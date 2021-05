Infográfico: em quais cidades caem mais raios no Brasil?

O Brasil é o país em que mais caem raios no mundo. São quase 78 milhões de descargas elétricas todos os anos. Mas, afinal, quais as regiões de maior incidência?

O Grupo de Eletricidade Atmosférica, do Inpe, levantou o número máximo de raios que já atingiram as cidades do país em um único dia. Com base no estudo, a Super elaborou o gráfico abaixo, em que é possível observar os estados, municípios e épocas recordistas em eletricidade celestial. Confira:

Os dias com maior número de raios ocorreram, em sua maioria, durante a primavera e verão – as estações do ano em que as descargas atmosféricas causam mais mortes e prejuízos no Brasil.

Além de ocorrerem em regiões tropicais, onde há maior incidência de chuvas, a grande quantidade de raios registrados também pode estar relacionada à extensão territorial do município. São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, se extende por uma área de 109.185 km² – maior do que o estado de Pernambuco. Já Cáceres possui 24.398 km², um pouco mais do que o estado de Sergipe. Altamira, no Pará, é a terceira maior cidade do mundo, com 159.533 km² de extensão. É maior do que países como Inglaterra, Grécia, Cuba e Islândia.