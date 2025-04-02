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Sociedade

Em carta aberta, cientistas americanos acusam Trump de iniciar “guerra contra a ciência”

Quase dois mil pesquisadores assinam o documento, que critica os cortes no financiamento para pesquisas, censura ideológica e demissões em massa de cientistas.

Por Bruno Carbinatto 2 abr 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia de uma multidão de pessoas no protesto Stand Up For Science em Seattle, Washington, em 07 de março de 2025. Muitas pessoas estão segurando cartazes, um dos quais diz "Ciência = Progresso". As pessoas na multidão estão de frente para um palestrante em um palco. No canto superior esquerdo da fotografia está parte do Space Needle, um marco icônico em Seattle.
Milhares protestam contra cortes no financiamento para ciência em Washington DC, em 7 de março de 2025. (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Mais de 1.900 cientistas ligados à universidade e institutos de pesquisa americanos assinaram uma carta aberta acusando o presidente Donald Trump de “ataques” contra a ciência dos EUA. O documento também alega que os cortes no financiamento público de pesquisa estão “dizimando” a ciência do país.

Os signatários pedem que o Congresso americano proteja a ciência americana dos ataques da presidência.

“Por mais de 80 anos, investimentos do governo dos EUA fortaleceram a pesquisa no país, tornando-a referência mundial”, escrevem os pesquisadores. “De forma alarmante, o governo Trump está desestabilizando esse setor ao cortar verbas para pesquisa, demitir milhares de cientistas, restringir o acesso público a dados científicos e pressionar pesquisadores para que modifiquem ou abandonem seus trabalhos por motivos ideológicos.”

Desde que foi eleito, o mandato republicano tem feito cortes drásticos no orçamento americano, incluindo a redução de bolsas e financiamento público para pesquisas, demissão em massa de funcionários de agências do governo federal, diminuição do tamanho e da autonomia de órgãos públicos ligados à ciência, saúde e clima e ameaças a Universidades privadas. Os cortes são liderados pelo bilionário Elon Musk, por meio da agência federal DOGE.

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Além disso, a Casa Branca tem perseguido e censurado áreas específicas da ciência que são consideradas rivais ideológicas, como pesquisas climáticas e sobre gênero e sexualidade. Em fevereiro, por exemplo, o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) comunicou a seus pesquisadores que nenhum artigo produzido por eles pode conter palavras como “gênero”, “transgênero” ou “transexual”.

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Todos os signatários são membros eleitos da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos EUA, e entre eles estão vencedores do prêmio Nobel, como Daron Acemoglu, economista do MIT que levou o prêmio em 2024, e o médico Harvey J. Alter, Nobel em 2020.

“O governo está reduzindo drasticamente o financiamento de agências científicas, cancelando bolsas para pesquisadores, cortando verbas de laboratórios e dificultando a colaboração científica internacional”, diz o documento.

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“Esses cortes estão forçando instituições a interromper pesquisas (incluindo estudos sobre novos tratamentos para doenças), demitir professores e suspender a admissão de estudantes de pós-graduação – comprometendo a formação da próxima geração de cientistas.”

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