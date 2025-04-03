Ilhas Heard e McDonald: Trump taxa até territórios habitados só por pinguins

Na última quarta-feira (02), o presidente dos EUA Donald Trump apresentou seu mega projeto de taxação global, em que prometeu impor tarifas para produtos importados do mundo todo. O imposto mínimo para os países foi fixado em 10% – cifra que será aplicada ao Brasil, por exemplo –, mas importações de outras nações serão tarifadas em bem mais do que isso.

Segundo Trump, as taxas foram escolhidas para serem mais ou menos recíprocas, ou seja, semelhantes às tarifas aplicadas pelos países sobre importações americanas. Mas especialistas questionam como esse cálculo foi feito, apresentando várias inconsistências.

Há bons indícios de que algo deu errado no meio do processo – como o fato de que Trump anunciou que taxará ilhas extremamente remotas, habitadas apenas por pinguins e focas.

No dia do anúncio do projeto, o governo republicano divulgou uma tabela contendo as tarifas planejadas para cada país, ao lado de quanto, supostamente, esses países cobrariam dos bens americanos.

Continua após a publicidade

A lista, porém, contém dois itens curiosos: a Ilha Heard e as Ilhas McDonald, ambas com tarifas de 10%. O problema é que esses territórios, ambos localizados próximos à Antártida, não são habitados por humanos.

Esse arquipélago foi considerado pela Unesco como um Patrimônio Mundial em 1997, e se destaca por conter os únicos dois vulcões ativos da Antártida.

Continua após a publicidade

As ilhas são, oficialmente, parte da Austrália, ficando a mais de quatro mil quilômetros do país – e a 1.700 km da Antártida. Gelado e inóspito, o território não é casa de ninguém. Bem, tirando os pinguins, as focas e algumas aves, claro.

O local é conhecido por sua diversidade biológica, abrigando inclusive espécies que só existem ali. A Ilha Heard também abriga o

Continua após a publicidade

Pico Mawson, um vulcão ativo com mais de 2.700 metros de altura, sendo esse o ponto mais alto de toda a Austrália.

A Ilha Heard foi descoberta pelo marinheiro americano John Heard em 1853. Um ano depois, o também americano William McDonald descobriu as Ilhas McDonald. EForam formalmente anexados ao território do Reino Unido no século 20, e transferidos para o controle australiano em 1947.

Continua após a publicidade

Não há ocupação humana permanente, embora, às vezes, cientistas visitem as ilhas. Há eventuais turistas, em embarcações privadas, além de uma atividade pesqueira em águas próximas (mas pouca, já que a atividade é regulada dada a importância ecológica do local).

Não está claro por que as ilhas foram incluídas entre os 185 territórios taxados por Trump. A tarifa imposta foi de 10%, a mesma imposta sobre a Austrália. O que não faz sentido é separar em dois itens, claro.

Continua após a publicidade