Grupo Abril disponibiliza Revista Realidade em plataforma online

A Revista Realidade foi um marco da imprensa nacional. Publicada entre 1966 e 1976, suas edições mensais traziam reportagens aprofundadas, entrevistas exclusivas, pesquisas rigorosas e ensaios fotográficos que se tornaram icônicos. Em comemoração aos 75 anos do Grupo Abril, esses volumes serão disponibilizados mensalmente pelo Grupo Abril na plataforma GoRead.

Com capas emblemáticas, temas polêmicos e design gráfico inovador, a Realidade ajudou a moldar o jornalismo literário no Brasil. Seus textos livres, experimentais e densos romperam padrões da época e deram voz a temas pouco explorados, mesmo sob a constante vigilância da censura durante a ditadura militar.

Veja algumas das capas mais marcantes da revista:

1/5 (Abril/Divulgação) 2/5 (Abril/Divulgação) 3/5 (Abril/Divulgação) 4/5 (Abril/Divulgação) 5/5 (Abril/Divulgação)

Conhecida por escancarar desigualdades sociais e abordar tabus, a Realidade se tornou objeto de estudo e fascínio para quem deseja compreender os desafios e as transformações do Brasil daquele período.

Para ler mais fatos que viraram história, o Grupo Abril passa a disponibilizar edições da Revista Realidade, inclusive tiragens censuradas, no GoRead. As publicações serão disponibilizadas gradualmente e você terá acesso a novas edições todos os meses. Assine o GoRead e tenha acesso a melhor banca digital do mercado.

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