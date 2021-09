Hamster que compra e vende criptomoedas supera investidores humanos

Mr Goxx é um trader notável. Ele adentrou o mercado de criptomoedas há pouco mais de três meses e já conseguiu consolidar o nome de sua empresa, a Goxx Capital. Suas negociações tem repercutido nas redes sociais, fazendo com que vários fãs esperem ansiosamente por suas transmissões ao vivo durante o expediente. O detalhe é que esse grande CEO é, na verdade, um hamster.

O roedor vive em uma gaiola anexa a seu ‘escritório’, onde ele tem liberdade para entrar e sair a qualquer hora. Nesse espaço, há uma rodinha para exercícios, apelidada como “roda de intenções”, e dois túneis identificados com as palavras “comprar” e “vender”. Todos os aparatos são automatizados para permitir as transações, que são iniciadas após Mr Goxx começar a correr em sua roda. Nesse momento, é escolhida uma entre 30 criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras. Após o exercício, o animal passa por um dos tubos, fechando o negócio.

Toda vez que Mr Goxx entra em seu escritório, uma transmissão ao vivo começa na Twitch, e ao final de cada dia, as negociações são publicadas no Twitter. Os humanos por trás do roedor não têm a intenção de revelar seus nomes; por enquanto, sabemos apenas que são dois alemães, um palestrante e especialista em prototipagem, que é também o tutor do hamster, e seu colega programador. As negociações não passam de uma grande brincadeira e a dupla deixa claro nas redes sociais do roedor trader que o conteúdo é apenas para fins de entretenimento e não deve ser considerado como dica de investimento.

Mr. Goxx has concluded his office hours for tonight with 3 order(s) placed. Career Performance: +54.18 EUR (+16.62 %) DISCLAIMER

This content is for entertainment purposes only. Investments shown here are not financial advice. — mrgoxx (@mrgoxx) September 28, 2021



Mr Goxx começou seus negócios em 12 de junho com € 326 (pouco mais de R$ 2 mil). Seu primeiro investimento foi na criptomoeda Stellar Lumens (XLM), mas os resultados iniciais não foram tão bons. Após um mês, a Goxx Capital havia caído 7,3%. O jogo virou neste final de semana. Nos últimos dias, o hamster apresentou ganhos de cerca de 20%, com um lucro total de € 63 (R$ 400). Esse resultado o coloca acima da valorização do Bitcoin e do índice S&P 500, a média das ações das 500 maiores empresas dos EUA, no mesmo período.

Os resultados positivos não combinam com o nome do hamster. Mr Goxx é uma referência a Mt.Gox, uma corretora de criptomoedas japonesa que fechou em 2014 após ter milhares de bitcoins roubados. O CEO animal tem colhido bons frutos, mas seus colegas humanos dizem que o valor ganho ainda não foi suficiente para cobrir as despesas de montar o escritório. Mesmo assim, há planos de expandir o local, tornando a experiência de assistir às negociações ainda mais divertida para o público e também melhorando o espaço para o hamster.