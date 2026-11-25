De Flamengo a Naruto: confira as senhas mais usadas no Brasil e no mundo
Confira pesquisa com as senhas mais usadas de 2026, que incluem "1234", "gatinho123" e até referências da cultura pop, como "narutofoda2".
Todos os anos, o NordPass, serviço de gerenciamento de senhas da empresa de segurança digital Nord Security, publica um levantamento com as senhas mais utilizadas em cada ano. Além do ranking, que é cheio de informações curiosas, eles realizam um estudo sobre o comportamento das pessoas na hora de escolher uma senha.
Eles acabam de divulgar a edição de 2026 que, como sempre, mostra que combinações simples, previsíveis e fáceis de hackear continuam entre as mais comuns. Senhas de sequências numéricas (como “12345” ou “123456”) e variações de palavras básicas como “admin” (de administrador) e “password” (senha, em português) dominam a lista. Esta última também aparece em diferentes idiomas, como “contraseña”, em espanhol, e “motdepasse”, em francês. A senha “qwerty” também é muito frequente, pois corresponde às seis primeiras letras na fileira superior do teclado de computadores.
No ranking mundial, “123456” tem ocupado o primeiro lugar de senha mais usada nos sete dos últimos oito anos que a NordPass tem realizado as pesquisas. “Admin” aparece na segunda posição, enquanto “12345678” fica em terceiro.
Mas há outro aspecto interessante: senhas inspiradas na cultura pop, de bandas a atletas e videogames, também são bastante frequentes. Naruto, LeBron James, Flamengo, Slayer são algumas das figuras culturais mais homenageadas nas senhas de centenas de milhares de usuários pelo globo.
O levantamento segue uma metodologia própria. Primeiro, são coletadas informações sobre senhas expostas em vazamentos de dados públicos e disponíveis na dark web. Depois, pesquisadores independentes especializados em segurança digital e equipes da própria NordPass (além de outros serviços da Nord Security) analisam estatisticamente esse material.
O novo levantamento considerou senhas vazadas entre setembro de 2025 e setembro de 2026. Ao todo, haviam dados de 44 países, analisados tanto individualmente quanto em conjunto, para compor o ranking global.
Confira as 20 senhas mais usadas no Brasil entre 2025 e 2026:
- 123456 (mais de 400 mil brasileiros utilizaram essa senha)
- admin (mais de 250 mil pessoas)
- 12345678 (mais de 140 mil pessoas)
- 1234
- 102030
- 123456789
- 12345678910
- 12345
- 09090909
- 10203040
- senha123
- password
- 123mudar
- 142536
- 1234567
- rock123 (mais de 16 mil pessoas)
- Password
- admin123
- saopaulo (9.300 pessoas)
- flamengo (6.265 pessoas)
Além de times de futebol brasileiros, outros países também apresentam entre suas senhas mais usadas elementos de sua cultura e até senhas de brincadeiras. No Chile, por exemplo, o top 20 inclui “chile2020”, “Santiago249”, “gatoloco” (gato louco) e “FILOSOFIA”. No Japão, a nona senha mais usada é “Onepiece1”, série de mangá japonesa. Já em Portugal, aparecem combinações como “gatinho123” e “merdinhas45”. No Reino Unido, há referências a séries e clubes de futebol, como “Doctorwho123”, “Chelsea1” e “Liverpool1”.
A Itália também tem forte influência do futebol, com senhas como “ronaldo1” (provavelmente referência a Ronaldo Fenômeno, que jogou anos em clubes de Milão) e “juventus”. “Cocacola123” também aparece na lista do país.
Na comparação entre os países, a pesquisa identificou que aqueles que utilizam alfabetos latinos tendem a apresentar mais senhas formadas por palavras e letras. Já em países que adotam outros sistemas de escrita, como a Coreia do Sul e os Emirados Árabes Unidos, os números são mais comuns.
Como nomes e referências à cultura pop estão entre as senhas mais utilizadas em vários países, os pesquisadores decidiram investigar esse comportamento mais a fundo, usando também dados de anos anteriores. Eles categorizaram as senhas relacionadas à cultura de acordo com o período em que foram mais utilizadas.
Assim, perceberam que muitas delas não necessariamente correspondem a artistas ou fenômenos que estavam em alta na época. Uma possível explicação é que muitas pessoas mantêm as mesmas senhas desde a infância ou a adolescência.
Senhas de cultura pop mais populares antes dos anos 2000:
- C@rlsagan1 (Carl Sagan, importante cientista planetário e divulgador científico)
- Moonraker1@ (referência ao filme 007 Contra o Foguete da Morte, lançado em 1979)
- Gatchaman101 (anime Gatchaman)
- Slayer007 (banda de rock Slayer)
- corleone13 (referência a O Poderoso Chefão)
Senhas de cultura pop mais populares nos anos 2000:
- DarthRevan1! (personagem de Star Wars)
- Narutofoda2 (autoexplicativo)
- Bellatrix337 (personagem de Harry Potter)
- Coheed9050 (banda Coheed and Cambria)
- Bleach15 (anime Bleach)
Senhas de cultura pop mais populares nos anos 2010:
- Lachimolala (meme do grupo de K-pop BTS)
- telegram
- minecraft
- Sharapova123 (tenista russa Maria Sharapova)
- insta123
Senhas de cultura pop mais populares nos anos 2020:
- Lebron0319 (jogador de basquete LeBron James)
- Savage20 (em possível referência à canção Savage, de Megan Thee Stallion, que viralizou no TikTok em 2020)
- roblox.com1 (o jogo popular entre crianaçs)
- skibiditoilet (websérie que virou meme)
- Covid@19 (o trauma coletivo)
O estudo concluiu que bandas de metal eram muito presentes nas senhas antes dos anos 2000. Com o passar das décadas, animes e videogames ganharam espaço e, já nos anos 2020, memes e nomes de aplicativos se tornaram mais frequentes, assim como referências à Covid-19. No geral, referências ao mundo dos esportes foram as mais utilizadas.
Apesar de engraçadas e fáceis de lembrar, todas essas senhas são tecnicamente simples de serem descobertas, o que representa um risco para a segurança digital. Justamente por isso elas foram identificadas em vazamentos de dados.
Como criar senhas mais seguras
Uma das principais recomendações para criar senhas fortes é utilizar combinações longas, com pelo menos 12 caracteres, que combinem números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas. Também é importante utilizar uma senha diferente para cada conta, aplicativo ou site. Reutilizar senhas compromete a segurança dos dados pois, se uma delas vazar, outras contas que utilizam a mesma senha ficam comprometidas.
Além disso, o ideal é que senhas não contenham informações pessoais, como data de nascimento, apelidos e números de telefone. Esses dados podem ser facilmente encontrados nas redes sociais ou conhecidos por pessoas próximas.
Caso a dificuldade de memorizar senhas seja a principal questão, a dica do Google é utilizar trechos de músicas, filmes e livros ou de frases marcantes. Se mesmo assim precisar anotar sua senha, a escreva em um papel e guarde em um local seguro. Outra opção é usar um gerenciador de senhas confiável.
A verificação em duas etapas é outra medida importante. Com ela, mesmo que algum hacker descubra a senha, acessar a conta ainda depende de uma segunda etapa de autenticação.