segurança digital Nord Security, publica um levantamento com as senhas mais utilizadas em cada ano. Além do ranking, que é cheio de informações curiosas, eles realizam um estudo sobre o comportamento das pessoas na hora de escolher uma senha.

Eles acabam de divulgar a edição de 2026 que, como sempre, mostra que combinações simples, previsíveis e fáceis de hackear continuam entre as mais comuns. Senhas de sequências numéricas (como “12345” ou “123456”) e variações de palavras básicas como “admin” (de administrador) e “password” (senha, em português) dominam a lista. Esta última também aparece em diferentes idiomas, como “contraseña”, em espanhol, e “motdepasse”, em francês. A senha “qwerty” também é muito frequente, pois corresponde às seis primeiras letras na fileira superior do teclado de computadores.

No ranking mundial, “123456” tem ocupado o primeiro lugar de senha mais usada nos sete dos últimos oito anos que a NordPass tem realizado as pesquisas. “Admin” aparece na segunda posição, enquanto “12345678” fica em terceiro.

Mas há outro aspecto interessante: senhas inspiradas na cultura pop, de bandas a atletas e videogames, também são bastante frequentes. Naruto, LeBron James, Flamengo, Slayer são algumas das figuras culturais mais homenageadas nas senhas de centenas de milhares de usuários pelo globo.

O levantamento segue uma metodologia própria. Primeiro, são coletadas informações sobre senhas expostas em vazamentos de dados públicos e disponíveis na dark web. Depois, pesquisadores independentes especializados em segurança digital e equipes da própria NordPass (além de outros serviços da Nord Security) analisam estatisticamente esse material.

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O novo levantamento considerou senhas vazadas entre setembro de 2025 e setembro de 2026. Ao todo, haviam dados de 44 países, analisados tanto individualmente quanto em conjunto, para compor o ranking global.

Confira as 20 senhas mais usadas no Brasil entre 2025 e 2026:

123456 (mais de 400 mil brasileiros utilizaram essa senha) admin (mais de 250 mil pessoas) 12345678 (mais de 140 mil pessoas) 1234 102030 123456789 12345678910 12345 09090909 10203040 senha123 password 123mudar 142536 1234567 rock123 (mais de 16 mil pessoas) Password admin123 saopaulo (9.300 pessoas) flamengo (6.265 pessoas)

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Além de times de futebol brasileiros, outros países também apresentam entre suas senhas mais usadas elementos de sua cultura e até senhas de brincadeiras. No Chile, por exemplo, o top 20 inclui “chile2020”, “Santiago249”, “gatoloco” (gato louco) e “FILOSOFIA”. No Japão, a nona senha mais usada é “Onepiece1”, série de mangá japonesa. Já em Portugal, aparecem combinações como “gatinho123” e “merdinhas45”. No Reino Unido, há referências a séries e clubes de futebol, como “Doctorwho123”, “Chelsea1” e “Liverpool1”.

A Itália também tem forte influência do futebol, com senhas como “ronaldo1” (provavelmente referência a Ronaldo Fenômeno, que jogou anos em clubes de Milão) e “juventus”. “Cocacola123” também aparece na lista do país.

Na comparação entre os países, a pesquisa identificou que aqueles que utilizam alfabetos latinos tendem a apresentar mais senhas formadas por palavras e letras. Já em países que adotam outros sistemas de escrita, como a Coreia do Sul e os Emirados Árabes Unidos, os números são mais comuns.

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Como nomes e referências à cultura pop estão entre as senhas mais utilizadas em vários países, os pesquisadores decidiram investigar esse comportamento mais a fundo, usando também dados de anos anteriores. Eles categorizaram as senhas relacionadas à cultura de acordo com o período em que foram mais utilizadas.

Assim, perceberam que muitas delas não necessariamente correspondem a artistas ou fenômenos que estavam em alta na época. Uma possível explicação é que muitas pessoas mantêm as mesmas senhas desde a infância ou a adolescência.

Senhas de cultura pop mais populares antes dos anos 2000:

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C@rlsagan1 (Carl Sagan, importante cientista planetário e divulgador científico) Moonraker1@ (referência ao filme 007 Contra o Foguete da Morte, lançado em 1979) Gatchaman101 (anime Gatchaman ) Slayer007 (banda de rock Slayer) corleone13 (referência a O Poderoso Chefão )

Senhas de cultura pop mais populares nos anos 2000:

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DarthRevan1! (personagem de Star Wars ) Narutofoda2 (autoexplicativo) Bellatrix337 (personagem de Harry Potter ) Coheed9050 (banda Coheed and Cambria) Bleach15 (anime Bleach )

Senhas de cultura pop mais populares nos anos 2010:

Lachimolala ( meme do grupo de K-pop BTS) telegram minecraft Sharapova123 (tenista russa Maria Sharapova) insta123

Senhas de cultura pop mais populares nos anos 2020:

Lebron0319 (jogador de basquete LeBron James) Savage20 (em possível referência à canção Savage, de Megan Thee Stallion, que viralizou no TikTok em 2020) roblox.com1 (o jogo popular entre crianaçs) skibiditoilet ( websérie que virou meme) Covid@19 (o trauma coletivo)

O estudo concluiu que bandas de metal eram muito presentes nas senhas antes dos anos 2000. Com o passar das décadas, animes e videogames ganharam espaço e, já nos anos 2020, memes e nomes de aplicativos se tornaram mais frequentes, assim como referências à Covid-19. No geral, referências ao mundo dos esportes foram as mais utilizadas.

Apesar de engraçadas e fáceis de lembrar, todas essas senhas são tecnicamente simples de serem descobertas, o que representa um risco para a segurança digital. Justamente por isso elas foram identificadas em vazamentos de dados.

Como criar senhas mais seguras

Uma das principais recomendações para criar senhas fortes é utilizar combinações longas, com pelo menos 12 caracteres, que combinem números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas. Também é importante utilizar uma senha diferente para cada conta, aplicativo ou site. Reutilizar senhas compromete a segurança dos dados pois, se uma delas vazar, outras contas que utilizam a mesma senha ficam comprometidas.

Além disso, o ideal é que senhas não contenham informações pessoais, como data de nascimento, apelidos e números de telefone. Esses dados podem ser facilmente encontrados nas redes sociais ou conhecidos por pessoas próximas.

Caso a dificuldade de memorizar senhas seja a principal questão, a dica do Google é utilizar trechos de músicas, filmes e livros ou de frases marcantes. Se mesmo assim precisar anotar sua senha, a escreva em um papel e guarde em um local seguro. Outra opção é usar um gerenciador de senhas confiável.

A verificação em duas etapas é outra medida importante. Com ela, mesmo que algum hacker descubra a senha, acessar a conta ainda depende de uma segunda etapa de autenticação.

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