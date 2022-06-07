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Sociedade

“Fingir demência”, “surtado” e outras expressões capacitistas para banir do vocabulário

A língua carrega preconceitos enraizados na sociedade. Mas é possível mudar: entenda o que é capacitismo e como escrever (e falar) de forma mais inclusiva.

Por Luisa Costa 7 jun 2022, 18h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Balão de fala com as palavras riscadas: "surtado", "retardado" e "lunático".
 (Arte/Superinteressante)
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“Fingir demência”, “surtado” e outras expressões capacitistas para banir do vocabulário Priorizar nos meus resultados Google

Nas entrelinhas do que (e como) falamos, está nossa visão de mundo. Afinal, as línguas se desenvolvem de acordo com o ambiente em que estão inseridas e com a cultura de seus falantes.

Até aí, tudo bem. O problema é que, por conta disso, aspectos nada louváveis das sociedades podem acabar aparecendo em uma série de palavras e expressões – que, às vezes, usamos sem perceber.

Um exemplo é o capacitismo: a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência (PCD) física ou mental. A mentalidade capacitista pressupõe que esses indivíduos são necessariamente menos aptos a realizar tarefas do cotidiano ou incapazes de vivenciar determinadas experiências.

Isso se manifesta no oferecimento de tratamento desigual – desfavorável ou favorável demais. Sabe quando alguém despreza as PCD ou fala como se fossem indivíduos “especiais”, dignos de pena ou ajuda? Esses são comportamentos capacitistas a serem evitados – e não só porque ofendem essas pessoas (embora isso já seja motivo suficiente).

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“O preconceito e o estigma colocam diversas barreiras no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais”, diz o psiquiatra Thiago Rodrigo, professor colaborador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Isso porque essa mentalidade constrange e afasta do convívio social quem tem esses transtornos – ou mesmo pessoas próximas a eles – e dificulta a adesão ao tratamento.

Língua inclusiva

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Além de dificultar o diagnóstico e o tratamento, o preconceito acaba banalizando algumas condições, por exemplo – pense como é comum ouvir por aí que “Fulano é bipolar” porque teve uma mudança de humor, ou que “Ciclano tem TOC” porque é perfeccionista.

A boa notícia é que podemos rever o uso de palavras e expressões nada gentis – afinal, a língua está sempre em transformação e pode ser mais inclusiva. “A educação em saúde e a mudança de vocabulário podem trazer uma mudança cultural e fazer com que essas pessoas se sintam mais acolhidas, além de mostrar que essas condições são normais”, explica Thiago, que é especialista em esquizofrenia.

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A experiência dele e de outros profissionais serviu para criar o “Dicionário anticapacitista em saúde mental”, idealizado pela empresa farmacêutica Janssen em parceria com associações de pacientes esquizofrênicos e familiares. Confira abaixo alguns termos para riscar do seu vocabulário:

1. “Fingir demência”

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É usado para dizer que alguém vai se fazer de desentendido em determinada situação. É uma expressão ruim porque a demência, marcada pela disfunção da memória e do discernimento, não é uma escolha – e não deve caracterizar o comportamento negativo de alguém. Troque por “fingir-se de desentendido”.

2. “Retardado”

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Vem de “retardo mental”, expressão usada antigamente para se referir à deficiência intelectual, capacidade significativamente reduzida de compreender informações novas ou complexas e de aprender novas habilidades. O problema dessa palavra é  sua utilização como insulto ou ofensa – o “retardado” é considerado alguém inferior. Troque por “sem noção”.

3. “Surtado”:

A palavra é usada comumente para se referir a mudanças de comportamento inesperadas ou desproporcionais à situação em que ocorrem. Acontece que isso não tem nada a ver com os surtos psicóticos que caracterizam, por exemplo, o diagnóstico de esquizofrenia, que incluem alucinações, delírios, pensamento ou comportamento desorganizados e dificuldade de comunicação. Troque por “descontrolado” ou “impulsivo”.

4. “Lunático”

Antigamente, pensava-se que os transtornos neurológicos e psiquiátricos eram causados por influência da Lua. Daí surgiu o termo “lunático” – que se refere a alguém perigoso ou imprevisível. Como essas condições não têm nada de místico, essa palavra promove uma associação errada que pode alimentar a desinformação, mesmo que o falante não se dê conta.

5. “Esquizofrênico”

Essa palavra também pode ser usada com sentido pejorativo. É utilizada para caracterizar, por exemplo, um dia conturbado e turbulento: “Tive um dia esquizofrênico no trabalho”. É uma má escolha na hora de se comunicar com alguém, porque também reforça o preconceito em relação a quadros de crises ou surtos psicóticos. 

6. “Você parece normal”

Quando você diz que uma pessoa com transtornos mentais parece normal, deixa a entender que ela, na verdade, não é. Isso pode ser dito com uma boa intenção, mas está longe de ser elogio: reforça estereótipos e dá a entender que essas pessoas não podem ter uma vida saudável ou autônoma.

Você pode conferir outras expressões e conhecer a campanha “Ouçam nossas vozes”, que dá voz a pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, acessando o Dicionário Anticapacitista neste link.

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TAGS:
deficiência
linguagem
palavras
Preconceito
transtorno
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