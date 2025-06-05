Elefante em busca de comida causa caos em mercado na Tailândia; veja vídeos

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que um elefante entra em um mercado na Tailândia, em busca de comida. A visita inesperada causou uma correria entre as pessoas que visitavam o mercado, e guardas florestais precisaram ser chamados para retirar o animal do estabelecimento.

O elefante se chama Plai Biang Lek e é um macho de 27 anos que vive no Parque Nacional Khao Yai, um dos maiores da Tailândia. Ele é conhecido na vizinhança e já entrou em casas de moradores da região antes, em busca de comida, mas sem nunca ser violento.

Nesta segunda-feira (2), Biang Lek saiu do parque, andou por cerca de um quilômetro e entrou no mercado. Em entrevista à CNN, a dona da loja Khamploi Kakaew disse que tentou impedir ele de entrar, sem sucesso. Segundo ela, o animal foi direto para a seção de doces e petiscos, usando sua tromba para mover um freezer que estava no caminho, e comeu alguns pacotes de biscoito de arroz, bananas secas, um sanduíche e amendoins. Finalizou o banquete com algumas bananas (na natureza, esses animais comem bastante do fruto, além de bambu e plantas diversas).

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O episódio durou dez minutos até que os guardas do parque conseguissem guiar ele de volta à natureza. Durante todo esse tempo, um outro elefante que havia seguido Biang Lek ficou observando a cena do lado de fora do mercado.

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Khamploi Kakaew também contou a CNN que, após a visita inesperada, um grupo de ativistas ambientais e pela defesa dos animais ofereceu para ela cerca de 800 baht tailandeses (R$ 136) para cobrir os custos do lanche do elefante.

Há cerca de quatro mil elefantes na Tailândia. Nas últimas décadas, esforços para conservar a espécie deram certo, e a população aumentou. Como consequência, porém, cada vez mais os bichos aparecem em cidades e áreas residenciais. A visita de Biang Lek ao mercado foi inofensiva e até engraçada, mas nem todo encontro é pacífico. Há notícias de elefantes destruindo casa e carros e atacando humanos – e o contrário é, infelizmente, ainda mais comum.

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