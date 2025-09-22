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Sociedade

Grupo Abril disponibiliza Revista Realidade em plataforma online

Publicação que marcou o jornalismo brasileiro pode agora ser lida no GoRead

Por 22 set 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
seleção de capas da Realidade
 (Grupo Abril/Divulgação)
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A Revista Realidade foi um marco da imprensa nacional. Publicada entre 1966 e 1976, suas edições mensais traziam reportagens aprofundadas, entrevistas exclusivas, pesquisas rigorosas e ensaios fotográficos que se tornaram icônicos. Em comemoração aos 75 anos do Grupo Abril, esses volumes serão disponibilizados mensalmente pelo Grupo Abril na plataforma GoRead

Com capas emblemáticas, temas polêmicos e design gráfico inovador, a Realidade ajudou a moldar o jornalismo literário no Brasil. Seus textos livres, experimentais e densos romperam padrões da época e deram voz a temas pouco explorados, mesmo sob a constante vigilância da censura durante a ditadura militar. 

Veja algumas das capas mais marcantes da revista:

1/5 (Abril/Divulgação)
2/5 (Abril/Divulgação)
3/5 (Abril/Divulgação)
4/5 (Abril/Divulgação)
5/5 (Abril/Divulgação)

Conhecida por escancarar desigualdades sociais e abordar tabus, a Realidade se tornou objeto de estudo e fascínio para quem deseja compreender os desafios e as transformações do Brasil daquele período.

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Para ler mais fatos que viraram história, o Grupo Abril passa a disponibilizar edições da Revista Realidade, inclusive tiragens censuradas, no GoRead. As publicações serão disponibilizadas gradualmente e você terá acesso a novas edições todos os meses. Assine o GoRead e tenha acesso a melhor banca digital do mercado.

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TAGS:
História
IMPRENSA
Jornalismo
realidade
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