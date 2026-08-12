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Sociedade

Fãs de Harry Potter fazem cabo de energia multimilionário ser realocado; entenda o porquê

Projeto que liga a Irlanda e o Reino Unido precisou ser alterado para preservar um túmulo fictício – e acabou afetando um sítio arqueológico real.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 12 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 12 ago 2026, 11h27
À esquerda, um memorial de Dobby na praia, com meias e pedras coloridas. À direita, o elfo doméstico Dobby, de Harry Potter, com olhos verdes grandes, segurando uma faísca mágica
 (Wikimedia Commons/Warner Bros/Reprodução)
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Em 2019, a empresa Etchea Energy anunciou a construção do Greenlink, um cabo de energia que transporta eletricidade entre a Irlanda e o Reino Unido. Ele dobraria a capacidade de transferência de energia entre os dois países.

Com um investimento de mais de £400 milhões, o cabo partiria da rede elétrica nacional da Irlanda, no condado de Wexford, até a praia de Freshwater West, no País de Gales. O trajeto subterrâneo teria cerca de 200 quilômetros, passando majoritariamente sob o mar. 

O anúncio, porém, causou revolta em uma parcela específica da população: os fãs da saga Harry Potter. A praia galesa é o local em que foi filmada a cena do enterro do elfo Dobby em Harry Potter e as Relíquias da Morte. (Nos livros, o personagem morre em outro lugar, no condado de Cornwall, na Inglaterra.)

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Desde o lançamento do filme, em 2010, os fãs adotaram Freshwater West como o túmulo do personagem e transformaram a área em uma espécie de memorial. Pessoas de diferentes partes do mundo visitam a praia e deixam lembranças em homenagem a Dobby. Assim, o memorial se tornou uma atração turística para a região.

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O problema é que o trajeto originalmente planejado para o cabo passaria diretamente pelo suposto túmulo do personagem. E os fãs, é claro, notaram o impasse. Assim que o anúncio da construção foi feito, centenas de ligações de protesto chegaram à empresa.

A pressão funcionou. A equipe do projeto precisou alterar o trajeto do cabo para desviar do local do memorial na praia. O novo percurso, por outro lado, acabou encontrando outro obstáculo: vestígios arqueológicos da Idade do Bronze.

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A construção precisou ser avaliada por instituições de arqueologia, e o trajeto foi ajustado para evitar os vestígios. As escavações encontraram, inclusive, a borda de um vaso de cerâmica que teria sido utilizado em um contexto funerário.

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O cabo entrou em operação no início de 2025, mas a história da mudança de rota só veio à tona recentemente, em uma entrevista com o CEO da Etchea Energy no podcast The Energy Revolution.

A existência do memorial de Dobby também foi debatida em 2022, devido a preocupações ambientias do proprietário do terreno, o National Trust. Isso aconteceu pois o souvenir favorito deixado pelos fãs eram meias, o que implicava riscos ambientais.

Na saga, os elfos domésticos são obrigados a servir uma família e só podem ser libertados quando recebem uma peça de roupa de seus donos. Dobby foi libertado com uma meia, o que torna o objeto especialmente simbólico para o personagem. 

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Após discussões, o memorial foi mantido, mas o National Trust desestimulou o depósito de meias. Hoje, a maioria dos objetos deixados no local são pedras com mensagens para Dobby. Ainda não é o ideal, mas representa uma alternativa às meias.

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