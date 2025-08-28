Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Dinheiro para famílias pobres diminui mortalidade infantil pela metade, diz estudo

Programa de transferência de renda incondicionada no Quênia foi tão efetivo em salvar a vida de bebês quanto vacinas e medicamentos.

Por Bruno Carbinatto 28 ago 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotografia de uma médico negro examinando uma criança no Quênia acompanhado de sua mãe.
 (Hugh Sitton/Getty Images)
Continua após publicidade
Dinheiro para famílias pobres diminui mortalidade infantil pela metade, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

A cada mil bebês nascidos no Quênia, 32 morrem antes de completar um ano, segundo dados do Banco Mundial. A mortalidade infantil ainda é um problema gravíssimo em países pobres – e estratégias para combatê-la incluem vacinação em massa, distribuição de medicamentos e auxílio nutricional para recém-nascidos. 

Agora, um novo estudo mostrou que uma abordagem relativamente simples é bastante eficiente em salvar a vida das crianças: dar dinheiro para suas famílias.

Um programa social que forneceu mil dólares para mulheres grávidas na Quênia sem exigir contrapartidas reduziu a mortalidade infantil em 49%, revelou o novo estudo que analisou dados coletados em uma década. A mortalidade até os cinco anos também caiu drasticamente: -45%.

São reduções relevantes, comparáveis – ou até maiores – que outras estratégias comprovadamente eficazes, como imunização ou tratamentos contra a malária.

Siga

O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley e da Universidade de Oxford, e publicado pelo National Bureau of Economic Research, um instituto de pesquisa americano.

Continua após a publicidade

A conclusão sugere que mesmo quantias pequenas de dinheiro podem ter um grande impacto na mortalidade infantil, especialmente quando a transferência ocorre imediatamente antes ou depois do nascimento do bebê.

Programas de transferência de renda, em que o Estado paga quantias diretamente a população pobre, não são novidade e são aplicados em todo o mundo. A maioria dessas iniciativas é do tipo condicionada, ou seja, possuem exigências para que as famílias recebam a grana. 

No Brasil, por exemplo, o Bolsa Família requer que as crianças estejam matriculadas em escolas, comparecendo às aulas e com o calendário de vacinação em dia. Outros projetos mundo afora limitam como o dinheiro pode ser usado, priorizando gastos como alimentação e transporte e evitando, assim, que o Pix acabe bancando o consumo de drogas ou álcool.

Continua após a publicidade

No Quênia, a ONG GiveDirectly decidiu fazer diferente: a partir de 2014, a organização enviou transferências de US$ 1.000 para milhares de famílias aleatórias em 653 vilarejos espalhados pelo país africano. O valor parece pouco, mas era o suficiente para cobrir cerca de 75% das despesas médias dos beneficiários durante um ano. Com um detalhe importante: não havia nenhuma sugestão de como gastar o dinheiro, nem condições para receber a grana (exceto ser uma família pobre).

Uma década depois, pesquisadores que não tinham relação com o projeto decidiram analisar o sucesso do programa. Eles compararam os dados de famílias que haviam recebido as transferências com as que nunca fizeram parte da iniciativa. Como a seleção era aleatória, havia uma espécie de experimento científico acontecendo no país.

Como já era esperado, os resultados mostraram que houve uma redução da pobreza entre as famílias beneficiadas. O dado que surpreendeu, porém, foi o da queda pela metade da mortalidade infantil.

Continua após a publicidade

Os motivos que explicam a redução são vários: mulheres grávidas que recebiam o auxílio financeiro descansavam mais e se alimentavam melhor, enquanto as que não participaram do programa trabalhavam, em média, o dobro – e muitas vezes pulavam refeições por falta de dinheiro.

Além disso, entre os beneficiários, a proporção de partos em hospitais (e não nos domicílios) era maior. Não à toa, o impacto positivo foi maior em famílias que moravam perto de hospitais, e a grana fazia mais diferença quando a transferência acontecia próxima da data do parto.

Publicidade
TAGS:
Economia
infância
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).