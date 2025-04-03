Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Ilhas Heard e McDonald: Trump taxa até territórios habitados só por pinguins

As ilhas, localizadas na Antártida e pertencentes à Austrália, são conhecidas por sua biodiversidade e consideradas Patrimônio da Humanidade.

Por Bruno Carbinatto 3 abr 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia dos Pinguins no território das Ilhas Heard e McDonald.
 (Stephen Brown/Governo da Austrália/Reprodução)
Continua após publicidade
Ilhas Heard e McDonald: Trump taxa até territórios habitados só por pinguins Priorizar nos meus resultados Google

Na última quarta-feira (02), o presidente dos EUA Donald Trump apresentou seu mega projeto de taxação global, em que prometeu impor tarifas para produtos importados do mundo todo. O imposto mínimo para os países foi fixado em 10% – cifra que será aplicada ao Brasil, por exemplo –, mas importações de outras nações serão tarifadas em bem mais do que isso.

Segundo Trump, as taxas foram escolhidas para serem mais ou menos recíprocas, ou seja, semelhantes às tarifas aplicadas pelos países sobre importações americanas. Mas especialistas questionam como esse cálculo foi feito, apresentando várias inconsistências.

Há bons indícios de que algo deu errado no meio do processo – como o fato de que Trump anunciou que taxará ilhas extremamente remotas, habitadas apenas por pinguins e focas.

No dia do anúncio do projeto, o governo republicano divulgou uma tabela contendo as tarifas planejadas para cada país, ao lado de quanto, supostamente, esses países cobrariam dos bens americanos.

Siga
Continua após a publicidade

A lista, porém, contém dois itens curiosos: a Ilha Heard e as Ilhas McDonald, ambas com tarifas de 10%. O problema é que esses territórios, ambos localizados próximos à Antártida, não são habitados por humanos. 

Esse arquipélago foi considerado pela Unesco como um Patrimônio Mundial em 1997, e se destaca por conter os únicos dois vulcões ativos da Antártida. 

Continua após a publicidade

As ilhas são, oficialmente, parte da Austrália, ficando a mais de quatro mil quilômetros do país – e a 1.700 km da Antártida. Gelado e inóspito, o território não é casa de ninguém. Bem, tirando os pinguins, as focas e algumas aves, claro.

O local é conhecido por sua diversidade biológica, abrigando inclusive espécies que só existem ali. A Ilha Heard também abriga o

Continua após a publicidade

Pico Mawson, um vulcão ativo com mais de 2.700 metros de altura, sendo esse o ponto mais alto de toda a Austrália.

A Ilha Heard foi descoberta pelo marinheiro americano John Heard em 1853. Um ano depois, o também americano William McDonald descobriu as Ilhas McDonald. EForam formalmente anexados ao território do Reino Unido no século 20, e transferidos para o controle australiano em 1947.

Continua após a publicidade

Não há ocupação humana permanente, embora, às vezes, cientistas visitem as ilhas. Há eventuais turistas, em embarcações privadas, além de uma atividade pesqueira em águas próximas (mas pouca, já que a atividade é regulada dada a importância ecológica do local).

Não está claro por que as ilhas foram incluídas entre os 185 territórios taxados por Trump. A tarifa imposta foi de 10%, a mesma imposta sobre a Austrália. O que não faz sentido é separar em dois itens, claro.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Donald Trump
imposto
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).